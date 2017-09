Dolunay 11. bölüm fragmanı yayında mı? Dolunay dizisi 10.yeni bölüm ile Star Tv'de Canlı İzlenecek

Dolunay 11. bölüm fragmanı öncesi yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Dolunay dizisi yeni sezonda da kaldığı yerden devam edecek. Bayram sonrası ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Dolunay dizisi 10. bölüm 1. ve 2. fragmanları izleyiciyi heyecanlandırdı. Dizinin yeni bölümünde Nazlı ve Ferit duygularına hakim olmaya çalıştıkça şartlar onları hem bir araya hem de karşı karşıya getirir. Aralarındaki mesafe azaldıkça kendilerini daha zor durumda bulurlar. Başrolleri paylaşan Can Yaman ve Özge Gürel’e, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan, Türkü Turan, Alara Bozbey, Balamir Emren, Berk Yaygın, Özlem Türay, Emre Kentmenoğlu, Alihan Türkdemir ve Yeşim Gül'ün paylaştığı Dolunay dizisi yeni bölümleriyle her Salı akşamı saat 20:00'da Star Tv kanalında olacak...



DOLUNAY 10. BÖLÜM ÖZETİ



Dolunay dizisinde bu hafta, Nazlı, Ferit’ten kaçarken Deniz’e sığınıyor. Nazlı’nın istifasına Ferit karşı atakla cevap vermiştir. Nazlı Ferit’ten kaçmaya çalıştıkça Ferit onu yakınında tutmanın yollarını aramaktadır. Bir yandan da bu kaçışın altında yatan asıl nedeni araştırmaya başlar. Nazlı için alan gittikçe daralmaktadır. Ferit’in ilgisinden saklanmak istedikçe Deniz’e sığınır. Deniz arkadaşça olan bu ilişkiyi kendi lehine çevirmek için fırsatları değerlendirir. Demet ve Hakan şirketteki yerlerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadırlar. Ferit’in bütün itirazlarına rağmen kendilerine çok güçlü bir destekçi bulacaklardır.



DOLUNAY SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Dizi, dokuzuncu bölümü ile tüm kategorilerinde birinci oldu. Dolunay dokuzuncu bölümü ile, Tüm Kişiler kategorisinde 6,11 izlenme oranı ve 19,81 izlenme payı, AB kategorisinde 5,86 izlenme oranı ve 21,91 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 5,87 izlenme oranı ve 20,62 izlenme payı ile en çok izlenen yapım oldu.



Dizinin özet bölümü ise tüm kategorilerde ikinci sırada yerini aldı. Dizi, #keşkeanlatabilsem etiketi ile yayın süresince en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Nazlı, Ferit ile Deniz arasında kalıyor…



Ferit'le aynı ortamda bulunmak Nazlı için gittikçe daha zor olmaya başlar. Bir yandan Ferit'e karşı duyguları diğer yandan sakladığı sır onu sıkıştırır.



Ferit Nazlı'nın hareketlerine bir anlam veremezken onun Deniz'le olan yakınlığından da rahatsız olmaya başlar. Nazlı artık bir karar vermek zorunda kalır. Deniz ise Nazlı'ya karşı daha cesur davranmaya başlar. Bundan en çok etkilenen Alya olur. Asuman Demet'in beklediğinden daha dişli çıkmıştır. İkili bundan sonra kartlarını açık oynayacaklardır.



OYUNCULAR-



CAN YAMAN - FERİT



Çalışkan ve soğukkanlı olan Ferit başarılı bir iş adamıdır. Hayatını planlar üzerine kurmaktan hoşlanan Ferit; düzenli, titiz ve simetriye önem verir. Düzenli olmasının yanı sıra iyi bir gurmedir. Kadınlara karşı mesafeli, çevresinde duvarları olan genç bir adamdır.



ÖZGE GÜREL - NAZLI



İnatçı ve girişken bir ruha sahip olan Nazlı, küçük yaştan beri çalışıyor. Tutkunu olduğu işi yapmak için Gastronomi okuyor. Japon kültürüne olan ilgisini eğitimini aldığı gastronomi ile birleştirmeye hevesli olan Nazlı, arkadaş canlısı olmasına rağmen erkeklere karşı utangaç. Nazlı, kız kardeşi Asu’ya düşkün, ailesinden uzakta kardeşine annelik yapıyor.



HAKAN KURTAŞ - DENİZ



Sanatçı ruhlu, duygusal ve yetenekli Deniz; resim yapıyor, davul çalıyor, beste yapıyor. Her alanda yaratıcı ve yeni şeyler öğrenmeye aç oluşu ile mutluluk ya da depresyon dahil her duyguyu dorukta yaşıyor. Zeki kadınlara karşı özel bir ilgisi olan Deniz, ilişkilerinde sadık ve dürüst olmayı seviyor.



NECİP MEMİLLİ - HAKAN



Nilüfer’in kocası olan Hakan, kendine güvenen, tuttuğunu koparan biri. Ferit’le Nilüfer’in yolları ayrılınca da harekete geçmiş ve Nilüfer ile evlenmiştir. Ferit'e takıntısı olan Hakan onlara rakip olan büyük bir şirketin patronudur.