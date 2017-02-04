Dayan Yüreğim ilk bölüm FOX'ta yayınlandı İşte, 2. yeni bölüm fragmanı

Dayan Yüreğim ilk bölüm izleyicilerin karşısına çıktı. FOX'un yeni dizisi Dayan Yüreğim ilk bölüm merakla bekleniyordu. Dizinin ilk bölümünde heyecanlı ve gerilim dolu dakikalar yaşanırken gözler Dayan Yüreğim 2. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in paylaştığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği ‘Dayan Yüreğim’ ilk bölüm bir kadının her şeyini kaybettikten sonra çocukları için hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir gerçeklikle anlatıyor.

DAYAN YÜREĞİM 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DAYAN YÜREĞİM İLK BÖLÜM ÖZETİ

Elvan bir yandan mahalle polikliniğinde çalışmakta diğer yandan pazarcılık yapan kocasının işlerine yardım etmektedir. Elvan’ın kocası Tahir, alkolik, kumarbaz ve çıkarı neredeyse orada duran bir adamdır. Üstelik Elvan’a şiddet de uygulamakta, Elvan yine de iki çocuğunun mutluluğu için olan bitene ses çıkarmamaktadır. Elvan’ın tam bir Beşiktaş fanatiği olan oğlu Selim sokakta top oynarken, hızla mahalleye giren bir spor otomobil Selim’e çarpar. Selim’in durumu ağırdır ve hastaneye kaldırılır. Elvan hastanede evladının yaşam savaşına destek olmaya çalışırken Tahir, kazayı yapan Atıf Şanal’ın ailesinden ‘kan parası’ almıştır.

Şanallar, ülkenin en zengin ailelerinden biridir. Karakolda suçu başkası üstlenmiştir ve Atıf Şanal çoktan yurtdışına çıkmıştır. Gerçeği öğrenen Elvan kocası Tahir’den hesap sorar. Tahir üste çıkmak için saldırıya geçer. Oğlunun acısıyla kıvranan Elvan için geçmişteki mutsuzluklarını mumla aratacak günler başlamıştır.