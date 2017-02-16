Diriliş Ertuğrul 78. yeni bölüm fragmanı Ertuğrul Bey'e büyük tuzak

Diriliş Ertuğrul son bölüm TRT 1’de izlenirken, diziyi sevenler Diriliş Ertuğrul 78. yeni bölüm fragmanı için bekleyişe başladı. TRT 1’in ilgiyle izlenen tarih dizisi Diriliş Ertuğrul son bölüm ilginç gelişmelere sahne oldu. Ural’ın idam kararı, obada seçim heyecanı ve Helena’nın tercihleri gibi konular izleyenlerde büyük merak bıraktı. Peki, Diriliş Ertuğrul 78. yeni bölüm fragmanı gelecek hafta yaşanacaklara dair ne gibi ipuçları verecek?

İşte Diriliş Ertuğrul 78. yeni bölüm fragmanı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadettin Köpek ve Vasilius türlü oyunlar yaparak çıkarlarına hizmet eden Ural’ı kurtarmak istemiş ama mahkeme Ural’ın idamına karar vermiştir. Fakat Candar’ın ölümü her şeyi değiştirmiş, Vasilius’a yeni hamle yapma imkanı vermiştir. Vasilius Ural’ı kurtarmak adına ilk adımı atmış iki adamını kurban ederek onu tekfur cinayetinden aklamıştır. Fakat Ural sadece, Tekfur’u öldürtmekten değil, Ertuğrul’un alplarını öldürtmekten de hüküm giymiştir. Şimdi sıra Emir Saadettin’e gelmiştir. Peki Emir Saadettin Ural’ın alpları öldürtmek suçundan aklanmasını sağlayabilecek midir?



Diğer yandan Çavdar obasında beylik seçimi heyecanı devam etmektedir. Henüz bey seçimi yapılamamıştır. Acar Bey’in beyliğe talip olması ve Emir Saadettin’in onu desteklemesi Aliyar Bey’in işini zorlaştırmıştır. Ertuğrul’un hedefi Aliyar’ın Bey olmasını sağlamaktır. Peki bunun gerçekleşmesi için nasıl bir hamlede bulunacaktır?



Vasilius gün geçtikçe Helena’ya duygularını açmakta, Helena’nın gönlünü fethetmek adına her türlü oyunu yapmaktadır. Diğer yandan Bamsı gittikçe Helena’ya bağlanmakta, aşk ateşiyle yanıp kavrulmaktadır. Bu ikili arasında kalan Helena’nın yönü ne olacaktır?