Diriliş Ertuğrul 100.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Diriliş Ertuğrul 99.bölümde Sultan ölecek mi

Diriliş Ertuğrul 100.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Diriliş Ertuğrul 99. son bölüm izleme linki ile tekrarı nasıl izlenecek sorusu dizi severler tarafından şimdiden merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yayına girmesi beklenen Diriliş Ertuğrul 99. bölümü bir hafta ertelenmişti. Heyecanla beklenen Diriliş Ertuğrul 99.son bölüm 20 Aralık 2017 Çarşamba akşamı TRT 1 izleyicisiyle buluştu. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Diriliş Ertuğrul dizisinde bu hafta Sadettin Köpek'in saldırı için hazırlıklarına başlayacağını gösterdi. Sultan’ı etkisiz hale getirmek için planlar yapan Sadettin Köpek ise artık kılıcın kınından çıktığını ifade etti. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul 100.yeni bölüm fragmanı ve Diriliş Ertuğrul 99. son bölüm izleme linki haberimizde...

DİRİLİŞ DİZİSİNDE EMİR SAADEDDİN SALDIRIYA GEÇECEK



Sultan Alaeddin tarafından azarlanan ve Turgut’la Aslıhan’ın kurtulduğunu öğrenen Emir Saadeddin büyük bir yıkım yaşamıştı. Sultan’dan Ertuğrul’a tuzak kuranları bulmak ve yeniden göze girmek için 3 ay mühlet isteyen Emir Saadeddin son gelişmeler karşısında nasıl bir plan devreye sokacak?





Turgut ve Aslıhan’ın kurtulduğunu öğrendikten sonra Ertuğrul’un kendisine borçlandığını ve bu sayede onu yavaş yavaş yok edeceğini söyleyen Ares, Ertuğrul’dan ne isteyecek? Ares’in Ertuğrul’u yok etme planında sıradaki adım ne olacak? Ertuğrul’un oğlu Gündüz’ü kaçırmak için Kayı Obası’na tüccar kılığında sızan Titan, Gündüz’le yakınlaşıp amacına ulaşabilecek mi?







DİRİLİŞ ERTUĞRUL 99.BÖLÜM ÖZETİ



Ertuğrul, Aslıhan ve Turgut’un zehirlenmesinden ötürü kale baskınına gidememiş, zehri yapan otacının peşine düşmüştü. Ares’in verdiği malumatla zehri yapan otacının mağarasına ulaşmış ve Artuk Bey’in orada yaptığı panzehiri yetiştirip Turgut ve Aslıhan’ı kurtarmıştı. Artuk Bey, otacının mağarasında Sultan Alaeddin’e verilen zehrin yapıldığı otu da bulmuş ve durumu Ertuğrul’a bildirmişti. Bu sayede Bahadır Bey de idamdan kurtulmuş, Ertuğrul bu işi Emir Saadeddin’in yaptığını anlamıştı.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 99.BÖLÜM 2. FRAGMANI







Kale baskınını erteleyen Ertuğrul’un yeni planı ne olacak? Emir Saadeddin hususunda yeni bir adım atacak mı? Ares’in gösterdiği yardımdan sonra ona karşı nasıl bir tavır takınacak? Kale baskını gerçekleşecek mi?

Zehirleme ithamından aklanan Bahadır Bey, Ertuğrul’a karşı nasıl bir tavır gösterecek? Bu meseleden ötürü intikam arayışlarına girecek mi? Çavdar Obası’nda bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?



Sultan Alaeddin tarafından azarlanan ve Turgut’la Aslıhan’ın kurtulduğunu öğrenen Emir Saadeddin büyük bir yıkım yaşamıştı. Sultan’dan Ertuğrul’a tuzak kuranları bulmak ve yeniden göze girmek için 3 ay mühlet isteyen Emir Saadeddin son gelişmeler karşısında nasıl bir plan devreye sokacak?



