Dolunay dizisi 15. yeni bölüm fragmanı yayında mı Dolunay 14. son bölüm Star Tv'de izlenecek

Dolunay dizisi 15. yeni bölüm fragmanı öncesi ekrana gelecen son bölümde heyecan yine kaldığı yerden devam etti. 3 Ekim 2017 Salı akşamı yayına giren Dolunay 14. son bölümünde bu kez herkesi şaşırtan bir teklif gelecek. Bulut’un yakınlarının meydana çıkmasıyla birlikte çaresiz kalan Ferit, umudunu Nazlı’yla evlenmekte bulacak. Romantik komedi dizisi Dolunay'da bu hafta Bulut durumunun yeni gelişmeleri beraberinde getireceğini gösterirken Ferit'ten hiç beklenmedik bir atak gelecek. Nazlı ile bir konuşma gerçekleştiren Ferit, Bulut’un alınmasının sorumlularından birinin de Nazlı olduğunu ifade edecek. Ferit’in kendisine yönelik açıklamalarıyla oldukça üzülen Nazlı ise “Beni hiçbir zaman affetmeyeceksiniz değil mi?” diyerek gelecek yanıtı bekleyecek. Star TV ekranlarında yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam eden Dolunay 15. yeni bölüm fragmanı dizi severler tarafından merakla bekleniyor. Peki Dolunay 15. bölümünde neler olacak dizinin konusu nedir oyuncular kimler? İşte ekranların sevilen dizisi Dolunay yeni bölüm ve son bölüm hakkında tüm detaylar...





Yapımcılığını Yağmur Ünal ve Med Yapım’ın ortaklaşa üstlendiği,başrollerini ise Can Yaman ve Özge Gürel’e,birlikte Hakan Kurtaş, Necip Memili, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan, Türkü Turan, Alara Bozbey, Balamir Emren, Berk Yaygın, Özlem Türay, Emre Kentmenoğlu, Alihan Türkdemir ve Yeşim Gül, Irmak Ünal, Mert Yavuzcan'ın paylaştığı Dolunay dizisi yeni bölümleriyle her Salı Akşamı Star'da ekrana gelecek.



Dolunay'ın merakla beklenen 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın dizinin resmi internet sayfası Star Tv'de ekrana gelmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.



DOLUNAY 14. BÖLÜM ÖZETİ



Demet, Ferit ile Nazlı’yı ayırmaya kararlı...



Star TV’nin yeni ve iddialı dizisi Dolunay'da bu hafta Ferit, Demir ve Zeynep’in ölümünün ardındaki korkunç ihtimali gözardı edemez. Ferit ve Nazlı arasındaki ipler bu bilgiyle daha da gerilir. Deniz Nazlı’yı teselli etmeye çalışsa da Nazlı Bulut’un vesayetinin Demet’e verilmesiyle ilgili kendini suçlu hissetmektedir. Demet, Ferit ve Nazlı’nın birbirinden uzaklaşması için elinden geleni yapar. Nazlı hem restoranda hem de Ferit’in gözünde büyük bir sınav vermektedir. Birbirlerinden kaçarken onları bir araya getiren yine Bulut olacaktır.



DOLUNAY 13. BÖLÜM ÖZETİ



Ferit, Nazlı’nın sırrını öğrenir…



Dolunay dizisi son bölümünde Ferit, Nazlı’nın kendisinden sakladığı sırrı öğrendiğinde yıkılır. Nazlı’nın korktuğu başına gelmiştir. Ferit bu süreçte Nazlı’yla yaşadıklarını ve özellikle ona karşı olan duygularını tekrar gözden geçirir. Nazlı ise köşe bucak kaçtığı Ferit’in en çok yanında olmak istediği zaman ondan uzak durmak zorundadır. Bu Nazlı ve Ferit için aşklarını ve güvenlerini sınayacakları bir test olacaktır. Diğer yandan Deniz, Nazlı’ya duyduğu aşk için yaptıklarını tekrar gözden geçirir. Demet Ferit ve Nazlı’nın ayrılmasındna mutlu olsa da kontrolü dışında gelişen bu olay onun için de yeni problemler yaratır.



DOLUNAY KONUSU

Nazlı ile Ferit’in imkansız aşkı



Profesyonel bir aşçı olmak isteyen Nazlı (Özge Gürel), Japon mutfağını öğrenerek kendi restoranını açma hayalleri kurar. Öğrenci evini geçindirmek için ek iş için tanışmadığı patronu Ferit’in ( Can Yaman) özel aşçısı olur. Zengin iş adamı Ferit ve Nazlı, çeşitli tesadüflerle yakınlaşır ve imkansız olan bir aşkın kapısını aralar.







Ferit Aslan (Can Yaman), işindeki mükemmel düzeni evinde de arayan başarılı bir iş adamıdır. Evinde her gün o gelmeden önce yemeğini yapacak bir aşçı çalışır. Ama Ferit’in titizliği ve mükemmeliyetçiliği yüzünden hiçbiri uzun süre çalışamaz. Gastronomi bölümü yüksek lisans öğrencisi Nazlı (Özge Gürel) ise arkadaşı ve kardeşiyle yaşadığı evi çekip çevirebilmek için acilen iş aramakta ama dediğim dedik tavırları yüzünden bulduğu işlerde tutunamamaktadır. Birbirine zıt bu iki insanın yolu Ferit’in mutfağında kesişir.



Didişmeyle başlayan iş ilişkisi Nazlı’nın yemek konusundaki yeteneği sayesinde uzun soluklu olacak gibi gözükürken, dolunaylı bir gecede Nazlı ve Ferit kendilerini aşkın kollarında bulur. Ancak aşk; milyon liralık projelerden de mutfakta yemek yapmaktan da çok daha çetrefilli bir meseledir.



Yaşanan yanlış anlamalar bir gece yarısı; dolunayın altında, kendilerini içinden çıkamayacakları karışık bir durumun içinde bulmalarına neden olur!







DOLUNAY OYUNCULARI

ÖZGE GÜREL KİMDİR?



Özge Gürel 5 Şubat 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri’de yaşadı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. “Kızım Nerede” dizisinde “Zeynep” karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Daha sonra “Huzur Sokağı” ve “Muhteşem Yüzyıl” dizilerinde oynamıştır. 2014 yılında ” MedCezir” dizisinde “Ada” karakterini canlandırdı. Yine 2014 yılında “Kiraz Mevsimi” dizisinde başrol oyuncusu oldu ve “Öykü” karakterini canlandırmaya başladı.



Güzel oyuncu Özge Gürel FOX TV’nin yeni gençlik dizisi Kiraz Mevsimi’nde rol almıştı



Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümü mezunudur. Dans ve şan dersi almakta ve diksiyon çalışmaktadır.



Diziler

Kızım Nerede “Zeynep” karakterinde

Huzur Sokağı

Muhteşem Yüzyıl

Medcezir “Ada” karakterinde (2014)

Kiraz Mevsimi Öykü Acar (2014-günümüz)



CAN YAMAN KİMDİR?



İnadına Aşk adlı dizide Yalın Aras adlı karakteri canlandıran yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman, 06 Ocak 1989 yılında İstanbul Suadiye’ de dünyaya gelmiştir. Can Yaman’ ın Büyükannesi Makedon, Büyükbabası Üsküp Priştinali ve Yugoslav kökenlidir. İlk ve orta öğretimini Bilfen Kolejinde tamamlamıştır. Gönül İşleri, İnadına Aşk ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Can Yaman’ın son dizisi ise Dolunay oldu.