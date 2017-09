Deli Gönül 10. final bölümü yayında! Deli Gönül bitiyor mu, final bölümünde neler yaşanacak?

Deli Gönül dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı. 10. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek olan Deli Gönül dizisi için heyecan dorukta. FOX TV’nin sevilen dizisi ”Deli Gönül” ekranlara veda ediyor! Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği, başrollerinde Murat Ünalmış ve Tuvana Türkay’ın yer aldığı ‘Deli Gönül’ dizisi final kararı aldı. Antakya’da çekimlerine başlanılan dizi pazartesi günü 10. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek. Deli Gönül’ final bölümüyle bu akşam yayınlanacak...



DELİ GÖNÜL FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Deli Gönül dizisinde bu hafta Fatmanur’un çağrısı ile harekete geçen Kadir, eve geldiğinde hiç ummadığı bir olay ile karşılaşacaktır. Tam her şeyden vazgeçtiği anda gelen yardım çığlığı, onu hiç düşünmediği bir hamleyi yapmak zorunda bırakacaktır. Fatmanur ve Kadir aldıkları karar yüzünden Hayri’yi karşılarına alacak, fakat Fatmanur babasının tehditlerine boyun eğmeyecektir. İki aşık hayatlarına devam edebilecekleri bir yol ararken, gelen haber onların tüm dengesini bozacaktır.



DELİ GÖNÜL 10. BÖLÜM FRAGMANI







Şafak, Selim’in babaannesini korkutmak için gittiği evde, bambaşka bir durumun içinde kalacak, Selim’e galip gelebilmek için girdiği yolda, sonsuza dek taşıyacağı bir vicdan azabı ile yol alacaktır. Sonsuza kadar yenilmiş olmanın öfkesi onu ve duygularını karmakarışık edecektir. Türkan, Kadir’i kaybetmemek için oynadığı bütün oyunların faydasız olduğunu düşünerek, bir an umutsuzluğa kapılsa da son kozunu oynamak için harekete geçecektir.



Nihat babasının üzerinde kurduğu baskıya isyan ederken, onun kendisi hakkında bildiklerini öğrenmek isteyecek fakat bu isteği sonuçsuz kalacaktır. Nuran kocasını, Kadir’i kabul etmesi yönünde ikna etmek için elinden geleni yapacak, fakat Hayri aslında yine bildiğini okuyacaktır. Onun bu barışmayı baltalamak için yaptığı gizli davet, herkesi tehdit edecek bir tehlikeye dönüşecektir. Her şeyin bittiği anda, başlayan umut ölümün karşısında çaresiz kalacaktır…



DELİ GÖNÜL 10. BÖLÜM FRAGMANI







DELİ GÖNÜL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Deli Gönül dizisinde geçtiğimiz hafta, Fatmanur’un ihaneti ile yıkılan Kadir, bir yandan bunun nedenlerini sorgularken, diğer yandan kızının iyileşmesi ile teselli bulacaktır. Fatmanur olmasa da, Antakya’ya dönme kararı alan Kadir, beklenmeyen bir gelişme ile karşı karşıya kalacaktır. Fatmanur’un, Türkan ile yaptığı anlaşmaya sadık kalabilmek için yaptıkları, ona büyük bir ızdırap verecektir. Kadir’i inandırmak için Ahmet’e gösterdiği yakınlık, Ahmet tarafından yanlış anlaşılınca kendini köşeye sıkışmış hissedecektir. Ahmet her ne kadar Fatmanur’un davranışlarından öncelleri şüphe etse de, aşık olmanın verdiği heyecan ile bunları görmezden gelmeye çalışacak, her şeyi yoluna koyduğunu düşündüğü anda, edindiği bilgi bütün dengesini bozacaktır. Şafak, Selim’in hayatının detaylarını öğrendikçe, rekabet sınırlarını zorlayacak fakat verdiği kararlar arkadaşlarının ondan uzaklaşmasına sebep olacaktır. Nihat, Kasım’a ulaşamadığı için girdiği çıkmazdan kurtulmanın yollarını ararken, yaşanan gelişmeler onu daha fazla risk almaya ve hiç istemediği bir ortaklığa zorlayacaktır.



Fatmanur ve Kadir, Antakya’ya geri dönerek, her şeye yeniden başlamak için karar alacak, fakat beklenmeyen gelişmeler ile planlarını bir müddet ertelemek zorunda kalacaklardır.



Kadir, Şükran’ı hayatta tutabilmek için elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Bu kademede Türkan‘ın yardımını kabul etmek mecburiyetinde kalacak, bu kararı ile kendine oynanacak büyük oyuna istemeden zemin hazırlamış olacaktır.



Ahmet, Arif’in oynadığı oyunları açığa çıkartmaya çalışacak, ama Arif’in asıl planının asla farkına varamayacaktır.



Hayri ve Nihat’ı arasındaki uçurum giderek büyüyecek, Nihat'ın babasından intikam almak için başladığı işte hiç ummadığı bir olay ile karşılaşacak. Tüm dengesi bozulacaktır. Şafak tam her şeyi kaybettiğini düşündüğü anda, önüne gelen fırsatı ablasını kontrol edebilmek için kullanacak, adeta küllerinden yeniden doğacaktır.



Her şeye yeniden başlamak için verilecek ödünler, mutlu olabilmek için harcanacak emekleri boş çıkaracaktır.



Senaryosu; Rahşan Çiğdem İnan, Barış Pirhasan ve Selim Demirdelen’e ait “Deli Gönül”ün yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen ve Berat Özdoğan oturuyor. Başrollerini Murat Ünalmış ve Tuvana Türkay’ın paylaştığı, oyuncu kadrosunda Çiğdem Batur, Ogün Kaptanoğlu, İştar Gökseven, Mine Tüfekçioğlu, Macit Sonkan, Nilgün Karababa, Barış Yalçın ve Tarık Özenbaş’ın yer aldığı dizide, Antakya’dan İstanbul’a uzanan soluk soluğa izlenecek iki öğretmenin aşk hikayesi anlatılıyor.

İki âşık birbirine hem çok yakın hem çok uzak… Şimdi gerçekler, onlara bir adım kadar yakın… Bir yanda evladını kaybetmek istemeyen fedakar bir baba, Mehmet Kadir, diğer yanda babasının ona kurduğu dünyada esir Fatmanur… Bir patlama ile savrulan hayatlar, yeni bir hayatın inşasıyla yeniden can bulacak…Mehmet Kadir ve Fatmanur’un yaşadığı umutsuzluklar, genç yaşlarında savrulan öğrencilere örnek olacak…Onlar öğrencilerin hayatına dokundukça, umut köklerinden yeniden yeşerecek…