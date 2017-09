Diriliş Ertuğrul 92. yeni bölümü bu akşam var mı? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni oyuncuları kim?

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi bu akşam ekrana gelecek mi? sorusunun yanıtını araştırmayı sürdüren fenomen dizinin takipçilerine kötü haber verildi. Çarşamba günleri ekranda olan proje için TRT1 yayın akışı bilgileri merak konusu olmuştu. Diriliş Ertuğrul yeni bölümü heyecanla beklenmeye devam ederken dizinin kadrosuna katılan yeni oyuncularla ilgili son dakika haberler gündemi oluşturmayı sürdürüyor. Yapımcıdan henüz resmi bir açıklama gelmemesi rağmen güzel oyuncu Aslıhan Güner'in dizinin gelecek sezonunda yer alacak isimler arasında olduğu iddia edildi.



Çemberimde Gül Oya, The İmam, Asi, Sevda Çiçeği, Yuvamı Yıkamazsın, Şefkat Tepe, Sümela'nın Şifresi, Bir Zamanlar Osmanlı, Kehribar, Muhteşem yüzyıl Kösem gibi film ve dizilerde rol alan güzel oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı merakla bekleniyor. Başarılı oyuncunun sosyal medya hesaplarında dizi ile ilgili bir paylaşımda bulunmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Engin Altan Düzyatan'ın dizi için hazırlıklarını sürdürdüğü öne sürülüyor. Sevilen dizinin bu akşam ki TRT1 yayın akışı içerisinde bulunmaması nedeniyle yeni bölümün 11 Ekim Çarşamba günü ekranlarda olması bekleniyor.



Geçtiğimiz sezonda da dönem dönem çekim şartları ve aksiyon sahnelerinin çokluğundan dolayı sevilen dizi eski bölümleriyle ekranda olmuştu.







DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?



Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olacak mıdır? Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir? Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır? soruları sezon finailinde yanıt buldu.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU!



Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?



Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?



Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.



Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi? İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…







Aslıhan Güner Kimdir? Aslıhan Güner Nereli? Kaç Yaşında?



Aslıhan Güner 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi alan oyuncu 2013 yılında Şefkat Tepe dizisinde rol aldığı dönemde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenmiştir. Aslıhan Güner aslen Sivas’lıdır.



