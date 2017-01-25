Diriliş Ertuğrul 75. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı

Diriliş Ertuğrul 75. yeni bölüm fragmanı öncesi Diriliş Ertuğrul son bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Vasilius hain planlarını sürdürdü ve Türk – Bizans savaşı çıkarmak için ince ince çalıştı. Onun planlarının farkında olan Ertuğrul Bey ise onu durdurmaya çalıştı. Peki, Diriliş Ertuğrul 75. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Diriliş Ertuğrul 75. yeni bölüm fragmanı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Türlü oyunlara karşı göğüs geren, kurulan tuzağı tersine çeviren ve nihayet tekfurun kızını kurtararak kaleden sağ çıkmayı başaran Ertuğrul Bey ve alpları Tekfur’la dostluk ilişkisi kurmuşlardır. Fakat hain emelleriyle bu oyunu bozmak isteyen Vasilius boş durmayacaktır. Şimdiki planı Ertuğrul’un hanında Tekfur’u öldürterek Ertuğrul’u zor durumda bırakmak ve Türklerle Bizans arasında savaş başlatmaktır. Peki, Vasilius bu planında başarıya ulaşacak mıdır?





Aslıhan’a ilgisi olan Sadettin Köpek, Ural’ın da desteğiyle Candar Bey’den Aslıhan’ı istemiştir. Bu teklife Candar Bey ne diyecektir? Önceki bölümlerde babasına mutlak itaat sözü veren Aslıhan, Saadettin Köpek ile evliliğe olumlu yaklaşacak mıdır? Bu meselede Aliyar’ın tutumu ne olacaktır?



Daha önce Çolpan’la birlikte Toktamış Bey’i öldüren Aybüke, Kutluca tarafından sorguya çekilmiş, bu tehlikeli durum Çolpan’a yansıtılınca Çolpan hemen harekete geçerek acımadan Aybüke’yi öldürmüştür. Gün geçtikçe Çavdar Obasında gördüğü kirli işlerden rahatsız olan Kutluca nasıl bir tavır içinde olacaktır? Bu ölümün bir cinayet olduğunu öğrenebilecek midir? Öğrenirse nasıl bir tutum içinde olacaktır?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…