Dolunay 17. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi Dolunay 16. bölüm bu akşam Star Tv'de izlenecek

Dolunay 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Star Tv izleyicisi tarafından araştırılıyor. Romantik komedi dizisi Dolunay'ın bu hafta ekrana gelen 16. son bölümünde beklenmedik olaylar yaşandı. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, No Dokuz imzalı projenin ismini Türkan Şoray’ın koyması da Dolunay 16. son bölümünde Nazlı’nın nikah saatinde ortadan kaybolması herkesi heyecanlandırmıştır. Ferit Nazlı’nın nikahtan kaçmış olduğunu düşünse de gerçek zannettiğinden çok farklıdır. Nazlı ölümle burun burunayken bile Ferit’i düşünmektedir. Alya Deniz ile şansını son defa dener. Deniz’in buna cevabı ilişkileri açısından belirleyici olacaktır. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Dolunay dizisi 17. bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde....





DOLUNAY 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Dolunay'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman’ın paylaştığı Dolunay 17. yeni bölüm fragmanı Star Tv resmi internet sayfasında yayına girmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.



DOLUNAY 16. BÖLÜM FRAGMANI

DOLUNAY 16. BÖLÜM ÖZETİ



Nazlı, ölümle burun buruna…



Dolunay dizisi yeni bölümünde Nazlı’nın nikah saatinde ortadan kaybolması herkesi heyecanlandırmıştır. Ferit Nazlı’nın nikahtan kaçmış olduğunu düşünse de gerçek zannettiğinden çok farklıdır. Nazlı ölümle burun burunayken bile Ferit’i düşünmektedir. Alya Deniz ile şansını son defa dener. Deniz’in buna cevabı ilişkileri açısından belirleyici olacaktır. Fatoş Engin’le evlilik yolunda ilerlerken her fırsatta kafasındaki sorulara cevap arar. Demet ve Hakan Ferit’e karşı adımlarında daha cüretkar hareket ederler.



DOLUNAY 16. BÖLÜM FRAGMANI







DOLUNAY 15. BÖLÜM ÖZETİ



Nazlı ile Ferit beklenmedik bir karar alır…



Dolunay dizisi son bölümünde Nazlı ve Ferit’in kararı herkesi şaşırtır. Birbirlerine karşı duygularını itiraf edemeseler de bu evcilik oyununda işbirliği yapmak zorundadırlar. Bütün detayları kitabına uydurmak için kurdukları planlar ikisini daha da yakınlaştırır. Herkesten gizli oynadıkları bu oyunda en büyük destekçileri Fatoş ve Engin olacaktır. Diğer taraftan Fatoş ve Engin de kendi ilişkilerinde karar aşamasına gelmiştir.



DOLUNAY DİZİ KONUSU:



Nazlı ile Ferit’in imkansız aşkı



Profesyonel bir aşçı olmak isteyen Nazlı (Özge Gürel), Japon mutfağını öğrenerek kendi restoranını açma hayalleri kurar. Öğrenci evini geçindirmek için ek iş için tanışmadığı patronu Ferit’in (Can Yaman) özel aşçısı olur. Zengin iş adamı Ferit ve Nazlı, çeşitli tesadüflerle yakınlaşır ve imkansız olan bir aşkın kapısını aralar.



DOLUNAY DİZİ KARAKTERLERİ:



İşte karşınızda 'Dolunay' karakterleri



CAN YAMAN - FERİT

Çalışkan ve soğukkanlı olan Ferit başarılı bir iş adamıdır. Hayatını planlar üzerine kurmaktan hoşlanan Ferit; düzenli, titiz ve simetriye önem verir. Düzenli olmasının yanı sıra iyi bir gurmedir. Kadınlara karşı mesafeli, çevresinde duvarları olan genç bir adamdır.



ÖZGE GÜREL - NAZLI

İnatçı ve girişken bir ruha sahip olan Nazlı, küçük yaştan beri çalışıyor. Tutkunu olduğu işi yapmak için Gastronomi okuyor. Japon kültürüne olan ilgisini eğitimini aldığı gastronomi ile birleştirmeye hevesli olan Nazlı, arkadaş canlısı olmasına rağmen erkeklere karşı utangaç. Nazlı, kız kardeşi Asu’ya düşkün, ailesinden uzakta kardeşine annelik yapıyor.







