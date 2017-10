Dolunay 17.yeni bölümde neler olacak? Dolunay 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dolunay dizisi başrollerini Nazlı karakterini canlandıran Özge Gürel ve Ferit karakterine hayat veren Can Yaman’ın paylaşıyor ve her Pazar saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dolunay son bölümde, Nazlı’nın nikah saatinde ortadan kaybolması herkesi heyecanlandırmıştır. Ferit Nazlı’nın nikahtan kaçmış olduğunu düşünse de gerçek zannettiğinden çok farklıdır. Nazlı ölümle burun burunayken bile Ferit’i düşünmektedir. Alya Deniz ile şansını son defa dener. Deniz’in buna cevabı ilişkileri açısından belirleyici olacaktır. Fatoş Engin’le evlilik yolunda ilerlerken her fırsatta kafasındaki sorulara cevap arar. Demet ve Hakan Ferit’e karşı adımlarında daha cüretkar hareket ederler. Dolunay 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolunay 18.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dolunay 17.bölüm fragmanı, son bölüm özeti ve oyuncu kadrosuyla haberimizde…

DOLUNAY 17.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit‘in tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştür. Nazlı eşi olarak kocasının yanında olmak ister. Her ne kadar evcilik oyununun anlaşılmaması için çabaladığını iddia etse de Ferit için endişelenmiştir. Ferit de Nazlı’nın yanında olmasından memnundur. Karmaşık duygular içinde olan Ferit ve Nazlı kendilerini sürekli bu oyundaki becerilerinin sınandığı durumlarda bulurlar. Deniz ise ne kadar inkar etse de Ferit ve Nazlı arasındaki çekime şahit olacaktır.

DOLUNAY 17.BÖLÜM 1.FRAGMAN

DOLUNAY 17.BÖLÜM 2.FRAGMAN

DOLUNAY 17.BÖLÜM 3.FRAGMAN

DOLUNAY SON BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı, ölümle burun buruna…

Nazlı’nın nikah saatinde ortadan kaybolması herkesi heyecanlandırmıştır. Ferit Nazlı’nın nikahtan kaçmış olduğunu düşünse de gerçek zannettiğinden çok farklıdır. Nazlı ölümle burun burunayken bile Ferit’i düşünmektedir. Alya Deniz ile şansını son defa dener. Deniz’in buna cevabı ilişkileri açısından belirleyici olacaktır. Fatoş Engin’le evlilik yolunda ilerlerken her fırsatta kafasındaki sorulara cevap arar. Demet ve Hakan Ferit’e karşı adımlarında daha cüretkar hareket ederler.

DOLUNAY DİZİSİ KONUSU

Profesyonel bir aşçı olmak isteyen Nazlı (Özge Gürel), Japon mutfağını öğrenerek kendi restoranını açma hayalleri kurar. Öğrenci evini geçindirmek için ek iş için tanışmadığı patronu Ferit’in (Can Yaman) özel aşçısı olur. Zengin iş adamı Ferit ve Nazlı, çeşitli tesadüflerle yakınlaşır ve imkansız olan bir aşkın kapısını aralar.

DOLUNAY OYUNCULARI

Özge Gürel (Nazlı);

5 Şubat 1987 yılında İstanbul’da doğmuş olan güzel oyuncu şuan 29 yaşındadır. Güzel oyuncuyu yine Fox ekranlarında yayınlanmış ve geçtiğimiz sezon final yapmış Kiraz Mevsimi dizisindeki Öykü karakteri ile birçok izleyici tanıyor. Daha önce bir çok yapımda rol almıştır. İlk olarak 2010 yılında Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteri ile oyunculuğa adım atmıştır. Sonrasında ise Huzur Sokağı, Muhteşem Yüzyıl (Rana Hatun), Medcezir (Ada) ve Yıldızlar Şahidim (Haziran) dizilerinde rol almıştır.

Can Yaman (Ferit);

8 Kasım 1989 İstanbul doğumlu Türk oyuncu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Avukatlık yaptığı dönemde arkadaşlarının yoğun ilgisi ile oyuncu olmaya karar vermiştir. 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile kariyerine başlangıç yapan genç oyuncu ardından rol aldığı İnadına Aşk dizisi ile ekranlara kendini beğendirdi. Yakışıklı oyuncu son olarak ise Hangimiz Sevmedik dizisinde Tarık karakterine hayat vermiştir.

Necip Memili (Hakan);

27 Mayıs 1980 Adana doğumlu oyuncu Çukurova Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Hanımın Çiftliği dizisi ile ekranlarda tanınan başarılı oyuncu akabinde rol aldığı Dila Hanım dizisiyle şöhret kazandı. Daha sonra ise sırası ile Ulan İstanbul, Bedel, Kehribar ve Muhteşem Yüzyıl Kösem kadrosunda yer almıştır.

