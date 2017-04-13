Diriliş 'Ertuğrul' 85.bölüm fragmanı

TRT 1 ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 83.bölümü yayınlandı. Yine nefes kesen bir bölüm ile gelecek olan Diriliş Ertuğrul 84.bölümünde Dündar Bey ölecek mi?

5 Nisan’da yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde; Ertuğrul Vasilius’u büyük bir tuzağa çekti ve Teo’yu esir almayı başardı. Vasilius ise büyük bir öfkeyle Ural’a saldırdı. Ural bu durumdan kurtulabildi mi?

5 Nisan’da yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde; Ertuğrul Vasilius’u büyük bir tuzağa çekti ve Teo’yu esir almayı başardı. Vasilius ise büyük bir öfkeyle Ural’a saldırdı. Ural bu durumdan kurtulabildi mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul, Çavdar obası alplarından Yağız’ı kullanarak Vasilius’u büyük bir tuzağa çekmiş, askerlerini öldürerek, Teo’yu esir almıştır. Vasilius Ural’ın da kışkırtmasıyla Helena’yı denemiş ve ona bir sır vermiştir. Vasilius sırrının Helena tarafından Ertuğrul’lara iletildiğini düşünerek öfkeye kapılmış ve Helena’yı zindana atmıştır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 84. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Fakat Ertuğrul, Yağız alpın cesedini bir notla gönderince bütün düğümler çözülmüş, her şeyin Ertuğrul’un bir oyunu olduğu anlaşılmıştır. Böylece Ural’a güvendiği için askerleri ölen ve neredeyse sevdiği kadını öldürecek olan Vasilius büyük bir öfkeyle Ural’a saldırmıştır. Peki Ural Vasilius’un öfkeli ellerinden kurtulabilecek midir? Diğer yandan Dündar Günyeli arasındaki ilişki gün geçtikçe ilerlemektedir. Dündar Günyeli’ye samimi duygularla yaklaşıyor olsa da Günyeli babasının tavsiyesiyle kaleyi içerden fethetmeye çalışmaktadır. Hayme bu meseleye olumlu yaklaşsa da Dündar’ın gidişatında ve Günyeli’nin tavırlarında olumsuzluk sezen Halime temkinli davranmaktadır. Peki Dündar’ın Günyeli’ye olan zaafı nelere mal olacaktır?