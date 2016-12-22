Dün akşam ekrana gelen ve yine seyirciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha yaşandı. Diriliş Ertuğrul'da geçen hafta 2 ayrılık birden yaşanmış Maria rolünü canlandıran Sedef Şahin ve Philip rolünü canlandıran Cenk Karagöz öldürülerek diziden ayrılmıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde, Ertuğrul'un sağ ele geçirmek istediği Simon, Ural Bey tarafından öldürüldü. Hanlı Pazar'ı basan Ertuğrul Bey, Tapınakçı Simon'u sağ ele geçirmek istemiş, Simon baskından kaçarak Ural Bey'e sığınmak için yola çıkmıştı. Ural Bey'le buluşmayı başaran Simon'u Ural Bey öldürmüştü. Böylelikle diziye yeni sezonda dahil olan ve hancı Simon karakterini canlandıran Lebip Gökhan diziden ayrılmış oldu. Planları bozulan Ertuğrul'un 28 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 71. yeni bölümde neler yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu. İşte bize az da olsa bilgi verecek 71. yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SİMON KİMDİR? LEBİP GÖKHAN KİMDİR?

Hancı Simon olarak bilinen kişi aslında bir tapınakçıdır. Bu durumun farkında olan Ertuğrul Bey ise Simon'la mücadeleye girmiş ve bu mücadeleyi kazanmıştır. Hancı Simon, kardeşi Maria'yla birlikte Hanlı Pazar olarak bilinen yeri işletmekte, ticaret yollarından geçen ve pazarda getirdikleri ürünleri satanlardan yüksek miktarda ücret almaktadır. Tapınakçılar için çalışan Simon, onların bölgeye hakim olması için çalışmalar yürütmektedir. Simon, Ural Bey'in kılıcıyla diziye veda etti. Hancı Simon karakterini dizide Lebip Gökhan canlandırdı. Peki Lebip Gökhan kimdir?

LEBİP GÖKHAN KİMDİR?

Lebip Gökhan daha önceden Gönül İşleri dizisinde oynamıştı. Başarılı oyuncu 1978 doğumlu yani 37 yaşında.

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Gökhan, tiyatro oyunculuğuyla başlayan kariyerinde daha önceden Gönül İşleri ve Bir Bulut Olsam dizilerinde rol aldı. Deneyimli oyuncu ayrıca Panayır Köyden Gider adlı sinema filminde de oynamıştı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 70. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Simon, Turgut’un sadakatini kullanarak Ertuğrul’u zehirlemiş, ancak Ertuğrul bu suikasttan kurtulmayı başarmıştı. Bu suikast girişimini kendi lehine kullanarak Hanlı Pazar’ı basmaya karar veren Ertuğrul Bey, bu baskında başarılı olup Hanlı Pazar’ı fethedebilecek mi? Kayıların baskın yapacağından haberdar olan Simon, Ertuğrul’a rağmen Turgut’tan ve tüm Kayılardan Maria’nın intikamını alabilecek mi?

Ertuğrul Bey’in sırrını saklamak zorunda olan Halime, Hayme Ana’nın Ertuğrul için döktüğü gözyaşları karşısında zor anlar yaşamaktadır. Hayme Ana’nın gözyaşları ve Ertuğrul’un planı arasında sıkışıp kalan Halime, Ertuğrul Bey’in sırrını koruyabilecek mi? Bunun yanında öldü zannedilen Ertuğrul Bey’i yeniden karşısında gören Kayıların tepkisi ne olacak?

Ertuğrul Bey içi yaş döken tek oba Kayı Obası değildir. Çavdar Obası da Ertuğrul’un beklenmedik ölümünün yasını tutmaktadır. Ancak Kayıların bu zor durumundan dahi faydalanmayı amaçlayan Ural hangi stratejinin peşindedir? Tam da Aslıhan’ı Ertuğrul’la evlendirmeyi amaçlayan Candar Bey, gelişen hadiselerden sonra hangi karara varacak? Bütün bunlar yaşanırken Toktamış ve Ertuğrul’un zehirlenmelerindeki benzerliğin peşini bırakmayan Aliyar, ağabeyi Ural’ın izine ulaşabilecek mi?