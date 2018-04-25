Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok TRT1 yayın akışı Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm ne zaman

Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok merak ediliyor. TRT1 yayın akışı Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm ne zaman? 25 Nisan Çarşamba TRT1 yayın akışında görülmeyen Diriliş Ertuğrul yapımcısı açıklaması ne oldu? Diriliş Ertuğrul yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak, yayın akışından çıkartıldı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler hayal kırıklığıan uğradı. onuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle: “Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerler dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba TRT 1’de.”Geçtiğimiz hafta Diriliş Ertuğrul son bölümde, izleyicinin merakla beklediği, Sadettin Köpek'in ölümü Ertuğrul Bey'in ellerinden oldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BU AKŞAM NEDEN YOK?

Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölümü neden yok sorularını yöneltileceği o duyuru hakkında detaylı bilgiler

Diriliş Ertuğrul, 116. bölüm için dizinin yapımcısından önemli açıklama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Diriliş Ertuğrul ekibi, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi;

"Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerle dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba saat 20.00'da TRT 1'de."

TRT internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Diriliş Ertuğrul'un bu akşam kolaj bölümü ekrana gelecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

"Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerle dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba saat 20.00'da TRT 1'de."

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 116.bölümü fragmanı TRT 1 ekranlarında henüz yayınlanmadı. Genellikle son bölümü yayınlandıktan hemen sonra paylaşılan fragman bu hafta izleyiciyle buluşmadı. TRT 1 konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamasına karşın dizinin bu hafta yayınlanması bekleniyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ise bu akşam ekranlarda yerini alabilir. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizin detayından takip edebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde Selçuklu Devleti'nin başına geçmek isteyen Saadettin Köpek, Ertuğrul'a tuzak kurdu. Ancak Ertuğrul ve alpleri Köpek'in tüm adamlarını öldürdü.

Kaçmaya çalışan Köpek'i ise Ertuğrul yakaladı ve ikili arasında kılıçlar çekildi. Günalp Bey'in Saadettin Köpek'in gerçek yüzünü gördü ve şehzadeliğini ilan ettiğini anladı. Günalp ve Saadettin karşı karşıya gelince ipler koptu ve Saadettin Sultan'ı öldürttüğünü de itiraf etti. 'O taht benim hakkım. Bana itaat edeceksin ve Ertuğrul'u öldüreceksin' diyen Köpek'e Günalp Bey 'Bunun bedelini ödeyeceksin' dedi. Ertuğrul Bey'e seslenen Günalp, 'Bu it senin pusatının hakkıdır' dedi ve Ertuğrul Bey ile Saadettin Köpek karşı karşıya kaldı. O anlarda ise Ertuğrul Bey kılıcıyla Köpek'in başını keserek öldürdü.

Saadettin Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı.

Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…

Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul Bey)

Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde, İzmir’de dünyaya geldi. Lisede okuduğu yıllarda tiyatro ile tanışan Düzyatan, bu tarihten sonra tiyatro ile olan bağını asla koparmadı. Liseden mezun olmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kayıt olan Düzyatan, burada tiyatro üzerine eğitim aldı. Üniversiteden mezun olmasının ardından İstanbul’a yerleşen genç oyuncu, burada profesyonel olarak aktörlük kariyerine başladı.

İlk olarak 2001 yılında gösterime giren Ruhsar adlı T.V. dizisinde rol alarak oyunculuğa başlayan Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum benim ve Alacakaranlık adlı dizilerle oyunculuk deneyimini arttırdı.

Düzyatan’ın rol aldığı ilk sinema filmi ise Mehmet Altıoklar’ın yönettiği Beyza’nın Kadınları oldu. 2005 yılında Beyza’nın Kadınları ve Kalbim Zamanı adlı sinema filmlerinde rol alan Düzyatan, 2008 yılında Cennet ve Mezuniyet ve sonra da2010 yılında gösterime giren Romantik Komedi adlı filmlerin kadrosunda bulundu.

Engin Altan’ı asıl üne kavuşturan yapım ise Hakan Algül tarafından yönetilen ve de 2007 yılında gösterime giren Sevgili Dünürüm oldu. Başarılı oyuncu bu dizide Haluk Bilginer, Sumru Yavrucuk ve Nevra Serezli gibi tecrübeli oyuncularla beraber kamera karşısına geçti.

2009 yılında vizyona giren Bir Bulut Olsam, Düzyatan’ın rol aldığı en başarılı dizilerden birisi oldu. Meral Oktay’ın senarist ve oyuncu olarak katkıda bulunduğu dizide başarılı oyuncu, Melisa Sözen ve Engin Akyürek ile beraber başrolleri paylaştı.

Engin Altan 2010 yılında "Kapalı Çarşı" dizisinde rol aldı. Ayrıca 2010 yılından itibaren 2011 yılının sonuna kadar “1 Milyon Canlı Para” yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

2010 yılında “Bir Avuç Deniz” sinema filminde (Mert Akbay) karakterini canlandırırken Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünağaç, Can Gürzap, Ayda Aksel, Zeynep Özder, Ahu Yağtu ve Tuğrul Tülek ile beraber oynadı.

2011 yılında yönetmenliğini Ömer Vargı’nın yaptığı “Anadolu Kartalları” adlı sinema filminde Engin Altan Düzyatan Ekin Türkmen, Şevket Çoruh, Özge Özpirinçci, İsmail Filiz, Hande Subaşı, Çağatay Ulusoy, İlhan Şeşen, Alpay Kemal Atalan ile birlikte oynamıştır.

2014 yılında “Cinayet” adlı dizide ve “Çırağan Baskını” adlı dizide oynadı.

Engin Altan Düzyatan, 12.04.2013 tarihinde Özge Özpirinçci ile nişanlandı aynı yıl Ekim ayında karşılıklı karar vererek ayrıldılar.

Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 28 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. Nikahtan sonra yapılan düğünde Kenan İmirzalıoğlu ve Engin Altan Düzyatan karşılıklı zeybek oynadı. 9 Ocak 2016 tarihinde Emir adında bir oğlu oldu.

8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1’de başlayan “Diriliş: Ertuğrul Gazi” adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi’yi canlandırmaktadır.

Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek)

Nurettin Sönmez, 1978 yılında İstanbul’da doğan Eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır.

Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almakta ve Bamsı Beyrek karakterini canlandırmaktadır.

Cavit Çetin Güner (Doğan Bey)

1986 yılında dünyaya gelen Cavit Çetin Güner aslen Bursalıdır. İstanbul'da doğan ve buraya yaşayan Cavit Çetin Güner toplamda üç kardeştir. Güner'den iki yaş büyük abisi ve altı yaş küçük bir kız kardeşi vardır

İlköğretim ve ortaöğretimini İstanbul'un Şişli Hürriyet mahallesinde tamamlayan Cavit Çetin Güner üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur

2000 senesinde annesini kanser hastalığı nedeniyle kaybetmiş ve büyük bir acı yaşamıştır.

2010 senesinde oyuncu Reyhan Türkü Hazer ile hayatını birleştirmiş ancak bu evlilik 2012 yılında son bulmuştur.. Evliliğinden 2010 doğumlu Ali Demir Güner isminde bir oğlu vardır.