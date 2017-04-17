Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan dönemi kapanıyor

TRT'nin büyük ilgiyle izlenen dizisinde 3 sezondur Ertuğrul Gazi dönemi ele alınıyor. Çekim kalitesi, oyunculukları, kostümleri ve başarılı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizi, Ertuğrul karakteri oynayan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın da kariyerinde dönüm noktası oldu.

İlk bölümden itibaren çok izlenen dizide önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açılıyor.

Medyaradar haberine göre yeni sezonda Engin Altan'lı dönem bitecek ve Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin dönemi işlenmeye başlanacak. Bu nedenle Osman Gazi'yi canlandıracak bir oyuncu arandığı öğrenildi.

YAPIMCIDAN 2 YENİ FİLM

Yönetmenlik koltuğuna Metin Günay'ın oturduğu dizinin senaryosuna Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ imza atıyor. Müziklerini ise Alpay Götekin ve Zeynep Alasya yapıyor.

Diriliş dizisinin yapımcısı ve tasarımcısı Tekden Film'in patronu M. Mehmet Bozdağ'ın bir yandan da 2 tane sinema filmi için birden çalıştığı iddia edildi.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

26 Temmuz, 1979 yılında dünyaya gelen Engin Altan Düzyatan İzmirlidir. Asıl kökeni Arnavut olan Engin Altan Düzyatan dizi oyuncusu ve sunucudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Engin Altan Düzyatan ilk olarak Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış

İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim adlı dizi ile televizyon ekranlarına çıkan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu ile yapımcıların dikkatini çekmiş 2005 yılında Kalbin Zamanı filmi ile beyaz perdeyle tanışmıştır.

Sunuculuk deneyimini ise 2010 yılında 1 Milyon Canlı Para adlı yarışma programı ile edinmiştir

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen Engin Altan Düzyatan bu evlilikten Emir Aras adında bir evlat sahibi olmuştur.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu ile herkesi etkilemeyi başarmıştır.

Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı diğer diziler

2014 yılında Çırağan Baskını dizisinde rol almıştır

2014 yılında Cinayet dizisinde rol almıştır

2013 yılında Yol Ayrımı (dizisinde rol almıştır

2012 yılında Son dizisinde rol almıştır

2010 yılında Şen Yuva dizisinde rol almıştır

2010 yılında Kapalıçarşı dizisinde rol almıştır

2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde rol almıştır

2008 yılında Cesaretin Var Mı Aşka? dizisinde rol almıştır

2008 yılında Dantel dizisinde rol almıştır

2007 yılında Sevgili Dünürüm dizisinde rol almıştır

2007 yılında Affedilmeyen dizisinde rol almıştır

2006 yılında Kızlar Yurdu dizisinde rol almıştır

2006 yılında Sıla dizisinde rol almıştır

2005 yılında Acı Hayat dizisinde rol almıştır

2005 yılında Kadın Her Zaman Haklıdır dizisinde rol almıştır

2005 yılında Belalı Baldız dizisinde rol almıştır

2004 yılında Sil Baştan dizisinde rol almıştır

2003 yılında Alacakaranlık dizisinde rol almıştır

2003 yılında Mühürlü Güller dizisinde rol almıştır

2003 yılında Hürrem Sultan dizisinde rol almıştır

2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisinde rol almıştır

2002 yılında Koçum Benim dizisinde rol almıştır