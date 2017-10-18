Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul yeni sezon 92. bölüm fragmanı yayında

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul yeni sezon 92. Bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul izleyicilerinin heyecanı yayınlanan iki tanıtımının ardından daha da arttı. Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Uğur Güneş, Didem Balçın, Esra Bilgiç, Burcu Kıratlı, Barış Bağcı gibi isimlerin yer aldığı dizi her Çarşamba saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyordu. Dizi yeni sezonda da yine aynı gün ve saatinde izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni sezon bölümleri 25 Ekim Çarşamba günü başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni sezonda Aslıhan Güner dahil oldu. Nefes kesen sezon finalinde Ertuğrul öldü mü sorusu akıllara kazınmıştı. Yapımcı firma konunun çok konuşulmasının ardından resmi bir açıklama yaptı. Yapımcı Mehmet Bozdağ, Ertuğrul'un yeni sezonda da olacağını ve 4. sezonun bitimiyle beraber Osmangazi projesine başlanacağını duyurdu. Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz sezon 26 Ekim 2016 tarihinde başlamıştı. Bu sezonda da aynı tarihlerde başlayacağı tahmin ediliyor. Diriliş Ertuğrul yeni sezon 92. Bölüm fragmanı haberimiz içerisinde sizlerle.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezon finali nefes kesen sahneleri imza atan Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz sezon 26 Ekim 2016 tarihinde başlamıştı. TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul 4.sezonun da 25 Ekim 2017 çarşamba günü izleyicisi ile buluşacak.

ERTUĞRUL DİZİDEN ÇIKIYOR MU?

Yapımcı Mehmet Bozdağ, Ertuğrul'un yeni sezonda da olacağını duyurdu. 4. sezonun bitimiyle beraber Osmangazi projesine başlanacak.

Diriliş Ertuğrul sezon finalinde ağır bir şekilde yaralanan Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı?

Zaman zaman diziden çıktı haberlerinin asılsız olduğunu söyleyen Düzyatan,''Bu haberlerin bizimle alakası yok. Birileri benim diziden çıkmamı istiyor herhalde. Ben diziden çıkmıyorum, önümüzdeki sezonda da oynamaya devam edeceğim. Hayalim oyuncu olmaktı ve tiyatro yapmaktı. Ben aşık olduğum mesleği yapıyorum. Diriliş öncesi en büyük dönüm noktası olarak gördüğüm', Bir Bulut Olsam' dizisi var, film olarak da Anadolu Kartalları'nın benim için yeri çok başkadır. Geçmişe dönüp baktığımda keşke bu yapımda oynamasaydım dediğim bir proje yok. Ama bir önceki bölümü izlediğimde keşke bu sahneyi böyle oynasaydım dediğim oluyor zaman zaman'' ifadelerini kullandı..

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştü. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmişti.

Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olmuştur. Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikmiştir. Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görmüştür.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…