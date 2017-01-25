Diriliş Ertuğrul 75. yeni bölüm fragmanı son bölüm izle - TRT 1

Diriliş Ertuğrul 75. yeni bölüm fragmanı öncesi Diriliş Ertuğrul son bölüm izle. Diriliş Ertuğrul son bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Vasilius hain planlarını sürdürdü ve Türk – Bizans savaşı çıkarmak için ince ince çalıştı. Onun planlarının farkında olan Ertuğrul Bey ise onu durdurmaya çalıştı. Peki, Diriliş Ertuğrul 75. yeni bölümde neler yaşanacak? 75. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Türlü oyunlara karşı göğüs geren, kurulan tuzağı tersine çeviren ve nihayet tekfurun kızını kurtararak kaleden sağ çıkmayı başaran Ertuğrul Bey ve alpları Tekfur’la dostluk ilişkisi kurmuşlardır. Fakat hain emelleriyle bu oyunu bozmak isteyen Vasilius boş durmayacaktır. Şimdiki planı Ertuğrul’un hanında Tekfur’u öldürterek Ertuğrul’u zor durumda bırakmak ve Türklerle Bizans arasında savaş başlatmaktır. Peki, Vasilius bu planında başarıya ulaşacak mıdır?



Aslıhan’a ilgisi olan Sadettin Köpek, Ural’ın da desteğiyle Candar Bey’den Aslıhan’ı istemiştir. Bu teklife Candar Bey ne diyecektir? Önceki bölümlerde babasına mutlak itaat sözü veren Aslıhan, Saadettin Köpek ile evliliğe olumlu yaklaşacak mıdır? Bu meselede Aliyar’ın tutumu ne olacaktır?



Daha önce Çolpan’la birlikte Toktamış Bey’i öldüren Aybüke, Kutluca tarafından sorguya çekilmiş, bu tehlikeli durum Çolpan’a yansıtılınca Çolpan hemen harekete geçerek acımadan Aybüke’yi öldürmüştür. Gün geçtikçe Çavdar Obasında gördüğü kirli işlerden rahatsız olan Kutluca nasıl bir tavır içinde olacaktır? Bu ölümün bir cinayet olduğunu öğrenebilecek midir? Öğrenirse nasıl bir tutum içinde olacaktır?