Diriliþ Ertuðrul'un 71. yeni bölüm fragmaný yayýnlandý

Diriliþ Ertuðrul son bölüm, izleyenlere heyecan dolu sahneler yaþattý. Son bölümde Hanlý Pazar’a baskýn yapmaya karar veren Ertuðrul bunda baþarýlý olabildi mi? Diriliþ Ertuðrul 71. yeni bölüm fragmaný buna açýklýk getirecek.

Diriliþ Ertuðrul 70. bölüm yine soluksuz izlendi... TRT'nin efsane dizisi Diriliþ Ertuðrul Türkiye'yi ekrana kilitledi... Peki Diriliþ Ertuðrul 71. bölümünde neler yaþanacak? Ýþte detaylar...

Diriliþ Ertuðrul son bölümüyle nefesleri kesti! 71. bölüm fragmaný yayýnlandý mý? Diriliþ Ertuðrul yayýnlanan son bölümüyle bu akþam izleyenlere oldukça heyecan dolu dakikalar yaþattý. TRT 1 ekranlarýnýn baþladýðý günden itibaren izleyenlerin vazgeçilmez dizisi olan Diriliþ Ertuðrul bu akþam adeta esti gürledi. Dizinin yayýnlanan son bölümünde oba beyi Ertuðrul'un öleceði ihtimali bile diziseverleri üzmeye yetmiþti. Son bölümde oldukça sinsi bir tuzaða düþürülen Turgut Alp'in yardýmýna muhteþem bir dönüþle Ertuðrul bey yetiþti. Herkes ölecek diye beklerken, oba beyi Ertuðrul Alpleriyle kavuþma fýrsatýný yakaladý. Ertuðrul'un kurtulduðunu gören oba, kýlýnan þükür namazýnýn ardýndan intikam yemini etti.

Akýl Ýle Gönlün Mücadelesi



Ertuðrul Bey’in sýrrýný saklamak zorunda olan Halime, Hayme Ana’nýn Ertuðrul için döktüðü gözyaþlarý karþýsýnda zor anlar yaþamaktadýr. Hayme Ana’nýn gözyaþlarý ve Ertuðrul’un planý arasýnda sýkýþýp kalan Halime, Ertuðrul Bey’in sýrrýný koruyabilecek mi? Bunun yanýnda öldü zannedilen Ertuðrul Bey’i yeniden karþýsýnda gören Kayýlarýn tepkisi ne olacak?

Gerçek Gözyaþlarýna Karýþan Timsah Gözyaþlarý…

Ertuðrul Bey içi yaþ döken tek oba Kayý Obasý deðildir. Çavdar Obasý da Ertuðrul’un beklenmedik ölümünün yasýný tutmaktadýr. Ancak Kayýlarýn bu zor durumundan dahi faydalanmayý amaçlayan Ural hangi stratejinin peþindedir? Tam da Aslýhan’ý Ertuðrul’la evlendirmeyi amaçlayan Candar Bey, geliþen hadiselerden sonra hangi karara varacak? Bütün bunlar yaþanýrken Toktamýþ ve Ertuðrul’un zehirlenmelerindeki benzerliðin peþini býrakmayan Aliyar, aðabeyi Ural’ýn izine ulaþabilecek mi?

DÝRÝLÝÞ ERTUÐRUL SON BÖLÜM ÖZETÝ

Þüphesiz Allah Sana Fethi Vadetti

Simon, Turgut’un sadakatini kullanarak Ertuðrul’u zehirlemiþ, ancak Ertuðrul bu suikasttan kurtulmayý baþarmýþtý. Bu suikast giriþimini kendi lehine kullanarak Hanlý Pazar’ý basmaya karar veren Ertuðrul Bey, bu baskýnda baþarýlý olup Hanlý Pazar’ý fethedebilecek mi? Kayýlarýn baskýn yapacaðýndan haberdar olan Simon, Ertuðrul’a raðmen Turgut’tan ve tüm Kayýlardan Maria’nýn intikamýný alabilecek mi?