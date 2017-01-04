Diriliş Ertuğrul yeni bölüm yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

Diriliş Ertuğul yeni bölüm yılbaşı tatili haftası nedeniyle yayınlanmadı. TRT 1'in popüler tarih dizisi Diriliş Ertuğrul sevenler dizinin yeni bölümünü ekranlarda göremeyince hayal kırıklığı yaşadılar. Ancak Diriliş Ertuğrul yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. Dizinin 72. yeni bölümü 11 Ocak Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak. Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı da izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yeni bölüm fragmanda toprak savaşı iyice kızışacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Candar Bey civardaki tehlikelere karşı bir haraket etmek için Ertuğrul'a kızı Aslıhan ile evlenmesi yönünde teklifte bulunur. Bu teklif karşısında şaşkına dönen Ertuğrul Bey, Candar Bey ve Halime arasında köşeye sıkışır. Bir tarafta Kayı Obasının geleceği bir taraftanda canından daha çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalan Ertuğrul'u zor bir karar beklemektedir. Ertuğrul Bey Hanlı Pazar'ın hakimiyetini ele geçirir geçirmez Pazar'da siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir toy düzenlemeye karar verir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Süleyman Şah'ın ikinci evladı olan Ertuğrul Gazi'yi Engin Altan Düzyatan oynuyor.

Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde, İzmir’de dünyaya geldi. Lisede okuduğu yıllarda tiyatro ile tanışan Düzyatan, bu tarihten sonra tiyatro ile olan bağını asla koparmadı. Liseden mezun olmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kayıt olan Düzyatan, burada tiyatro üzerine eğitim aldı. Üniversiteden mezun olmasının ardından İstanbul’a yerleşen genç oyuncu, burada profesyonel olarak aktörlük kariyerine başladı.

Esra Bilgiç

Ertuğrul Gazi'nin biricik zevcesi ve Osman Bey'in annesi Halime Hatun'u Esra Bilgiç canlandırıyor.

14 Ekim 1992 yılında Ankara‘da hayata gözlerini açtı. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak TV karşısına Diriliş adlı dizide Halime Hatun karakteri ile çıkan Bilgiç'in adı, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre ile anılmaktadır.