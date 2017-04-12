Diriliş Ertuğrul 85. yeni bölüm fragmanı son bölüm TRT 1'de Karacahisar'a baskın

12 Nisan akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul son bölüm ilgiyle izlendi ve merak uyandıran sahneleriyle gelecek haftaya kaldı. Diriliş Ertuğrul son bölüm ardından gözler Diriliş Ertuğrul 85. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. TRT 1’in tarihi dizisinin son bölümünde, Ertuğrul Nikea’ya giden kervanı bastı ancak Dündar’ı kurtaramadı. Karacahisar Kalesi’nde esir tutulan Dündar kurtulabildi mi? Diriliş Ertuğrul 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ertuğrul, "İçimizdekilerin ihanetine göz yummayacağız. Şer yuvası Karacahisar kalesine, Kayı'nın şanlı bayrağı dikilene kadar durmayacağız." diyor. Kaleye büyük bir baskın yapılıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 85. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM (84.BÖLÜM) ÖZETİ

Ertuğrul, Nikea’dan gelen istihbarat üzerine Dündar’a ve Doğan’a, sultana haber iletmeleri için onları Konya’ya göndereceğini söylemiştir. Dündar, gizli kalması gereken bu bilgiyi zaaf göstererek Günyeli’ye söylemiştir. Günyeli Dündar’ın Konya’ya gideceğini babasına söyleyince bu haber Ural’a daha sonra Vasilius’a ulaşmıştır. Ural ve Vasilius bunu bir fırsat bilmiş, Doğan’ı öldürerek, Dündar’ı esir almışlardır.

Bu durum kayı obasında bütün ahaliyi sarsmış, obayı matem bürümüştür. Dumrul’dan gelen istihbaratla Ertuğrul Nikea’ya giden kervanı basmış, kardeşi Dündar’ı kurtaracağını sanırken Haçaturyan’ın cesediyle karşılaşmıştır. Ertuğrul büyük sarsıntı içerisindedir. İntikam duygusu bütün bedenini sarmıştır. Şimdi adım adım cihad yaklaşmaktadır. Artık Ertuğrul’u durdurmak kolay olmayacaktır. Peki Ertuğrul’un hamlesi ne olacaktır?

Diğer yandan Dündar, Karacahisar Kalesinde hala esirdir. Vasilius son olarak onu zindandan almış ve bir yere götürmüştür. Kimse nereye gittiğini bilmemektedir. Peki Dündar’ın akıbeti ne olacaktır? Bütün bu acıların yaşanmasına sebep olan Acar ve Günyeli ise kazandıkları zaferin mutluluğu içerisindedirler. Çavdar Obası içinde fitneye devam etmektedirler. Peki bütün bu işlerin ardında onların olduğu anlaşılacak mıdır? Yoksa ortalığı karıştırmaya devam mı edeceklerdir?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU NEDİR?

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı.

Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…