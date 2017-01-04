Diriliş Ertuğrul dizisi yeni bölüm bu akşam neden yok?

Tarihi anlatımıyla reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam TRT 1’de ekrana gelmeyecek. Dizinin yayın saati olan 20.00'de başka bir filmin yayınlanması planlanıyor. Cevabı merak edilen soru ise bu akşam Diriliş Ertuğrul dizisi neden yayınlanmıyor? oldu. Bu sorunun cevabını şöyle verebiliriz: Yeni yılın ilk haftasında diziler ve yapımlar, reklam fiyatlarının belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında yeni anlaşmalar yapılması sebebiyle ekrana gelmiyor. Diriliş Ertuğrul dizisi 72. yeni bölümüyle 11 Ocak Perşembe akşamı TRT 1’de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Candar Bey civardaki tehlikelere karşı bir haraket etmek için Ertuğrul'a kızı Aslıhan ile evlenmesi yönünde teklifte bulunur. Bu teklif karşısında şaşkına dönen Ertuğrul Bey, Candar Bey ve Halime arasında köşeye sıkışır. Bir tarafta Kayı Obasının geleceği bir taraftanda canından daha çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalan Ertuğrul'u zor bir karar beklemektedir. Ertuğrul Bey Hanlı Pazar'ın hakimiyetini ele geçirir geçirmez Pazar'da siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir toy düzenlemeye karar verir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Süleyman Şah'ın ikinci evladı olan Ertuğrul Gazi'yi Engin Altan Düzyatan oynuyor.

Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde, İzmir’de dünyaya geldi. Lisede okuduğu yıllarda tiyatro ile tanışan Düzyatan, bu tarihten sonra tiyatro ile olan bağını asla koparmadı. Liseden mezun olmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kayıt olan Düzyatan, burada tiyatro üzerine eğitim aldı. Üniversiteden mezun olmasının ardından İstanbul’a yerleşen genç oyuncu, burada profesyonel olarak aktörlük kariyerine başladı.

Esra Bilgiç

Ertuğrul Gazi'nin biricik zevcesi ve Osman Bey'in annesi Halime Hatun'u Esra Bilgiç canlandırıyor.

14 Ekim 1992 yılında Ankara‘da hayata gözlerini açtı. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak TV karşısına Diriliş adlı dizide Halime Hatun karakteri ile çıkan Bilgiç'in adı, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre ile anılmaktadır.