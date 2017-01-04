Diriliþ Ertuðrul dizisi yeni bölüm bu akþam neden yok? (TRT 1 Yayýn akýþý)

Tarihi anlatýmýyla reyting rekorlarý kýran Diriliþ Ertuðrul dizisi bu akþam TRT 1’de ekrana gelmeyecek. Dizinin yayýn saati olan 20.00'de baþka bir filmin yayýnlanmasý planlanýyor. Cevabý merak edilen soru ise bu akþam Diriliþ Ertuðrul dizisi neden yayýnlanmýyor? oldu. Bu sorunun cevabýný þöyle verebiliriz: Yeni yýlýn ilk haftasýnda diziler ve yapýmlar, reklam fiyatlarýnýn belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasýnda yeni anlaþmalar yapýlmasý sebebiyle ekrana gelmiyor. Diriliþ Ertuðrul dizisi 72. yeni bölümüyle 11 Ocak Perþembe akþamý TRT 1’de ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmaný da henüz yayýnlanmadý.

TRT 1 YAYIN AKIÞI ( 4 OCAK ÇARÞAMBA)

06:28 Ýstiklal Marþý ve Günün Program Akýþý

06:30 Leyla ile Mecnun

08:00 Adýný Sen Koy

09:20 1'de Bugün

09:30 Ýyi Fikir

11:30 1'de Bugün

11:40 15 Temmuz Kahramanlarý

11:50 Seksenler

14:30 Ana Kuzusu

17:05 Adýný Sen Koy

19:10 Hava Durumu

19:15 Spor

19:20 Habere Doðru

19:30 Erhan Çelik Ýle Ana Haber

20:00 Diriliþ "Ertuðrul" TEKRAR

23:00 Pelin Çift Ýle Gündem Ötesi

00:30 Altýn Petek

01:50 Seksenler

03:35 Adýný Sen Koy

04:30 Ana Kuzusu

DÝRÝLÝÞ ERTUÐRUL SON BÖLÜMDE NELER YAÞANDI?

Candar Bey civardaki tehlikelere karþý bir haraket etmek için Ertuðrul'a kýzý Aslýhan ile evlenmesi yönünde teklifte bulunur. Bu teklif karþýsýnda þaþkýna dönen Ertuðrul Bey, Candar Bey ve Halime arasýnda köþeye sýkýþýr. Bir tarafta Kayý Obasýnýn geleceði bir taraftanda canýndan daha çok sevdiði Halime arasýnda sýkýþýp kalan Ertuðrul'u zor bir karar beklemektedir. Ertuðrul Bey Hanlý Pazar'ýn hakimiyetini ele geçirir geçirmez Pazar'da siyasi ve ticari baðlarý güçlendirmek için bir toy düzenlemeye karar verir.

DÝRÝLÝÞ ERTUÐRUL OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Süleyman Þah'ýn ikinci evladý olan Ertuðrul Gazi'yi Engin Altan Düzyatan oynuyor.

Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde, Ýzmir’de dünyaya geldi. Lisede okuduðu yýllarda tiyatro ile tanýþan Düzyatan, bu tarihten sonra tiyatro ile olan baðýný asla koparmadý. Liseden mezun olmasýnýn ardýndan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kayýt olan Düzyatan, burada tiyatro üzerine eðitim aldý. Üniversiteden mezun olmasýnýn ardýndan Ýstanbul’a yerleþen genç oyuncu, burada profesyonel olarak aktörlük kariyerine baþladý.

Esra Bilgiç

Ertuðrul Gazi'nin biricik zevcesi ve Osman Bey'in annesi Halime Hatun'u Esra Bilgiç canlandýrýyor.

14 Ekim 1992 yýlýnda Ankara‘da hayata gözlerini açtý. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak TV karþýsýna Diriliþ adlý dizide Halime Hatun karakteri ile çýkan Bilgiç'in adý, Beþiktaþ'ýn yýldýz futbolcusu Gökhan Töre ile anýlmaktadýr.