Diriliş Ertuğrul yeni 111.bölüm fragmanı yayında mı Diriliş Ertuğrul son 110.bölüm TRT 1 canlı izle

Diriliş Ertuğrul 111.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi izleyicileri merak ederken Diriliş Ertuğrul 110.son bölüm izleme linkini bu haberimizde yer verdik. Diriliş Ertuğrul 111.yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Diriliş Ertuğrul’un merakla beklenen 110. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 109. Bölümüyle ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 110. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından yeni bölüm heyecanla beklenmeye başlandı. TRT ekranlarında izleyicileriyle buluşan Diriliş Ertuğrul ;yapımcılığını Tekden Film’in üstlendiği, senaryosu Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Metin Günay’ın olduğu Diriliş Ertuğrul; her çarşamba TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Dizide Ertuğrul Bey karakterini Engin Altan Düzyatan, Halime Hatun karakterini Esra Bilgiç, Hayme Ana karakterini Hülya Darcan , Turgut Alp karakterini ise Cengiz Çoşkun canlandırıyor. Diriliş Ertuğrul’un önceki bölümünde Emir Sadettin Köpek oyunu ile tekrar Sultan olmuştu. Sultan Alaeddin’in beynini yıkayan Emir Sadettin Köpek , sonunda Ertuğrul Bey’i tutuklatmıştı. Diriliş Ertuğrul’un heyecanla beklenen 110. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...









DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110. BÖLÜM ÖZETİ



Diriliş Ertuğrul’un yeni bölün fragmanında Sungur Alp obaya geri dönüş yapıyor. Ertuğrul Bey hanedanında karşıladığı Sungur Alp’e ‘’ bu cihana belanın üzerine, yalın kılıç yürümeye gelmişiz ‘’ diyor. Bu sözlerle Alp’ini karşılayan Ertuğrul Bey Hoş geldin diyerek sevincini ifade ediyor. Öte yandan Ertuğrul Bey’in hanedanına davetsiz bir misafir daha geliyor. Günalp Bey davet edilmediği hanedana gelerek Ertuğrul Bey’i kızdıracak laflar ediyor. Bunun üzerine Ertuğrul Bey ‘’ Haddini aştın Günalp Bey‘’ diyerek üstü kapalı tehdit ediyor. Aslında Günalp Bey’in kaleye gelme sebebi ; Ertuğrul Bey’den kaleyi geri almak. Bunun üzerine Ertuğrul Bey ‘’ fethettiğim kaleyi sana geri mi vereyim, tez askerlerini de alıp gidesin ‘’ diyerek Günalp Beyi hanedanından kovuyor. Fakat Günalp Bey , elinde bir ferman ile Ertuğrul Bey’i şoka uğratıyor. Sultan Alaaddin ölmeden önce kale ile ilgili verdiği fermana göre Ertuğrul Bey’in kalede kalması imkansız hale geliyor. Günalp Bey ‘de fermanı bahane ederek Ertuğrul Bey ‘e emre uymasını söylüyor. Ertuğrul Bey fermanı okuyunca işte bir takım oyunlar olduğunu anlıyor. Bu yüzden Günalp Bey’in peşine düşerek onu hanesinde suçüstü yakalıyor. Günalp’ın imzalayacağı fermanı son anda önleyerek Karacahisar Kalesini kaybetmiyor.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110.BÖLÜM FRAGMANI







DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Diriliş Ertuğrul’un geçen hafta ekranlara gelen son bölümünde Ertuğrul Bey , büyük bir iftiraya kurban gitmişti. Sultan Alaeddin’in beynini yıkayan Emir Sadettin Köpek sonunda Sultan’ın emriyle Ertuğrul Bey’i tutuklatmıştı. Sultan Alaeddin’in huzuruna getirilen Ertuğrul Bey’in suçsuz olduğu sonradan anlaşılmıştı. Ertuğrul’un sultana Emir Sadettin’in bütün oyunlarını anlattığı esnada, Sadeddin’in adamı olan çeşnigir tarafından hazırlanan zehirli eti yiyen Sultan Alaeddin zehirlenmişti. Zehirlenme sırasında içeri giren Şehzade Gıyaseddin, bunu yapanın Ertuğrul Bey olduğunu düşünmüş bu yüzden onu sorgulamak için tutuklanmıştı. Daha sonra Emir Saadeddin tarafından Karacahisar Kalesi’ne gönderilen Kaledar Günalp Bey’in kaledeki icraatlarına başlamıştı. İlk iş olarak Ertuğrul Bey’in alpleri Artuk, Turgut ve Bamsı, Kaledar idam etmeye çalışmıştı.







DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU



Diriliş Ertuğrul ; 6 asır boyunca hükümdarlığını sürdürmüş, tüm imparatorluklarda nam salmış, dünyanın 4 bir yanında toprak sahibi olmuş Osmanlı Devletinin kuruluşunu konu alıyor. Devlete ismini vermiş olan Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hayatının anlatıldığı dizide; Kayı boyunun devlet olabilmek için ne tür zorluklar yaşadığı ve hangi yollardan geçtiği ekranlara geliyor. Her sezonunda Ertuğrul Bey ve Kayı Boyundaki askerlerin verdikleri mücadele anlatılmaya devam ediyor.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI



Günalp Bey ( Engin Öztürk ) : Emir Saadettin Köpek’in Karacahisar Kalesi’ndeki temsilcisi olarak görev yapıyor. Sultan Alaaddinin fermanı ile Karacahisar Kalesinin geri verilmesinin ardından Günalp Bey, kalenin yönetimini devralıyor. Günalp Bey acımasız ve gaddar bir adamdır. İlk iş olarak Ertuğrul Bey’in askerlerini idam ettirmeye çalışır. Ertuğrul Bey ve Günalp Bey kale için karşı karşıya gelir ve büyük bir güç savaşı başlar.



Sungur Alp ( Sezgin Erdemir ) : Şanlı Türk tarihindeki kayıtlara göre Süleyman Şah’ın Sungur Tekin, Gündoğdu, Ertuğrul Bey ve Dündar Bey adında dört oğlu vardır. Sungur Tekin ve Gündoğdu kardeşler, kabileleriyle birlikte eski yurtlarına dönmüş. Dündar Bey ve Ertuğrul Gazi ise , 400 çadırlık aile efradıyla beraber yeni bir yurt aramak için Pasin ovası ile Sürmeliçukur yöresine gitmişler. Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı Han aşiretinin başında dört kardeşten biri de Sungur Tekindir.







Cengiz Coşkun (Turgut Alp)



29 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cengiz Coşkun, Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı. Kariyerinde yer aldığı en büyük proje ise 2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'dür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Şu anda İstanbul'da yaşamaktadır.



Cengiz Coşkun, son olarak 2014 yılında TRT 1 de yayınlanmaya başlanan Diriliş: Ertuğrul dizisiyle birlikte hayran kitlesini arttırmış kariyerinin en iyi projesine Turgut Alp karakterine Hayat vererek imza atmıştır.



Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek)



Nurettin Sönmez, 1978 yılında İstanbul’da doğan

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır.

Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almakta ve Bamsı Beyrek karakterini canlandırmaktadır.



Cavit Çetin Güner (Doğan Bey)



1986 yılında dünyaya gelen Cavit Çetin Güner aslen Bursalıdır. İstanbul'da doğan ve buraya yaşayan Cavit Çetin Güner toplamda üç kardeştir. Güner'den iki yaş büyük abisi ve altı yaş küçük bir kız kardeşi vardır



İlköğretim ve ortaöğretimini İstanbul'un Şişli Hürriyet mahallesinde tamamlayan Cavit Çetin Güner üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur







2000 senesinde annesini kanser hastalığı nedeniyle kaybetmiş ve büyük bir acı yaşamıştır.



2010 senesinde oyuncu Reyhan Türkü Hazer ile hayatını birleştirmiş ancak bu evlilik 2012 yılında son bulmuştur.. Evliliğinden 2010 doğumlu Ali Demir Güner isminde bir oğlu vardır.