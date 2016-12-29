Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1’in popüler tarih dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüm ardından, Çarşamba akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Yeni bölüm fragmanı yeni bölümde yaşanacaklara dair ipuçları verecek. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul, siyasi açıdan beklenmedik sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Peki, yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? Diriliş Ertuğrul 72.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Candar Bey civardaki tehlikelere karşı bir haraket etmek için Ertuğrul'a kızı Aslıhan ile evlenmesi yönünde teklifte bulunur. Bu teklif karşısında şaşkına dönen Ertuğrul Bey, Candar Bey ve Halime arasında köşeye sıkışır. Bir tarafta Kayı Obasının geleceği bir taraftan da canından daha çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalan Ertuğrul'u zor bir karar beklemektedir. Ertuğrul Bey Hanlı Pazar'ın hakimiyetini ele geçirir geçirmez Pazar'da siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir toy düzenlemeye karar verir.

Toy meclisine gelen Sadettin Köpek yeni sorunların fitilini ateşleyecektir. Siyasi açıdan beklemediği bir sorunla karşılaşan Ertuğrul, bu durumdan kurtulmak için nasıl bir yol izleyecektir. Öte yandan sinsi planlarını gizlice sürdüren Ural ise Ertuğrul'u zor durumda bırakacak olan yeni hamlesini yapacaktır. Ural'a göre bu plan hem pazarı ele geçirmesine hem de altına olan hasretini dindirecek olan yeni bir hamle olacaktır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Süleyman Şah'ın ikinci evladı olan Ertuğrul Gazi'yi Engin Altan Düzyatan oynuyor.

Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde, İzmir’de dünyaya geldi. Lisede okuduğu yıllarda tiyatro ile tanışan Düzyatan, bu tarihten sonra tiyatro ile olan bağını asla koparmadı. Liseden mezun olmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kayıt olan Düzyatan, burada tiyatro üzerine eğitim aldı. Üniversiteden mezun olmasının ardından İstanbul’a yerleşen genç oyuncu, burada profesyonel olarak aktörlük kariyerine başladı.

Esra Bilgiç

Ertuğrul Gazi'nin biricik zevcesi ve Osman Bey'in annesi Halime Hatun'u Esra Bilgiç canlandırıyor.

14 Ekim 1992 yılında Ankara‘da hayata gözlerini açtı. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak TV karşısına Diriliş adlı dizide Halime Hatun karakteri ile çıkan Bilgiç'in adı, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre ile anılmaktadır.