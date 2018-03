Dip 1. bölüm Puhu TV izle Dip oyuncu kadrosu ve hikayesi yeni bölüm Puhu TV izleme linki

Dip 1. bölüm Puhu TV izle bilgilerini araştıran dizi izleyiciler için detayları bu haberimizde derledik. İlker Kaleli ve Neslihan Atagül’le birlikte Berrak Tüzünataç'ın da yer aldığı güçlü kadrosuyla Dip saat 21:00'da Puhu TV'de izleyicisi ile buluşuyor. Puhu TV Dip 1. bölüm izle bilgilerini sizler için derledik. İstanbul Emniyet’e bağlı olarak intihar girişiminde bulunan kişileri vazgeçirmekle görevli olan Sahir'in hikayesini konu alan dizi güçlü kadrosu ve seneryosu ile saat 21:00'da Puhu TV'de izleyici karşısına çıkıyor. Puhu TV Dip 1. bölüm izle bilgileri haberimizde mevcut. Başrol oyuncusu İlker Kaleli'ye Neslihan Atagül ve Berrak Tüzünataç eşlik ediyor. İşte Puhu TV Dip 1. bölüm izle bilgileri...



DİP DİZİ KONUSU NEDİR?



İstanbul Emniyet’e bağlı olarak intihar girişiminde bulunan kişileri vazgeçirmekle görevli olan Sahir, bir gün telefonuna gelen bir ihbarla, Bilge’yi bulur.



Hayatı sırlarla dolu, gizemli bir bilim kadını olan Bilge’yle tanıştığı andan itibaren Sahir’in önünde yeni ve tehlikeli bir dünyanın kapıları aralanacaktır.



İkilinin eşiğinde olduğu bu kapının ardında her sır, yeni bir sırrı doğurmaktadır. Sahir ve Bilge içine atıldıkları bu büyük savaşta hem birbirlerine destek olacak hem de geçmişten, bugünden ve yarından gelen ve gelecek olan yaralarını birlikte saracaklar.



Dip Dizisi Oyuncuları Kimler?



Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın, proje tasarımı ve senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün, yönetmenliğini ise Uygar Kutlu'nun yaptığı DİP dizisi Türkiye'nin yeni nesil online televizyonu puhutv'de izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Merakla beklenen dizide İlker Kaleli ve Neslihan Atagül’le birlikte Berrak Tüzünataç da yer alıyor.



İlker Kaleli, Neslihan Atagül Doğulu, Bülent Emin Yarar, Berrak Tüzünataç, Lale Mansur, Defne Kayalar, Olgun Toker, Gün Koper, Gözde Türkpençe, Can Gox, Feridun Düzağaç

Dip Oyuncusu İlker Kaleli kimdir?



İlker Kaleli, 5 Mart 1983 tarihinde Yarı Alman yarı Türk bir anneyle, vanlı bir babanın çocuğu olarak İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Recep Kaleli’dir. 13 yaşındayken anne-babası boşanmıştır. Zor bir çocukluk geçirmiştir. 17 yaşında kendi evine çıkmış. Çocukluğunda müzisyen olmayı istiyordu, ve Nirvana (müzik grubu) ve Kurt Cobain hayranıydı.



16 yaşında Coca Cola Reklam filminde oynadı. İstanbul’da Kültür Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi okurken iki sene boyunca Şahika Tekand’ın kurduğu Stüdyo Oyuncuları’nda eğitim aldı. 2006 yılında Mezun olduktan iki sene sonra Lonra'ya gitti ve 4 yıl kaldı. Londra’da LAMDA’da (The London Academy Of Music And Dramatic Art) 3 yıl oyunculuk eğitimi aldı ve 2011 yılında oradan mezun oldu.



Londra’da iken müzikle uğraşmış, DJ’lik yapmış, reklam filmlerinde oynamış. 2012 yılında Türkiye’den gelen teklif üzerine ilk dizisi “son”da oynamaya başladı. Dizinin ana kadrosu Yiğit Özşener, Nehir Erdoğan, Erkan Can, Berrak Tüzünataç ve Engin Altan Düzyatan'dan oluşmaktadır. Diğer öne çıkan oyuncu kadrosu ise Uğur Polat, Aylin Aslım ve Ülkü Duru ve Ahmet Levendoğlu'ndan oluşmaktadır. 2012 yılında “Kayıp Şehir” adlı dizide Gökçe Bahadır, Nik Xhelilaj, Nazan Kesal, Uğur Polat, Cansu Tosun ile beraber oynamıştır.







2013 yılında “Kayıp” adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, Kaan Taşaner, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı. 2014 yılında İlker Kaleli başrolde olarak “Poyraz Karayel” adlı dizide Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar, Engin Benli, Ali İl ile beraber rol aldı. 2014 yılında “Silsile” adlı sinema filminde Nehir Erdoğan, Serkan Keskin, Tardu Flordun, İlker Kaleli, Esra Bezen Bilgin başrolleri paylaştılar.



Filmleri ve Dizileri :



2014 - Silsile (Cenk)(Sinema Filmi)

2014 - Poyraz Karayel (Poyraz Karayel) (TV Dizisi)

2013 - Kayıp (Faik Şaşmaz) (TV Dizisi)

2012 - Kayıp Şehir (İrfan) (TV Dizisi)

2012 - Son (Alper) (TV Dizisi)



Dip Oyuncusu Berrak Tüzünataç Kimdir?



