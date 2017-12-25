Diriliş Ertuğrul 100.yeni bölüm fragmanı Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL 100.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 100.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nikea’dan gelen Tüccar Niko ve Bizans askerî kafilesini basan Ertuğrul, onların kılığında kaleye girip fethi başlatmak için hazırlanmıştı. Hazırlıklar tamamlanıp harekete geçmek üzereyken Yağız Alp, Gündüz’ün kaçırıldığı haberini getirmişti. Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırılması üzerine ne yapacak? Kaleye fetih hareketini erteleyecek mi? Gündüz’ü kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Titan’ın Gündüz’ü obadan kaçırıp kaleye getirmesine sevinen Ares, Gündüz’ün kendinden beklenmeyecek bir hamleyle gözüne taşla vurması sonucu gözünden yaralanmıştı.

Ares’in gözü kör mü olacak? Ares, Gündüz’e karşı nasıl bir tavır gösterecek? Gündüz’ü kaçırdıktan sonra Ertuğrul’a karşı yeni hamleleri ne olacak? Gündüz’ü elinde tutup planladığı gibi bundan sonra bir şövalye olarak yetiştirebilecek mi? Bahadır Bey, Sancar ve dağdaki alplarıyla beraber Çavdar Obası’nı ele geçirmek için harekete geçmiş, kendilerini takip edip planlarını öğrenen Kırca’yı da öldürmüştü.

Bahadır Bey obayı ele geçirmek için ne yapacak? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’e mani olabilecek mi? Bu kalkışma, Çavdar Obası’nda ne gibi gelişmelere sebep olacak? Sultan Alaeddin’e sarayda hainler olduğunu, Turgut ve Aslıhan’ın zehirlenler ile kendisini zehirleyenlerin de bu hainlerle bağlantılı olduğunu söyleyen Emir Saadeddin, bunları bulup ifşa etmek için sultandan mühlet ve yetki almıştı. Ertuğrul’un bütün bildiklerini sultana anlatacağını düşünen ve hayatının tehlikede olduğunun farkında olan Emir Saadeddin, Sultan Alaeddin’i öldürmek için harekete geçmişti.

Emir Saadeddin, sultanı öldürmek için ne gibi planlar yapacak? Bunun için kimlerle temas kuracak? Ertuğrul’la sultanın buluşmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planında başarısız olup bütün oyunları açığa çıkacak mı? Gündüz’ün acısı, Kayı Obası’nda ne gibi bir tesir uyandıracak? Yüreğine evlat acısı düşen Halime ne yapacak? Ertuğrul, Gündüz’ü obaya getirebilecek mi?

GÜNDÜZ ALP TARİHTE NASIL ÖLÜYOR?

Tarihi kayıtlarda Osman Gazi’nin abisi olarak geçen Gündüz Alp, Ertuğrul Gazi’nin büyük oğludur. Ertuğrul Gazi babasının ölümünden sonra doğan oğlunun ismini Gündüz koymuştur.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi’den sonra Kayı Boyu’nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizsans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

Diriliş Ertuğrul diziside tarihe göre uyarlandığı için Gündüz Alp yeni bölümde ölmeyecek ve Osman Gazi döneminde de yer alacaktır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM TAHMİNLERİ

Ertuğrul Bey Gündüz Alp kaçırıldığı için delirecek ve kaleyi basacak. Gündüz Alp kurtulacak fakat kale fetih edilemeyecek. Öyle ki Dündar kaçırıldığında da aynısı olmuştu.Bildiğiniz üzere Karacahisar Kalesi tarihte Osman Gazi tarafından fetih ediliyor.

Ertuğrul Bey ve Alpler’i kaleye girmek için kıyafetlerini değiştirdi. Fakat daha inandırıcı olması için Ertuğrul Bey saçlarını Bamsi sakallarını kesiyor.

Turgut Alp kale baskınında olmayacak. Zira tuzağa düşürülecek. Türkler ve Bizans arasında Sulh bozulacak ve savaş başlayacak. Ares ise kale baskınını duyduktan sonra deliye dönecek ve hain planlarını devreye sokacak.

Fragmanda gördüğünüz gibi Ares, Gündüz Alp’e bıçak çekecek. Fakat Gündüz Alp kesinlikle ölmeyecek. Çünkü Gündüz Alp tarihte çocuk yaşta ölmüyor. Gündüz Bey Eskişehir’de sancak beyliği yapmıştır ve İnegöl’ün alınışı sırasında şehit düşmüştür.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı bölümlerinin İstanbul'da Beykoz ve Riva civarlarında çekiliyor.Diriliş Ertuğrul ilk sezonu için Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası'na 2 plato kuruldu. Riva’daki plato, asıllarına uygun şekilde yapılan 600 metrekarelik Süleyman Şah otağı ve 35 adet çadırla birlikte toplam 40.000 m2 alanda kuruldu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin set alanında ayrıca 12 adet değişik ebatlarda oba dükkanları, 1 adet kilimhane, otağ meydanı ve talimhane yer alıyor. Beykoz Kundura Fabrikası'nda 6000 m2’lik kapalı alana Halep, Halep Sarayı, arz odası, konuk odaları, koridorlar, zindanlar, Karatoygar mekanı, Selçuklu kasrı, Tapınakçılar salon ve odaları, tekke ve çadır içleri yapıldı. Yine Kundura Fabrikası’ndaki 5000 m2’lik açık alana Halep Çarşısı, kale içi, Süleyman Şah çadır içi, tapınakçıların zindanı, koridoru ve ibadethanesi inşa edildi. Alınan karar ile dizinin 3. sezon çekimlerinin Nevşehir (Kapadokya)'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın yazdığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan’ın paylaştıkları televizyon dizisi Diriliş Ertuğrul’un 3. Sezon çekimleri Kapadokya’da yapılacağı sezon başlamadan açıklanmıştı.