Alara Bozbey (Nilüfer);

7 Aralık 1986 Litfanya doğumlu oyuncu daha önceden Yabancı Damat, Adanalı, Arka Sokaklar, Benim İçin Üzülme ve Bedel gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır. Annesi bir Türkle evlendikten sonra annesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşmiş ve oyunculuk yapmaya başlamıştır.

Türkü Turan (Alya);

1 Şubat 1985 Muğla Bodrum doğumlu oyuncu eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde almıştır. 2007 senesinde Annem dizisi ile oyunculuğa başlamış, ardından rol aldığı Öle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile ekranlarda tanınmıştır. Daha sonra ise Şubat, Tatar Ramazan, Maral ve Acı Aşk gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

Balamir Emren (Engin);

22 Ekim 1985 İstanbul doğumlu oyuncu daha önceden Duvar, Akasya Durağı, Böyle Bitmesin, Aşkın Bedeli ve Küçük Kıyamet isimli dizilerin kadrosunda yer almıştır. Aşkın Bedeli dizisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan deneyimli oyuncu en son Küçük Kıyamet dizisinde rol almıştır.

Hakan Kurtaş (Deniz);

1 Ocak 1988 İzmir doğumlu Türk oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Ezel dizisi ile oyunculuğa başladıktan sonra şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Sırasıyla AŞK, Filinta, Analar ve Anneler son olarak ise Seddülbahir 32 Saat dizisinde yer aldı.

Ali Mert Yavuzcan (Demir);

4 Nisan 1979 Almanya doğumlu oyuncu daha önceden Yedi Numara, Mühürlü Güller, Emret Komutanım, Unutulmaz, Aşkın Bedeli ve Ne Münasebet gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır. Unutulmaz dizisiyle çıkış yakalayan başarılı oyuncu ardından rol aldığı Aşkın Bedeli dizisindeki performansı ile ekranlarda çok beğenildi.

İlayda Akdoğan (Asuman);

21 Temmuz 1998 İstanbul doğumlu genç oyuncu 2004 yılında En İyi Arkadaşım dizisi ile oyunculuğa başlamıştır. Son olarak Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde rol alan genç oyuncu daha önceden Bez Bebek, Sevgili Dünürüm ve Oyunbozan gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

Berk Yaygın (Tarık);

4 Mayıs 1983 İstanbul doğumlu oyuncu daha önceden Eve Düşen Yıldırım, Güllerin Savaşı ve Seviyor Sevmiyor dizisinde rol almıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra başladığı oyunculuk kariyerinin henüz başındadır.

Öznur Serçeler (Fatoş);

1 Ocak 1987 Kayseri doğumlu güzel oyuncu daha önceden Hayat Devam Ediyor, Aşkın Kanunu, Evli ve Öfkeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

Yeşim Gül (Leman);

27 Mayıs 1966 Ankara doğumlu oyuncu eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde almıştır. Son olarak Cesur Yürek dizisinde izlediğimiz oyuncu daha önceden Ömre Bedel, Dila Hanım, Alın Yazım, Çırağan Baskını ve Aşk Yalanı Sever gibi dizilerde rol almıştır.

Özlem Türay (İkbal);

11 Eylül 1981 İzmir doğumlu Türk oyuncu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. En son Lise Devriyesi dizisinde rol alan güzel oyuncu daha önceden 20 Dakika, Küçük Ağa ve Hayat Şarkısı isimli dizilerin kadrosunda yer almıştır.

DOLUNAY DİZİSİ KARAKTERLERİ

CAN YAMAN - FERİT

Çalışkan ve soğukkanlı olan Ferit başarılı bir iş adamıdır. En sevdiği kadın tarafından aldatılmış olması sebebiyle kadınlara karşı mesafeli, çevresinde duvarları olan genç bir adamdır. Hayatını planlar üzerine kurmaktan hoşlanan Ferit; düzenli, titiz ve simetriye önem verir. Düzenli olmasının yanısıra iyi bir gurmedir.

ÖZGE GÜREL - NAZLI

İnatçı ve girişken bir ruha sahip olan Nazlı, küçük yaştan beri çalışıyor. Tutkunu olduğu işi yapmak için Gastronomi okuyor. Japon kültürüne olan ilgisini eğitimini aldığı gastronomi ile birleştirmeye hevesli olan Nazlı, arkadaş canlısı olmasına rağmen erkeklere karşı utangaç. Nazlı, kız kardeşi Asu’ya düşkün, ailesinden uzakta kardeşine annelik yapıyor.