2 Kasım 1984 tarihinde Yalova’da ailenin ilk çocuğu olarak doğmuştur. İlk okulu ve orta okulu Özel Yalova Öncü Kolejinde okumuştur. 1995 senesinde Koç Lisesi'ni kazanıp ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Liseyi Koç Özel Lisesi’nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Babası Yalova'da müteahitlik yapan Sefa Tüzünataç’dır. Naz adında bir kız kardeşi var. Berrak Tüzünataç, küçüklüğünde; kışları Yalova'da, yazları Yalova sayfiyesinin en eski sitelerinden Tuncelp'de yaşadılar.



Berrak Tüzünataç, 15 yaşına geldiğinde yani 1999 yılında,depreminin yaşandığı yıl, anne ve babası ayrılıyor. Yalova'da müteahhitlik yapan babasının yaptığı evlerden bazıları yıkılınca, baba 10 gün kadar hapis yatıyor. Berrak annesiyle birlikte İstanbul Caddebostan'a taşınıyor. Babası da İstanbul Etiler'de yaşamaya başlıyor. 2004 sonunda Yılmaz Erdoğan'ın da ders verdiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) atelyesine katıldı.







18 yaşındayken basında ilk olarak, futbolcu İlhan Mansız 'ın sevgilisi olarak tanınan Berrak hemen ardından Bodrum’daki Fuga Otellerinin ortağı Volkan Büyükhanlı ile yaşadığı olaylı ilişkiyle adını duyurmuştur. Fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül'ün bir fotoğraf çekimi sırasında, çekimi kenardan izleyen Berrak'ında resimlerini çekince şöhret basamaklarını tırmanmaya başlıyor. “Elele” dergisi dahil olmak üzere dört ayrı dergide kapak olmuştur.



Ardından Number 1 TV’de haber sunarak ekranlarla tanıştı. Sinem Kobal'la “Yetenek Avcısı” isimli programı sundu. 2005 senesinde Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler” filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Ardından “Beyza'nın Kadınları”nda boy gösteriyor. 2005 yılında adı Okan Bayülgen'le anılıyor. Daha sonra Kanal D’de yayınlanan “Ödünç Hayat “ dizide rol aldı. “Elveda Rumeli” adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırdı. 2007 yılında oyuncu Nejat İşler ile birliktelik yaşadı. Show TV’de yayınlanan “Bu Kalp Seni Unutur Mu” adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2009 yılında Zeki Demirkubuz'un yönettiği Kıskanmak'ta başrol oynaması hayatının dönüm noktalarından biri olur. “Ezel” dizisine Bade karekterini canlandırdı.



Berrak Tüzünataç “Son” dizisi ile iş hayatına devam etti. 2010 yılında “Bir Avuç Deniz” sinema filminde (Deniz Demirci) karakterini canlandırırken Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç, Can Gürzap, Ayda Aksel, Zeynep Özder, Tuğrul Tülek, Ahu Yağtu ile beraber oynadı. Ayrıca Serdar Ortaç’ın 2004 yapımı “Canıma Minnet” adlı klibinde oynadı.



Berrak Tüzünataç’ın filmleri ve dizileri



2005 - Organize İşler (Sinema filmi)



2005 - Beyza’nın Kadınları



2005 - Ödünç Hayat (Sinema filmi)



2007 - Affedilmeyen (TV Dizisi)



2007 - Elveda Rumeli (TV Dizisi)



2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (TV Dizisi)



2009 - Kıskanmak (Sinema filmi)



2010 - Ejder Kapanı (TV Dizisi)



2010 - Ezel (TV Dizisi)



2011 - Bir Avuç Deniz (Sinema filmi)



2012 - Son (TV Dizisi)



2013 - Çanakkale Yolun Sonu (Behice ) (Sinema filmi)



2013 - 2014 - Muhteşem Yüzyıl (Mihrünnisa Sultan) (TV Dizisi)



2017-2018-Fİ-Çİ (puhu tv dizisi)



Dip Oyuncusu Neslihan Atagül kimdir?



Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Henüz 8 yaşındayken oyuncu olmayı kafasına koymuş. 13 yaşına geldiğinde Neşe Erberk'in sahibi olduğu Erberk Ajans'ın numarasını bulup adresini almış ve annesiyle gidip kaydını yaptırmış. Bir ay sonra da bir reklam filminde oynamış.



Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde okumaktadır. 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Deniz karakteri ile oyunculuk dünyasına adım attı. 2006 yılında ilk uzun metrajlı filmi 'İlk Aşk' da Vahide Gördüm, Çetin Tekindor ile birlikte oynadı. Bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülünü aldı. 18 Kasım 2011 tarihinde atv'de yayına başlayan, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan “Hayat Devam Ediyor” adı dizide Neslihan Atagül; Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu gibi ustalarla oynamıştır.



2012 yılında Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp, yönettiği, başrollerinde Neslihan Atagül, Özcan Deniz, Nihal Yalçın ve Barış Hacıhan'ın yer aldığı ve otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan "Araf" filminde, genç oyuncu Neslihan Atagül performansıyla göz doldurdu. Neslihan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrolerini Kadir Doğulu, Yunus Emre Yıldırımer ile paylaştığı "Fatih-Harbiye" adlı televizyon dizisinde oynadı.



Filmleri ve dizileri:



2015-Kara Sevda

2013 – Fatih-Harbiye

2011-2012 – Hayat Devam Ediyor

2012 – Araf

2011 – Kalbim Seni Seçti

2011 – Canım Babam

2006 – İlk Aşk

2006-2010 – Yaprak Dökümü



Ödülleri:



2013 - 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 - 25. Tokyo Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 - Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 - Moskova 2morrow Film Festivali Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu Ödülü (Araf)

2007 - Altın Koza Film Festivali Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (İlk Aşk)



