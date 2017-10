Diriliş Ertuğrul yeni 93. bölüm fragmanı yayında mı Diriliş Ertuğrul yeni sezon 92. bölüm TRT 1 canlı izle

Diriliş Ertuğrul 93. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından şimdiden merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul 92. son bölümü ile 25 Ekim Çarşamba akşamı ekrana geldi. Tekden filmin yapımcılığını üstlendiği; başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Burçin Abdullah, Gülsim Ali İlhan, Nurettin Sönmez, Cengiz Coşkun ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu Diriliş Ertuğrul 92. son bölümünde Sultan Alaaddin’in davetiyle birlikte sefere çıkan Ertuğrul ve Alpleri, Emir Saadettin ve Ekaterina’nın haber sızdırması sonrasında Ares’in pususuna düşmüş, Alplerin büyük kısmı şehit olurken Ertuğrul da Ares tarafından ağır bir şekilde yaralanmıştı. Bu baskın haberini alan Dündar, Hayme ve Halime’ler olay yerine gelirler. Karşılaştıkları manzara karşısında büyük yıkım yaşarlar. 25 Ekim Çarşamba günü 4. sezonu başlayacak olan 'Diriliş Ertuğrul'da kim kimdir? Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Diriliş Ertuğrul 93. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde...



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 92. BÖLÜM ÖZETİ



Geçen sezon final bölümünde Sultan Alaaddin’in davetiyle birlikte sefere çıkan Ertuğrul ve Alpleri, Emir Saadettin ve Ekaterina’nın haber sızdırması sonrasında Ares’in pususuna düşmüş, Alplerin büyük kısmı şehit olurken Ertuğrul da Ares tarafından ağır bir şekilde yaralanmıştı. Bu baskın haberini alan Dündar, Hayme ve Halime’ler olay yerine gelirler. Karşılaştıkları manzara karşısında büyük yıkım yaşarlar. Zira alplerle beraber Ertuğrul’a ait cesedi de bulurlar. Dündar, Hayme ve Halime’lerin eşliğinde obaya gelen cesed Kayı obasında büyük bir yıkıma sebep olur. Başsız kalmanın sıkıntıları, birliğin bozulacağı kaygısını beraberinde getirir.



Diğer yandan Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşmanın rahatlığı içerisindedir. Emir Saadettin bundan sonra daha rahat kendi iktidarını sağlayacak…

Ares ise Türkleri bölgeden def etme planını gerçekleştirecektir. Peki Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşacak mı? Ertuğrul’un ölüm haberi Kayı Obasını dağıtacak mı? Ares ve Köpek bu durumdan nasıl çıkar sağlayacak? Çavdar Obasının ve Aslıhan’ın akıbeti ne olacak? Bu hain pusuyu kuran Ares ve Kayı’lara büyük acılar yaşatan Emir Saadettin hak ettiği cezayı bulacak mı? sorusu Diriliş Ertuğrul son bölümünde yanıt buldu.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU



Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?



Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?



Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.



Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi? İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…



DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?



ORHAN KILIÇ



Türkiye’de bir süre dizilerde rol alamayınca ZDF’den gelen film teklifi üzerine bir yıl önce eşi ve oğluyla doğup büyüdüğü Berlin’e yerleşen oyuncu Orhan Kılıç, ekranlara döndü.



Son olarak 2015 yılında Kara Kutu dizisinde rol alan 42 yaşındaki Kılıç, Ali Eyüboğlu'nun haberine göre ‘Diriliş Ertuğrul'da ‘Atsız Bey’ karakteriyle ‘Aksakallıların adamı’ görevini yapacak. Dizinin yeni sezonu ise 25 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak.



92’nci bölümü yayınlanacak diziye Kılıç, 94’üncü bölümde olarak dahil olacak.







ASLIHAN GÜNER



Şu sıralar 'Ver Kaç' isimli filmle beyazperdede boy gösteren Aslıhan Güner de yeni sezon öncesi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna katılmıştı.



Daha önce Çemberimde Gül Oya, The İmam, Asi, Sevda Çiçeği, Yuvamı Yıkamazsın, Şefkat Tepe, Sümela'nın Şifresi, Bir Zamanlar Osmanlı, Kehribar, Muhteşem yüzyıl Kösem gibi film ve dizilerde rol alan 29 yaşındaki oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı merakla bekleniyor.







GÜRBEY İLERİ



Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet karakteriyle başarılı bir performans sergileyip adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Gürbey İleri, geçtiğimiz sezon Sevda Kuşun Kadında dizisinde rol almıştı. 29 yaşındaki oyuncu son rol aldığı dizi projesinin final yapmasının ardından Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu.



ERTUĞRUL (Engin Altan Düzyatan)



Süleyman Şah’ın ikinci evladı olan Ertuğrul, kahramanlara has olan kişilik kumaşını çocuk yaşlarından itibaren kuşanan bir yiğittir. O, hayalleri ve idealleri uğruna her türlü kavganın içine dalabilen, hiçbir zalime boyun eğmeyen, mazluma kılıç vurmayan, adaleti tesis için ölümü göze alabilen bir yiğittir.



BURÇİN ABDULLAH



1998 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Üvey Baba isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen Burçin Abdullah, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü mezunudur. 29 yaşındaki Abdullah, son olarak Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde rol almıştı. Abdullah diziye en son dahil olan isimlerden biri oldu.







HALİME (Esra Bilgiç)



Kaçak bir Türkmen şehzadesinin dünya güzeli kızıdır. Selçuklu sarayında yetişmiştir. Fedakâr, anlayışlı ve vakur bir kız olan Halime, sabrı ve zekâsı sayesinde birçok problemin üstesinden gelir.



HAYME ANA (Hülya Darcan)



Boy veren ve Kayı’yı bir arada tutan mayadır Hayme Ana. Hayme, oğlu Ertuğrul’un yolculuğunda, ona dualarıyla eşlik eyleyen eli öpülesi kadındır. İdareci yönü sayesinde meydana gelen her türlü ayrışmayı engelleyebilir.



BAMSI BEYREK (Nurettin Sönmez)



Kayı gençleri içerisinde iyi derece kılıç kullanan bir yiğittir. İri cüssesi ve cesareti onu zorlu dövüşlerde ön plana çıkarır. Onun bu korkutucu görüntüsü altında ise iyi bir kalbi vardır. Bamsı Beyrek, Ertuğrul Bey’e koşulsuz bir sadakatle bağlıdır. Çift kılıçla savaşabilen korkusuz bir alptır.