HAKAN KURTAŞ - DENİZ

Sanatçı ruhlu, duygusal ve yetenekli Deniz; resim yapıyor, davul çalıyor, beste yapıyor. Her alanda yaratıcı ve yeni şeyler öğrenmeye aç oluşu ile mutluluk ya da depresyon dahil her duyguyu dorukta yaşıyor. Zeki kadınlara karşı özel bir ilgisi olan Deniz, ilişkilerinde sadık ve dürüst olmayı seviyor.



NECİP MEMİLLİ - HAKAN

Nilüfer’in kocası olan Hakan, kendine güvenen, tuttuğunu koparan biri. Ferit’le Nilüfer’in yolları ayrılınca da harekete geçmiş ve Nilüfer ile evlenmiştir. Ferit'e takıntısı olan Hakan onlara rakip olan büyük bir şirketin patronudur.



ÖZNUR SERÇELER - FATOŞ

Deli dolu, güzel, neşeli, cıvıl cıvıl biri olan Fatoş, insan ilişkileri iyi, sabırlı ve alttan almayı bilen eğlenceli bir kadın. En büyük hayali zengin bir koca bulmak olan Fatoş tüm hayallerine ancak bu şekilde kavuşacağını düşünüyor.



İLAYDA AKDOĞAN - ASUMAN

Güzel, kıskanç, hırslı, zekasını kötü yönde kullanmaya meyilli bir genç kız olan Asuman, ablası Nazlı’yı sever ama bir yandan da delicesine kıskanır. Zengin bir koca bulmak için her şeyi yapabileceğini düşünen Asuman kötü olmaktan asla korkmayan, etrafında kendi gibi gözü yüksekte olan arkadaşlarıyla takılmaktan hoşlanıyor.



TÜRKÜ TURAN - ALYA

Güzel ve başarılı olmak için uğraşan bir şarkıcı olan Alya, Deniz’in ayrılmaya çalıştığı eski sevgilisi. Deniz'i çok seven Alya onun değişken tavırlarından dolayı bozulan dengesi sebebi ile depresif ve ne yapacağı belli olmaz tavırlara sahip.







ALARA BOZBEY - NİLÜFER

Demir ve Deniz’in kız kardeşi olan Nilüfer, ailenin problem çocuğudur. Doğumu sırasında annesi ölmüş babası tarafından sevilmediğini düşünerek büyüdüğü için şımarık ve kaprisli bir kız olmuştur. Gençliğinden beri Ferit'e aşık olmasına rağmen o’nu elde edemeyince şirketin hırslı çalışanı Hakan'la evlenmiştir.



BALAMİR EMREN - ENGİN

Genç, yakışıklı, sevimli biri olan Engin, Ferit ve Deniz ile aynı lisede okumuştur. Şirketin Finans konusundaki en yetkili kişidir. Çok çapkın, deli dolu, gözüpek, aklından geçeni söyleyiveren Engin, Başarısını çalışkanlığına ve zekasına borçludur.



BERK YAYGIN - TARIK

Ferit’in şoförlüğünü yapan Tarık, Ferit'in titiz ve takıntılı olduğu bilir ve onun için her şeye hassasiyet gösterecek kadar dikkatli bir sağ kolu oluyor. Tarık hiç beklemediği anda Fatoş'a aşık olacaktır.



ÖZLEM TÜRAY - İKBAL

Ferit’in asistanı olan İkbal, yıllarca babasının asistanlığını yapmıştır. Ferit ile İkbal arasındaki sonsuz güven ilişkisi İkbal’in de Ferit’in mutluluğu için canla başla çalışmasını sağlar. Yıllar içinde İkbal aile içerisinde de kabul görerek saygı duyulan biri haline gelmiştir.



ALİHAN TÜRKDEMİR - BULUT

Demir ve Zeynep’in biricik oğulları Bulut, neşeli, zeki, yaşından çok daha olgun, sevimli ve fırlama bir çocuktur. Şımarık değil fakat ailesinin onu ne kadar sevdiğini biliyor ve yeri geldiğinde bu ilgiyi manipüle edebiliyor.



YEŞİM GÜL - LEMAN

Ferit’in annesi Leman ailede birleştirici konumundadır.



IRMAK ÜNAL - ZEYNEP

Ferit ‘in kız kardeşi ve Demir’in karısı olan Zeynep; çocukluğundan beri aşık olduğu ve beraber büyüdüğü Demir ile evlenmiş. Enerjik, neşeli ve hassas ruhlu bir kadın.



MERT YAVUZCAN - DEMİR

Demir, Ferit’in çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda da eniştesi. Ne Ferit kadar keskin hatları olan ne de Deniz kadar duygusal olan Demir, eşi Zeynep’e aşık.