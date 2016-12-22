Dün akþam ekrana gelen ve yine seyirciyi ekrana kilitleyen Diriliþ Ertuðrul'da bir ayrýlýk daha yaþandý. Diriliþ Ertuðrul'da geçen hafta 2 ayrýlýk birden yaþanmýþ Maria rolünü canlandýran Sedef Þahin ve Philip rolünü canlandýran Cenk Karagöz öldürülerek diziden ayrýlmýþtý. Dün akþam yayýnlanan bölümde, Ertuðrul'un sað ele geçirmek istediði Simon, Ural Bey tarafýndan öldürüldü. Hanlý Pazar'ý basan Ertuðrul Bey, Tapýnakçý Simon'u sað ele geçirmek istemiþ, Simon baskýndan kaçarak Ural Bey'e sýðýnmak için yola çýkmýþtý. Ural Bey'le buluþmayý baþaran Simon'u Ural Bey öldürmüþtü. Böylelikle diziye yeni sezonda dahil olan ve hancý Simon karakterini canlandýran Lebip Gökhan diziden ayrýlmýþ oldu. Planlarý bozulan Ertuðrul'un 28 Aralýk Çarþamba akþamý yayýnlanacak olan 71. yeni bölümde neler yapacaðý ise þimdiden merak konusu oldu. Ýþte bize az da olsa bilgi verecek 71. yeni bölüm fragmaný...

DÝRÝLÝÞ ERTUÐRUL SÝMON KÝMDÝR? LEBÝP GÖKHAN KÝMDÝR?

Hancý Simon olarak bilinen kiþi aslýnda bir tapýnakçýdýr. Bu durumun farkýnda olan Ertuðrul Bey ise Simon'la mücadeleye girmiþ ve bu mücadeleyi kazanmýþtýr. Hancý Simon, kardeþi Maria'yla birlikte Hanlý Pazar olarak bilinen yeri iþletmekte, ticaret yollarýndan geçen ve pazarda getirdikleri ürünleri satanlardan yüksek miktarda ücret almaktadýr. Tapýnakçýlar için çalýþan Simon, onlarýn bölgeye hakim olmasý için çalýþmalar yürütmektedir. Simon, Ural Bey'in kýlýcýyla diziye veda etti. Hancý Simon karakterini dizide Lebip Gökhan canlandýrdý. Peki Lebip Gökhan kimdir?

LEBÝP GÖKHAN KÝMDÝR?

Lebip Gökhan daha önceden Gönül Ýþleri dizisinde oynamýþtý. Baþarýlý oyuncu 1978 doðumlu yani 37 yaþýnda.

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Gökhan, tiyatro oyunculuðuyla baþlayan kariyerinde daha önceden Gönül Ýþleri ve Bir Bulut Olsam dizilerinde rol aldý. Deneyimli oyuncu ayrýca Panayýr Köyden Gider adlý sinema filminde de oynamýþtý.

DÝRÝLÝÞ ERTUÐRUL 70. SON BÖLÜMDE NELER YAÞANDI?

Simon, Turgut’un sadakatini kullanarak Ertuðrul’u zehirlemiþ, ancak Ertuðrul bu suikasttan kurtulmayý baþarmýþtý. Bu suikast giriþimini kendi lehine kullanarak Hanlý Pazar’ý basmaya karar veren Ertuðrul Bey, bu baskýnda baþarýlý olup Hanlý Pazar’ý fethedebilecek mi? Kayýlarýn baskýn yapacaðýndan haberdar olan Simon, Ertuðrul’a raðmen Turgut’tan ve tüm Kayýlardan Maria’nýn intikamýný alabilecek mi?

Ertuðrul Bey’in sýrrýný saklamak zorunda olan Halime, Hayme Ana’nýn Ertuðrul için döktüðü gözyaþlarý karþýsýnda zor anlar yaþamaktadýr. Hayme Ana’nýn gözyaþlarý ve Ertuðrul’un planý arasýnda sýkýþýp kalan Halime, Ertuðrul Bey’in sýrrýný koruyabilecek mi? Bunun yanýnda öldü zannedilen Ertuðrul Bey’i yeniden karþýsýnda gören Kayýlarýn tepkisi ne olacak?

Ertuðrul Bey içi yaþ döken tek oba Kayý Obasý deðildir. Çavdar Obasý da Ertuðrul’un beklenmedik ölümünün yasýný tutmaktadýr. Ancak Kayýlarýn bu zor durumundan dahi faydalanmayý amaçlayan Ural hangi stratejinin peþindedir? Tam da Aslýhan’ý Ertuðrul’la evlendirmeyi amaçlayan Candar Bey, geliþen hadiselerden sonra hangi karara varacak? Bütün bunlar yaþanýrken Toktamýþ ve Ertuðrul’un zehirlenmelerindeki benzerliðin peþini býrakmayan Aliyar, aðabeyi Ural’ýn izine ulaþabilecek mi?