Dayan Yüreğim ilk bölüm ardından 2. yeni bölüm fragmanı FOX TV'de yayınlandı
FOX'un yeni dizisi Dayan Yüreğim ilk bölüm ekranlara geldi. Dayan Yüreğim ilk bölüm büyük beğeni kazanandı. Peki, Dayan Yüreğim 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları verecek.
Dayan Yüreğim ilk bölüm izleyicilerin karşısına çıktı. FOX'un yeni dizisi Dayan Yüreğim ilk bölüm merakla bekleniyordu. Dizinin ilk bölümünde heyecanlı ve gerilim dolu dakikalar yaşanırken gözler Dayan Yüreğim 2. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in paylaştığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği ‘Dayan Yüreğim’ ilk bölüm bir kadının her şeyini kaybettikten sonra çocukları için hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir gerçeklikle anlatıyor.
DAYAN YÜREĞİM 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
DAYAN YÜREĞİM İLK BÖLÜM ÖZETİ
Elvan bir yandan mahalle polikliniğinde çalışmakta diğer yandan pazarcılık yapan kocasının işlerine yardım etmektedir. Elvan’ın kocası Tahir, alkolik, kumarbaz ve çıkarı neredeyse orada duran bir adamdır. Üstelik Elvan’a şiddet de uygulamakta, Elvan yine de iki çocuğunun mutluluğu için olan bitene ses çıkarmamaktadır. Elvan’ın tam bir Beşiktaş fanatiği olan oğlu Selim sokakta top oynarken, hızla mahalleye giren bir spor otomobil Selim’e çarpar. Selim’in durumu ağırdır ve hastaneye kaldırılır. Elvan hastanede evladının yaşam savaşına destek olmaya çalışırken Tahir, kazayı yapan Atıf Şanal’ın ailesinden ‘kan parası’ almıştır.
Şanallar, ülkenin en zengin ailelerinden biridir. Karakolda suçu başkası üstlenmiştir ve Atıf Şanal çoktan yurtdışına çıkmıştır. Gerçeği öğrenen Elvan kocası Tahir’den hesap sorar. Tahir üste çıkmak için saldırıya geçer. Oğlunun acısıyla kıvranan Elvan için geçmişteki mutsuzluklarını mumla aratacak günler başlamıştır.
DAYAN YÜREĞİM İLK BÖLÜM FOX'TA İZLE
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.