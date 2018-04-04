Diriliş Ertuğrul 114.yeni bölüm fragmanı yayında mı Diriliş Ertuğrul son 113.bölüm izle! Ekranların sevilen ve heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul son bölüm izleme linki ve yeni bölümde yaşanacakları haberimizde derledik. Diriliş Ertuğrul’un yeni bölüm fragmanında ; Ertuğrul Bey Alpleri ile birlikte hanedana geliyor. Apar topar hanedana geldiğinde bir odanın içinde bayrağa sarılı tabut görüyor. Bu tabut içinde kim olduğunu bilmeyen Ertuğrul Bey tabut üzerindeki kılıca baktığında içini bir korku kapılıyor. Diriliş Ertuğrul’un geçen hafta ekranlara gelen son bölümünde ; Ertuğrul Bey adamların olan Ahmet sayesinde Kritos kurtarılmıştı. Akabinde Kritos hayatını kurtaran bu adama güvenerek onu elçisi yapmıştı. Elçisi olarak Emir Sadettin Köpek’in yanına gönderen Kritos aslında dönen oyundan habersizdi. İşte merakla beklene Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

Diriliş Ertuğrul 112. Bölümünde Neler Oldu?

Diriliş Ertuğrul’un geçen hafta ekranlara gelen son bölümünde ; Ertuğrul Bey adamların olan Ahmet sayesinde Kritos kurtarılmıştı. Akabinde Kritos hayatını kurtaran bu adama güvenerek onu elçisi yapmıştı. Elçisi olarak Emir Sadettin Köpek’in yanına gönderen Kritos aslında dönen oyundan habersizdi. Emir Sadettin Köpek türlü savsatalar ile Günalp Bey’in aklını doldurmuştu. Bu yüzden Ertuğrul Bey’e karşı bir ferman çıkarılarak uç beyliğini elinden alınmıştı. Ertuğrul Bey yaşananlara daha fazla dayanamayarak Söğüt’e gelmiş burada Kritos ve Günalp Bey ile karşı karşıya kalmıştı. Elinden alınan uç beyliği ve kaleye rağmen mücadelesinden vaz geçmeyeceğini Ertuğrul Bey gururla söylemişti.

113. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Diriliş Ertuğrul’un yeni bölüm fragmanında ; Ertuğrul Bey Alpleri ile birlikte hanedana geliyor. Apar topar hanedana geldiğinde bir odanın içinde bayrağa sarılı tabut görüyor. Bu tabut içinde kim olduğunu bilmeyen Ertuğrul Bey tabut üzerindeki kılıca baktığında içini bir korku kapılıyor. Bir an tabutun içinde Aslıhan Hatun’un olabileceğini düşünen Ertuğrul Bey sorgulayan gözlerle annesine bakıyor. Hayme Ana, Halime Hatun herkes tabutun başına geçmiş göz yaşları döküyor. Ertuğrul Bey annesine neler olduğunu sorarken Hayme Hatun acıdan cevap veremiyor. Bunun üzerine Ertuğrul Bey bir kez daha Artuk Bey’e soruyor. O da dile gelip olanları anlatamıyor. Bunun üzerine Ertuğrul Bey göz yaşları döküyor.

Aslıhan Hatun uzun zamandır Ertuğrul Bey ve obanın başına bela olan Emir Sadettin Köpek’ten kurtulmak için aslında kendini feda ediyor. Emir Sadettin Köpek ile konuşmaya gittiğinden kendi namusunu korumak için mücadele ederken can veren Aslıhan Hatun aslında şehit oluyor. Turgut Alp ise zevcesinin ölümünün ardından yıkılıyor. Ertuğrul Bey ve Alpleri tabutun defnedildiği sırada selam durup ardından dua okuyorlar. Yaşanılanlara çok üzülen ve öfkelenen Ertuğrul Bey ‘’ yurdumuzda tek bir hain kalmayana dek, dişe diş kana kan ; intikam’’ diyerek Aslıhan Hatun’ın şehit oluşunun hesabını tek tek soracağını ilan ediyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113.BÖLÜM 2.FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul Konusu

