Diriliş Ertuğrul 74. yeni bölüm fragmanı son bölüm izle

TRT 1’in Çarşamba günü klasiği halini alan tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul son bölüm yine çok konuşulacak sahneler barındırdı. Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul’un kapana kısılması büyük heyecan yarattı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Osman Soykut gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1’in internet adresinde ve dizinin resmi Youtube hesabında 74. bölüm fragmanına ulaşamayan dizi fanları bu sorunun yanıtını aradı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM (73.BÖLÜM) ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul son bölümde, Büyük bir oyun içerisine düşmüş Ertuğrul Bey ve alpları kalede mahsur kaldı ve düştükleri tuzaktan habersizdiler. Sultanın sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey savaş çıkarmakla suçlandı. Ertuğrul Bey, kaleden alplarıyla birlikte nasıl sağ çıktı? Bu durumu haber alan Candar, Köpek ve Ural ne şekilde davrandı?

Her türlü tuzağı zekasıyla ve bileğinin gücüyle def etmeyi başaran Ertuğrul sultana verdiği söz gereği kılıcını kullanmadı fakat düşman saldırılarını artırdı. Ertuğrul’un bu saldırılara karşı yeni stratejisi ne oldu?

Candar Bey’in evinde misafir olan Sadettin Köpek, Aslıhan’a karşı duygusal bir yönelim içerisine girdi. Bunu farkeden Ural, Sadettin Köpek’i evliliğe teşvik etti. Saadettin Köpek bu durum karşısında ne yaptı?

Aşka susamış olan Bamsı’nın gönlü mucize şekilde karşısına çıkmış Helena’ya kaydı. Helena ise Bamsı’yı kendilerinin kervanına saldıran kişi olarak biliyordu. Helena’nın gerçeği öğrenip öğrenmediği ve Bamsı’nın duygularına karşılık davranışları ilgiyle izlendi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 3.SEZON KONUSU

Üçüncü sezonda Ertuğrul’a inanan ve onunla birlikte Bizans sınırına göç edenlerin hikayesini izleyeceğiz. Yine Bizans sınırlarında türlü entrikaların, türlü pisliklerin karşısında dim dik duran bir Ertuğrul izleyeceğiz. Yarım asırdan bile fazla süre boyunca 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmparotorluğunun kuruluş hikayesini izleyeceğiz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk bölümü 10 Aralık 2014 tarihinde yayınlanan yapımcılığını Tekden Film’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın yazdığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan,Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan’ın paylaştıkları televizyon dizisi Diriliş Ertuğrul’un 3. Sezon çekimleri Kapadokya’da yapılıyor.