Diriliş Ertuğrul 73. yeni bölümde Ertuğrul tuzaktan nasıl kurtulacak?

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde, büyük bir oyunun içine düşen Ertuğrul Bey ve alpları kalede kıran kırana bir mücadeleye girişmişti. Yeni bölümde Ertuğrul Bey bu planı bozmaya çalışacak. Kalede mahsur kalan Ertuğrul Bey ve alplarının ne yapacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte Diriliş Ertuğrul 73. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 73. YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Büyük bir oyun içerisine düşmüş Ertuğrul Bey ve alpları kalede mahsur kalmıştır. Düştükleri tuzaktan habersizdirler. Sultanın sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey şimdi savaş çıkarmakla suçlanmaktadır. Kaleden alplarıyla birlikte nasıl sağ çıkacaktır? Bu durumu haber alan Candar, Köpek ve Ural ne şekilde davranacaktır?

Her türlü tuzağı zekasıyla ve bileğinin gücüyle def etmeyi başaran Ertuğrul sultana verdiği söz gereği kılıcını kullanmamaktadır fakat düşman saldırılarını arttırmaktadır. Ertuğrul’un bu saldırılara karşı yeni stratejisi ne olacaktır?

Candar Bey’in evinde misafir olan Sadettin Köpek, Aslıhan’a karşı duygusal bir yönelim içerisindedir. Bunu farkeden Ural, Sadettin Köpek’i evliliğe teşvik eder. Saadettin Köpek ne yapacaktır?

Aşka susamış olan Bamsı’nın gönlü mucize şekilde karşısına çıkmış Helena’ya kaynar. Helena ise Bamsı’yı kendilerinin kervanına saldıran kişi olarak bilmektedir. Helena gerçeği öğrenecek midir? Bamsı’nın duyguları karşılık bulacak mıdır?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sinsi planlarına ara vermeden devam eden Ural son olarak Karakoncolos’u kullanarak Ertuğrul Bey’in altın madenine baskın yaptırmıştır. Baskın gerçekleşmiş fakat Ertuğrul son anda yetişerek Haçaturyan’ı kurtarmıştır. Şimdi bütün deliller Ural’ı işaret etmektedir. Peki, Ertuğrul Bey’in tutumu ne olacaktır?

Hanlı Pazar Ertuğrul Bey tarafından fethedilmiş, pazarın ticareti Müslümanca bir anlayışla yürütülmeye başlamıştır. Fakat etraftaki şer ocakları bu durumdan memnun değildir. Bu kişiler sinsi planlarla Ertuğrul Bey’in kurduğu bu yapıyı yıkmak için neler yapacaktır? Bölgedeki eşkıyaların hamlelerini bir bir bertaraf eden Ertuğrul, Karacahisar kalesinden gelen beklenmedik habere karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır? Sultan Alaattin’in civarda sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey içine düştüğü zor durumlarda nasıl bir strateji uygulayacaktır?

Ertuğrul’un evlilik teklifini reddetmesiyle onuru kırılan Aslıhan’ın aşkı bir anda kine dönüşecektir. Onun bu halini fark eden Çolpan bu fırsattan nasıl istifade edecektir? İki oba kadınlarının çalıştığı kilimhanede işler nasıl devam edecektir?