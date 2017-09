Dolunay 12. Bölüm fragmanı yayında mı? Dolunay 11. Bölüm Star TV’de Dolunay 12. Bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Dolunay son 11. Bölüm izleyici ile buluşuyor. Her hafta Salı günleri yayınlanan dizi Star TV’de ekrana geliyor. Başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu izleyicileri tarafından çok seviliyor. Her bölümü ilgiyle izlenen Dolunay son bölümde Ferit Nazlı’nın kendisinden bir sır sakladığından emin olduğu için bu sırrı öğrenmeye çalıştı. Sevdiği kadını kendinden uzaklaştıran bu sırrı bulmak için elinden geleni yaptı. Nazlı hayallerine bir adım daha yaklaştı. Nazlı’nın Ferit’e karşı olan tutumu Deniz’i cesaretlendirdi. Dolunay 12. Bölüm fragmanı ve Dolunay son 11. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.