Turgut ve Aslıhan’ın kurtulduğunu öğrendikten sonra Ertuğrul’un kendisine borçlandığını ve bu sayede onu yavaş yavaş yok edeceğini söyleyen Ares, Ertuğrul’dan ne isteyecek? Ares’in Ertuğrul’u yok etme planında sıradaki adım ne olacak? Ertuğrul’un oğlu Gündüz’ü kaçırmak için Kayı Obası’na tüccar kılığında sızan Titan, Gündüz’le yakınlaşıp amacına ulaşabilecek mi?



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 99.BÖLÜM 1. FRAGMANI







DİRİLİŞ ERTUĞRUL 98. BÖLÜM ÖZETİ



Ertuğrul, Karacahisar Kalesi’nin fetih hazırlıklarına başlamış, Turgut ve Aslıhan’ın düğününün sabahında kaleye saldırmaya karar vermişti. Öte yandan bu izdivaca mani olmak isteyen Emir Saadeddin ise, Aslıhan’ın yardımcısı Esma aracılığıyla Turgut ve Aslıhan’ı zehirletmişti. Düğün büyük bir coşkuyla gerçekleşmiş, Ertuğrul ve alpları düğün biter bitmez Karacahisar Kalesi’ne baskın yapmak için harekete geçecekleri sırada Turgut ve Aslıhan’ın zehirlendiğini öğrenmişlerdi.



Ertuğrul bu zehirleme hadisesi üzerine ne yapacak? Zehirleyenleri bulabilecek mi? Bu işten kimi mesul tutacak? Bu hadiseye rağmen Karacahisar Kalesi’ni fethedebilecek mi? Turgut ve Aslıhan’ın akıbeti ne olacak? Kurtulabilecekler mi? Bu hadise karşısında Bahadır Bey’in tutumu ne olacak? Amacına ulaşan Emir Saadeddin bundan sonra ne yapacak?







Ares’in planı doğrultusunda kendini farklı bir kişi olarak tanıtıp Kayı Obası’na sızan Titan, hedefi olan Ertuğrul’un oğlu Gündüz’le yakınlaşabilecek mi? Ares, Ertuğrul’un oğlu Gündüz üzerinden kurduğu planında başarıya ulaşabilecek mi?



YENİ OYUNCULAR KİMLER?



ORHAN KILIÇ







Türkiye’de bir süre dizilerde rol alamayınca ZDF’den gelen film teklifi üzerine bir yıl önce eşi ve oğluyla doğup büyüdüğü Berlin’e yerleşen oyuncu Orhan Kılıç, ekranlara döndü.



Son olarak 2015 yılında Kara Kutu dizisinde rol alan 42 yaşındaki Kılıç, Ali Eyüboğlu'nun haberine göre ‘Diriliş Ertuğrul'da ‘Atsız Bey’ karakteriyle ‘Aksakallıların adamı’ görevini yapacak. Dizinin yeni sezonu ise 25 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak.



92’nci bölümü yayınlanacak diziye Kılıç, 94’üncü bölümde olarak dahil olacak.



ASLIHAN GÜNER





Şu sıralar 'Ver Kaç' isimli filmle beyazperdede boy gösteren Aslıhan Güner de yeni sezon öncesi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna katılmıştı.



Daha önce Çemberimde Gül Oya, The İmam, Asi, Sevda Çiçeği, Yuvamı Yıkamazsın, Şefkat Tepe, Sümela'nın Şifresi, Bir Zamanlar Osmanlı, Kehribar, Muhteşem yüzyıl Kösem gibi film ve dizilerde rol alan 29 yaşındaki oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı merakla bekleniyor.



GÜRBEY İLERİ







Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet karakteriyle başarılı bir performans sergileyip adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Gürbey İleri, geçtiğimiz sezon Sevda Kuşun Kadında dizisinde rol almıştı. 29 yaşındaki oyuncu son rol aldığı dizi projesinin final yapmasının ardından Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu.