Diriliş Ertuğrul 74. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Diriliş Ertuğrul 73. bölüm yayınlandı. Ertuğrul Bey ve Alpleri Karacahisar kalesinde büyük bir pusunun içine düştü. Savaş çıkarmakla suçlanan Ertuğrul yeni bölümde Karacahisar kalesinden sağ salim kurtulmayı başardı.

Başrollerinde engin altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Osman Soykut, Nurettin Sönmez, cengiz çoşkun, Gökhan Karacık, yer alıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 73. BÖLÜM ÖZETİ

Büyük bir oyun içerisine düşmüş Ertuğrul Bey ve alpları kalede mahsur kalmıştır. Düştükleri tuzaktan habersizdirler. Sultanın sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey şimdi savaş çıkarmakla suçlanmaktadır. Kaleden alplarıyla birlikte nasıl sağ çıkacaktır? Bu durumu haber alan Candar, Köpek ve Ural ne şekilde davranacaktır?

Her türlü tuzağı zekasıyla ve bileğinin gücüyle def etmeyi başaran Ertuğrul sultana verdiği söz gereği kılıcını kullanmamaktadır fakat düşman saldırılarını arttırmaktadır. Ertuğrul’un bu saldırılara karşı yeni stratejisi ne olacaktır?

Candar Bey’in evinde misafir olan Sadettin Köpek, Aslıhan’a karşı duygusal bir yönelim içerisindedir. Bunu farkeden Ural, Sadettin Köpek’i evliliğe teşvik eder. Saadettin Köpek ne yapacaktır?

Aşka susamış olan Bamsı’nın gönlü mucize şekilde karşısına çıkmış Helena’ya kaynar. Helena ise Bamsı’yı kendilerinin kervanına saldıran kişi olarak bilmektedir. Helena gerçeği öğrenecek midir? Bamsı’nın duyguları karşılık bulacak mıdır?