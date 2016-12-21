Diriliþ Ertuðrul 71. yeni bölüm fragmaný TRT 1

Diriliþ Ertuðrul 71. yeni bölüm fragmaný merakla bekleniyor. Diriliþ Ertuðrul 71. yeni bölüm fragmaný ipuçlarý haberimizde. TRT 1’de yayýnlanan Diriliþ Ertuðrul son bölüm birçok önemli geliþmeye sahne oldu. Hanlý Pazar’a baskýn yapmaya karar veren Ertuðrul bunda baþarýlý olabildi mi? Yeni bölümde neler yaþanacaðýn cevabý Diriliþ Ertuðrul 71. yeni bölüm fragmanýnda yer alýyor. Diriliþ Ertuðrul 71. yeni bölüm fragmaný yayýnlandý. Yeni bölüm fragmanýnda kýlýçlar çekilecek ve Ertuðrul düþtüðü zor durumdan çýkabilecek mi? Ertuðrul'un öldürdüðü Simon ise yeni bölümde dönecek mi? Ýþte, bu sorularýn yanýtlarý Diriliþ Ertuðrul 71. yeni bölüm fragmanýnda.

DÝRÝLÝÞ ERTUÐRUL SON BÖLÜM ÖZETÝ

Þüphesiz Allah Sana Fethi Vadetti…

Simon, Turgut’un sadakatini kullanarak Ertuðrul’u zehirlemiþ, ancak Ertuðrul bu suikasttan kurtulmayý baþarmýþtý. Bu suikast giriþimini kendi lehine kullanarak Hanlý Pazar’ý basmaya karar veren Ertuðrul Bey, bu baskýnda baþarýlý olup Hanlý Pazar’ý fethedebilecek mi? Kayýlarýn baskýn yapacaðýndan haberdar olan Simon, Ertuðrul’a raðmen Turgut’tan ve tüm Kayýlardan Maria’nýn intikamýný alabilecek mi?



Akýl Ýle Gönlün Mücadelesi…

Ertuðrul Bey’in sýrrýný saklamak zorunda olan Halime, Hayme Ana’nýn Ertuðrul için döktüðü gözyaþlarý karþýsýnda zor anlar yaþamaktadýr. Hayme Ana’nýn gözyaþlarý ve Ertuðrul’un planý arasýnda sýkýþýp kalan Halime, Ertuðrul Bey’in sýrrýný koruyabilecek mi? Bunun yanýnda öldü zannedilen Ertuðrul Bey’i yeniden karþýsýnda gören Kayýlarýn tepkisi ne olacak?



Gerçek Gözyaþlarýna Karýþan Timsah Gözyaþlarý…

Ertuðrul Bey içi yaþ döken tek oba Kayý Obasý deðildir. Çavdar Obasý da Ertuðrul’un beklenmedik ölümünün yasýný tutmaktadýr. Ancak Kayýlarýn bu zor durumundan dahi faydalanmayý amaçlayan Ural hangi stratejinin peþindedir? Tam da Aslýhan’ý Ertuðrul’la evlendirmeyi amaçlayan Candar Bey, geliþen hadiselerden sonra hangi karara varacak? Bütün bunlar yaþanýrken Toktamýþ ve Ertuðrul’un zehirlenmelerindeki benzerliðin peþini býrakmayan Aliyar, aðabeyi Ural’ýn izine ulaþabilecek mi?

DÝRÝLÝÞ ERTUÐRUL’DA 2 AYRILIK BÝRDEN

TRT ekranlarýnýn reyting rekortmeni dizisi Diriliþ Ertuðrul'un dün akþam yayýnlanan bölümünde yine heyecan doruktaydý. Reyting sýralamasýnda 68'nci bölümün özetiyle ikinci, 69'uncu bölümle birinci olan dizi her hafta reyting rekorlarý kýrmaya devam ediyor. Son bölümde zehirlenen Ertuðrul için þehitlik iddialarý merak edilirken, dün yayýnlanan bölümde Ertuðrul'un ölmemesi izleyiciyi sevindirdi.



Yeni sezonda birçok ismin dahil olduðu dizide dün akþam sürpriz iki ayrýlýk yaþandý. Tapýnakçý Simon'un kýz kardeþi Maria ve Philip Turgut Alp tarafýndan öldürüldü. Dizide Maria Rolünü Sedef Þahin, Philip rolünü ise Cenk Kangöz canlandýrýyordu.