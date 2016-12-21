Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı TRT 1

Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı ipuçları haberimizde. TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul son bölüm birçok önemli gelişmeye sahne oldu. Hanlı Pazar’a baskın yapmaya karar veren Ertuğrul bunda başarılı olabildi mi? Yeni bölümde neler yaşanacağın cevabı Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında kılıçlar çekilecek ve Ertuğrul düştüğü zor durumdan çıkabilecek mi? Ertuğrul'un öldürdüğü Simon ise yeni bölümde dönecek mi? İşte, bu soruların yanıtları Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanında.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Şüphesiz Allah Sana Fethi Vadetti…

Simon, Turgut’un sadakatini kullanarak Ertuğrul’u zehirlemiş, ancak Ertuğrul bu suikasttan kurtulmayı başarmıştı. Bu suikast girişimini kendi lehine kullanarak Hanlı Pazar’ı basmaya karar veren Ertuğrul Bey, bu baskında başarılı olup Hanlı Pazar’ı fethedebilecek mi? Kayıların baskın yapacağından haberdar olan Simon, Ertuğrul’a rağmen Turgut’tan ve tüm Kayılardan Maria’nın intikamını alabilecek mi?



Akıl İle Gönlün Mücadelesi…

Ertuğrul Bey’in sırrını saklamak zorunda olan Halime, Hayme Ana’nın Ertuğrul için döktüğü gözyaşları karşısında zor anlar yaşamaktadır. Hayme Ana’nın gözyaşları ve Ertuğrul’un planı arasında sıkışıp kalan Halime, Ertuğrul Bey’in sırrını koruyabilecek mi? Bunun yanında öldü zannedilen Ertuğrul Bey’i yeniden karşısında gören Kayıların tepkisi ne olacak?



Gerçek Gözyaşlarına Karışan Timsah Gözyaşları…

Ertuğrul Bey içi yaş döken tek oba Kayı Obası değildir. Çavdar Obası da Ertuğrul’un beklenmedik ölümünün yasını tutmaktadır. Ancak Kayıların bu zor durumundan dahi faydalanmayı amaçlayan Ural hangi stratejinin peşindedir? Tam da Aslıhan’ı Ertuğrul’la evlendirmeyi amaçlayan Candar Bey, gelişen hadiselerden sonra hangi karara varacak? Bütün bunlar yaşanırken Toktamış ve Ertuğrul’un zehirlenmelerindeki benzerliğin peşini bırakmayan Aliyar, ağabeyi Ural’ın izine ulaşabilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’DA 2 AYRILIK BİRDEN

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan doruktaydı. Reyting sıralamasında 68'nci bölümün özetiyle ikinci, 69'uncu bölümle birinci olan dizi her hafta reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümde zehirlenen Ertuğrul için şehitlik iddiaları merak edilirken, dün yayınlanan bölümde Ertuğrul'un ölmemesi izleyiciyi sevindirdi.



Yeni sezonda birçok ismin dahil olduğu dizide dün akşam sürpriz iki ayrılık yaşandı. Tapınakçı Simon'un kız kardeşi Maria ve Philip Turgut Alp tarafından öldürüldü. Dizide Maria Rolünü Sedef Şahin, Philip rolünü ise Cenk Kangöz canlandırıyordu.