HAKAN KURTAŞ - DENİZ

Sanatçı ruhlu, duygusal ve yetenekli Deniz; resim yapıyor, davul çalıyor, beste yapıyor. Her alanda yaratıcı ve yeni şeyler öğrenmeye aç oluşu ile mutluluk ya da depresyon dahil her duyguyu dorukta yaşıyor. Zeki kadınlara karşı özel bir ilgisi olan Deniz, ilişkilerinde sadık ve dürüst olmayı seviyor.

NECİP MEMİLLİ - HAKAN

Nilüfer’in kocası olan Hakan, kendine güvenen, tuttuğunu koparan biri. Ferit’le Nilüfer’in yolları ayrılınca da harekete geçmiş ve Nilüfer ile evlenmiştir. Ferit'e takıntısı olan Hakan onlara rakip olan büyük bir şirketin patronudur.

ÖZNUR SERÇELER - FATOŞ

Deli dolu, güzel, neşeli, cıvıl cıvıl biri olan Fatoş, insan ilişkileri iyi, sabırlı ve alttan almayı bilen eğlenceli bir kadın. En büyük hayali zengin bir koca bulmak olan Fatoş tüm hayallerine ancak bu şekilde kavuşacağını düşünüyor.

İLAYDA AKDOĞAN - ASUMAN

Güzel, kıskanç, hırslı, zekasını kötü yönde kullanmaya meyilli bir genç kız olan Asuman, ablası Nazlı’yı sever ama bir yandan da delicesine kıskanır. Zengin bir koca bulmak için her şeyi yapabileceğini düşünen Asuman kötü olmaktan asla korkmayan, etrafında kendi gibi gözü yüksekte olan arkadaşlarıyla takılmaktan hoşlanıyor.

TÜRKÜ TURAN - ALYA

Güzel ve başarılı olmak için uğraşan bir şarkıcı olan Alya, Deniz’in ayrılmaya çalıştığı eski sevgilisi. Deniz'i çok seven Alya onun değişken tavırlarından dolayı bozulan dengesi sebebi ile depresif ve ne yapacağı belli olmaz tavırlara sahip.

ALARA BOZBEY - NİLÜFER

Demir ve Deniz’in kız kardeşi olan Nilüfer, ailenin problem çocuğudur. Doğumu sırasında annesi ölmüş babası tarafından sevilmediğini düşünerek büyüdüğü için şımarık ve kaprisli bir kız olmuştur. Gençliğinden beri Ferit'e aşık olmasına rağmen o’nu elde edemeyince şirketin hırslı çalışanı Hakan'la evlenmiştir.

BALAMİR EMREN - ENGİN

Genç, yakışıklı, sevimli biri olan Engin, Ferit ve Deniz ile aynı lisede okumuştur. Şirketin Finans konusundaki en yetkili kişidir. Çok çapkın, deli dolu, gözüpek, aklından geçeni söyleyiveren Engin, Başarısını çalışkanlığına ve zekasına borçludur.

BERK YAYGIN - TARIK

Ferit’in şoförlüğünü yapan Tarık, Ferit'in titiz ve takıntılı olduğu bilir ve onun için her şeye hassasiyet gösterecek kadar dikkatli bir sağ kolu oluyor. Tarık hiç beklemediği anda Fatoş'a aşık olacaktır.

ÖZLEM TÜRAY - İKBAL

Ferit’in asistanı olan İkbal, yıllarca babasının asistanlığını yapmıştır. Ferit ile İkbal arasındaki sonsuz güven ilişkisi İkbal’in de Ferit’in mutluluğu için canla başla çalışmasını sağlar. Yıllar içinde İkbal aile içerisinde de kabul görerek saygı duyulan biri haline gelmiştir.

ALİHAN TÜRKDEMİR - BULUT

Demir ve Zeynep’in biricik oğulları Bulut, neşeli, zeki, yaşından çok daha olgun, sevimli ve fırlama bir çocuktur. Şımarık değil fakat ailesinin onu ne kadar sevdiğini biliyor ve yeri geldiğinde bu ilgiyi manipüle edebiliyor.

YEŞİM GÜL - LEMAN

Ferit’in annesi Leman ailede birleştirici konumundadır.

IRMAK ÜNAL - ZEYNEP

Ferit ‘in kız kardeşi ve Demir’in karısı olan Zeynep; çocukluğundan beri aşık olduğu ve beraber büyüdüğü Demir ile evlenmiş. Enerjik, neşeli ve hassas ruhlu bir kadın.