TRT’nin en önemli yapımlarından olan Diriliş Ertuğrul’da ; Moğollar ile zorlu mücadele veren Ertuğrul Bey’in hikayesini konu ediniyor. Ertuğrul Bey vatan toprağını genişletmek ve Türklerin güvenliğini sağlamak için kutlu bir davanın peşine düşer. Bu davada ona inanarak biat eden Kayı Boyu ile zorlu bir mücadeleye başlar. Bu mücadelede kardeşlerinden, evinden , yurdundan ayrı kalmayı göze alan Ertuğrul Bey, Karacadağ sınırına kadar ulaşır. Karacadağ obasında Ertuğrul Bey’i bambaşka bir hayat bekler. İhtiras, ihanet, entrikalar içinde vatanını korumaya çalışan Ertuğrul Bey ve Kayı boyunun şanlı hikayesi gururumuzu kabartıyor.

Diriliş Ertuğrul Oyuncuları

Saadettin Köpek ( Murat Garipağaoğlu ) : Sadeddin Köpek, Anadolu Selçuklu Devleti devlet adamı ve baş mimarıdır. I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde görev yapmış ve devlet yönetiminde büyük söz sahibi olmuştur. Gerçek adı "Köpek bin Muhammed", lakabı ise Sadeddin'dir. Devlete dost gibi görünen fakat kendi çıkarları doğrultusunda ihanet eden Sadeddin Köpek , başta Ertuğrul Bey olmak üzere birçok kişinin kuyusunu kazar.

Aslı Han Hatun ( Gülsüm Ali İlhan ) : Çavdar Obasının yiğit kızı olan Aslıhan Hatun, küçüklüğünden beri Ertuğrul Bey’e aşıktır. Zamanında Ertuğrul Bey’e varmak istemiş fakat karısını üzmemek için Ertuğrul Bey kabul etmemiştir. Bu durum iki oba arasında sorun yaratmıştır. Aslıhan Hatun daha sonraları Emir Hazretleri ile evlenir fakat her zaman Ertuğrul Bey’e olan aşkı baki kalır. Aslıhan Hatun’un güzelliğine kafayı takan Emir Sadettin Köpek ise onu almak için ant içmiştir.

Ares (Cemal Hünal)

Karacahisar Kalesi komutanı Ares, Haçlı Ordusu’nun önemli komutanlarından biridir. Dinine son derece bağlıdır. İstediklerini elde etmek için hainlik yapmaktan kaçınmaz. Ertuğrul’un en büyük düşmanlarından biri olan Ares, onu alt etmek için her yolu dener.

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Cemal Hünal, çocukluğunu Teşvikiye’de geçirir. Saint Benoit Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra,İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gider. Los Angeles Ucla Extension’da, Santa Monica Collage’da ve London Film School’da tiyatro ve sinema üzerine eğitim alır. Çağan Irmak tarafından yönetilen Issız Adam filmiyle ismini duyurur.

Bamsı Beyrek (Nurettin Sönmez)

İri cüsseli, cesur, çok iyi kılıç kullanan Bamsı Beyrek, aslında çok iyi bir kalbe sahiptir. Ertuğrul’a koşulsuz bir sadakat besler. Ertuğrul için de Bamsı Beyrek vazgeçilmez alplardan biridir. Bamsı Beyrek’in en önemli özelliklerinden biri çift kılıçla savaşabilmesidir. Bir diğeri ise en zor zamanlarda bile sempatik tavrını korumasıdır.

Nurettin Sönmez 1978 tarihinde İstanbul’da doğar. Spikerlik kursuna gittiği sırada hocasının teşvikiyle oyunculuğa yönelir. Nurettin Sönmez Can ve Arsen Gürzap’ın Dialog Oyunculuk Okulu’nda eğitim alır. Ekranlara ilk olarak 2011 yılında Mavi Kelebekler adlı dizide oynadığı Branko Brekoviç rolüyle çıkar