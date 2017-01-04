Diriliþ Ertuðrul 72. yeni bölüm fragmaný TRT 1'de

Diriliþ Ertuðul yeni bölüm yýlbaþý tatili haftasý nedeniyle yayýnlanmadý. TRT 1'in popüler tarih dizisi Diriliþ Ertuðrul sevenler dizinin yeni bölümünü ekranlarda göremeyince hayal kýrýklýðý yaþadýlar. Ancak Diriliþ Ertuðrul yeni bölüm yayýn tarihi belli oldu. Dizinin 72. yeni bölümü 11 Ocak Çarþamba günü TRT 1 ekranlarýnda olacak. Merakla beklenen Diriliþ Ertuðrul 72. yeni bölüm fragmaný da izleyicilerin beðenisine sunuldu. Yeni bölüm fragmanýnda toprak savaþý iyice kýzýþacak.

DÝRÝLÝÞ ERTUÐRUL SON BÖLÜMDE NELER YAÞANDI?

Candar Bey civardaki tehlikelere karþý bir haraket etmek için Ertuðrul'a kýzý Aslýhan ile evlenmesi yönünde teklifte bulunur. Bu teklif karþýsýnda þaþkýna dönen Ertuðrul Bey, Candar Bey ve Halime arasýnda köþeye sýkýþýr. Bir tarafta Kayý Obasýnýn geleceði bir taraftanda canýndan daha çok sevdiði Halime arasýnda sýkýþýp kalan Ertuðrul'u zor bir karar beklemektedir. Ertuðrul Bey Hanlý Pazar'ýn hakimiyetini ele geçirir geçirmez Pazar'da siyasi ve ticari baðlarý güçlendirmek için bir toy düzenlemeye karar verir.

DÝRÝLÝÞ ERTUÐRUL OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Süleyman Þah'ýn ikinci evladý olan Ertuðrul Gazi'yi Engin Altan Düzyatan oynuyor.

Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde, Ýzmir’de dünyaya geldi. Lisede okuduðu yýllarda tiyatro ile tanýþan Düzyatan, bu tarihten sonra tiyatro ile olan baðýný asla koparmadý. Liseden mezun olmasýnýn ardýndan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kayýt olan Düzyatan, burada tiyatro üzerine eðitim aldý. Üniversiteden mezun olmasýnýn ardýndan Ýstanbul’a yerleþen genç oyuncu, burada profesyonel olarak aktörlük kariyerine baþladý.

Esra Bilgiç

Ertuðrul Gazi'nin biricik zevcesi ve Osman Bey'in annesi Halime Hatun'u Esra Bilgiç canlandýrýyor.

14 Ekim 1992 yýlýnda Ankara‘da hayata gözlerini açtý. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak TV karþýsýna Diriliþ adlý dizide Halime Hatun karakteri ile çýkan Bilgiç'in adý, Beþiktaþ'ýn yýldýz futbolcusu Gökhan Töre ile anýlmaktadýr.