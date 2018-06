Diriliş Ertuğrul sezon finali 121.bölüm TRT 1 izleme linki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman

Diriliş Ertuğrul sezon finali 121.bölüm izleme linki haberimizde. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 122.yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ögeday'ın ölümünün ardından yeni hükümdar, Anadolu Selçuklu Devleti'yle olan barış anlaşmasını bozuyor. Noyan Anadolu'ya savaş açıp Türkleri Kösedağ'da sıkıştırmak istiyor. Ertuğrul Bey, önlem almak için planlarını yapıyor. Diriliş Ertuğrul’un merakla beklenen 121. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. En son 120. Bölümüyle ekrana gelen Diriliş Ertuğrul sezon finali 121. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından yeni bölüm heyecanla beklenmeye başlandı. TRT ekranlarında izleyicileriyle buluşan Diriliş Ertuğrul’un ;yapımcılığını Tekden Film’in üstlendiği, senaryosu Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin elinden çıkan dizide yönetmen koltuğunda Metin Günay bulunuyor. Dizide Ertuğrul Bey karakterini Engin Altan Düzyatan, Halime Hatun karakterini Esra Bilgiç, Hayme Ana karakterini Hülya Darcan , Turgut Alp karakterini ise Cengiz Çoşkun canlandırıyor. Diriliş Ertuğrul’un önceki bölümünde Karacahisar Kalesi fethedilmişti. Ares elçisi ile gönderdiği tehditleri bir fayda etmeyince kendisi Ertuğrul Bey’e karşı durmak için harekete geçmişti. Diriliş Ertuğrul’un heyecanla beklenen 121. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Henüz net bir tarih yok ancak Diriliş Ertuğrul, konusu değişerek, Eylül'de yeni sezon ile karşımızda olacak.



Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'un ardından Osman'ın hikayesini anlatmak istediğini belirterek, "Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak" dedi



Yapımcı Mehmet Bozdağ, dizide hayatını anlattığı Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'teki türbesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bozdağ, Ertuğrul Gazi'nin tarihin kaderini değiştiren destansı bir kahraman olduğunu söyledi.



Bozdağ şu ifadeleri kullandı: "Onun Kayılarla yapmış olduğu uzun yolculuk bin yıl sonra devam eden bir hikayenin ilk başlangıç noktası. Hikayenin başlangıç noktasında büyük hoca destansı kahramanın kabrini ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. Daha evvel aslında şöyle bir düşüncem vardı.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNALE YAKLAŞTI



Ertuğrul Gazi'yi artık Diriliş Ertuğrul yavaş yavaş böyle geçiş aşamasında tam sonlarına doğru ziyaret etmek istiyordum. Hikayeyi bitirdim. İnşallah sana layık olabilecek bir hikaye yazmışımdır, yapmışızdır, çekmişizdir. Af dilemeye geldim. Destur almaya geldik. Şekli bir ruhi iç dünyamda kendi kendime düşünüyordum. Bugün nasip oldu. Diriliş Ertuğrul'un sezon finaline doğru ziyarette bulunduk"



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121.BÖLÜM ÖZETİ



Diriliş Ertuğrul 121.bölümünde bu hafta Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı.







Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…





Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?





DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121.BÖLÜM 2. FRAGMANI







DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121.BÖLÜM FRAGMANI







DİRİLİŞ ERTUĞRUL 120.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Diriliş Ertuğrul 120.son bölümünde Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos’un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey’le devam etmişti. Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han’ı Ögeday’ın karşısına çıkmış ve Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.



Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Ertuğrul, Ögeday’a tabi olduktan sonra nasıl bir yol izleyecek? Tüm bunlar yaşanırken nasıl bir haber gelecek? Almıla’nın hain planları nereye varacak? Günalp, Moğol casuslarını açığa çıkarabilmek için ne yapacak? Ertuğrul’un Ögeday’a tabi olmayı kabul ettikten sonraki hamlesi ne olacak?



DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİ KONUSU



TRT’nin en önemli yapımlarından olan Diriliş Ertuğrul’da ; Moğollar ile zorlu mücadele veren Ertuğrul Bey’in hikayesini konu ediniyor. Ertuğrul Bey vatan toprağını genişletmek ve Türklerin güvenliğini sağlamak için kutlu bir davanın peşine düşer. Bu davada ona inanarak biat eden Kayı Boyu ile zorlu bir mücadeleye başlar. Bu mücadelede kardeşlerinden, evinden , yurdundan ayrı kalmayı göze alan Ertuğrul Bey, Karacadağ sınırına kadar ulaşır. Karacadağ obasında Ertuğrul Bey’i bambaşka bir hayat bekler. İhtiras, ihanet, entrikalar içinde vatanını korumaya çalışan Ertuğrul Bey ve Kayı boyunun şanlı hikayesi gururumuzu kabartıyor.









DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI



Hayme Ana ( Hülya Darcan ) : Ertuğrul Bey’in biricik annesi ve Kayı Boyunun da başıdır. Hayme Ana oğlu Ertuğrul’un imparatorluk mücadelesinden dualarıyla destek vermiştir. Hayme Ana oğlu savaştan savaşa koşarken hane içinde dirlik ve düzeni sağlamıştır. İdareci yapısı ve tehlikeli anlardaki soğuk kanlılığı her zaman Kayı Boyuna fayda sağlamıştır. Oldukça sabırlı ve kanaatkar biri olan Hayme Ana, aynı zamanda siyasi zekaya da sahiptir. Gerektiğinden oğullarına siyasi konularda akıl vermiştir. Hayme Ana’nın bu yetenekleri sayesinde Ertuğrul gözü arkada kalmadan haneyi annesine emanet etmiştir.



Turgut Alp ( Cengiz Çoşkun ) : Ertuğrul Bey’in has adamı olan Turgut Alp, aynı zamanda Ertuğrul Bey komutasındaki Alplerin de başıdır. Turgut Alp; oldukça zeki ve sabırlı bir adamdır. Ertuğrul Bey oldukça sadık ve sır tutabilen bir yapıya sahiptir. Güçlü ve mücadeleci yapısı sayesinde dövüşleri hep kazanır. Turgut Alp diğer alplerden farklı olarak dövüş sırasında balta kullanır. Onun baltası tüm düşmanları korkutur. Turgut Alp ; Türk tarihine sadakati ve üstün dövüş yetenekleriyle adını yazdırmıştır.



Ertuğrul Bey (Engin Altan Düzyatan): Süleyman Şah’ın ikinci çocuğu Ertuğrul, çocukluk yaşlarından itibaren kahramanlık özellikleri gösteren bir kişiliktir. Fedakârlık, cesaret, zekâ, kavga yeteneği, stratejik düşünebilme kabiliyeti, merhamet ve duygusallık en belirgin vasıfları arasındadır. İdealleri uğruna kavgadan kaçınmayan, zalime boyun eğmeyen, mazluma kılıç kaldırmayan bir adamdır.









1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne giren Engin Altan Düzyatan 2001 yılında mezun olur. Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev alır ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetir. Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi dizilerde rol alır. Oyuncu aynı zamanda sinema filmlerinde de rol almıştır.



Halime Hatun (Esra Bilgiç): Kaçak bir Türkmen şehzadesinin kızı olan Halime Hatun Selçuklu sarayında yetişir. Fedakar, anlayışlı ve vakur bir kız olan Halime, sabrı ve zekasıyla birçok problemin üstesinden gelir.ghı8888-*9 Liyakatlı ve çalışkan olması en belirgin özellikleri arasındadır. Yardımsever ve paylaşımcı yapısı ona her ortamda dost ve düşmanlar kazandırır.



Güzel oyuncu 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelir. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Esra Bilgiç’in kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisidir.