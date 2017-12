Dolunay yeni 26.bölüm fragmanı yayınlandı mı Dolunay son 25.bölüm Star TV’de izle

Dolunay yeni 26.bölüm fragmanı yayınlandı mı Dolunay son 25.bölüm Star TV’de izleyicisiyle buluşacak. Her yeni bölümü dopdolu ve heyecanlı geçen Dolunay yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Dolunay dizisi No Dokuz Productions imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman'ın paylaştığı reyting rekorlarını zirvede yaşayan bir dizidir. Dolunay son bölümde Ferit’in evlenme teklifine Nazlı hiç beklemediği bir cevap verir. Nazlı’daki bu ani değişime bir anlam veremeyen Ferit bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Nazlı ise kardeşi ile sevdiği adam arasında kalarak acı çekmektedir. Dolunay 25.bölümde Deniz gerçekler karşısında deliye dönecek. Dolunay dizisi konusu sürpriz bir aşkı konu ediniyor. İşinde profesyonel bir aşçı olmak isteyen Nazlı Japon mutfağından yemekler öğrenerek kendi restoranını açma hayalleriyle büyümüştür. Öğrenci evinde geçinebilmek için ek işe girer daha önce hiç görmediği tanımadığı patronu Ferit'in özel aşçısı olarak çalışmaya başlar. İşte merak edilen Dolunay yeni 26.bölüm fragmanı yayınlandı mı Dolunay son bölüm izleme linki haberimizde sizlerle…

Dolunay yeni 26.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dolunay yeni 26.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yerini alacaktır.

DOLUNAY 25.BÖLÜM 1.FRAGMAN

DOLUNAY 25.BÖLÜM 2.FRAGMAN

DOLUNAY 25.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit, düğümü çözmeye çalışıyor…

Mahkeme Nazlı ve Ferit’i evlilik terapisine yönlendirir. Bu süreç her şeyi yoluna koymak için Nazlı’ya zaman kazandırsa da Ferit onu zorlamaktadır. Net bir cevap almak için çabaladıkça aklı ve duyguları iyice karışan Ferit bu düğümü çözmeye çalışır. Nazlı Ferit ve Bulut için çabalarken Hakan da Ferit’i köşeye sıkıştıracak hamleler planlamaktadır.

DOLUNAY 24.BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı, Ferit’ten kaçıyor…

Ferit’in evlenme teklifine Nazlı hiç beklemediği bir cevap verir. Nazlı’daki bu ani değişime bir anlam veremeyen Ferit bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Nazlı ise kardeşi ile sevdiği adam arasında kalarak acı çekmektedir. Ferit’in haberi olmadan çözüm yolları ararken hiç beklemediği bir yerden Ferit’e yakalanır. Bu tesadüf ilişkilerini beklenmedik bir şekilde etkileyecektir.

DOLUNAY DİZİSİ KONUSU

Dolunay sürpriz bir aşkı konu ediniyor. İşinde profesyonel bir aşçı olmak isteyen Nazlı Japon mutfağından yemekler öğrenerek kendi restoranını açma hayalleriyle büyümüştür. Öğrenci evinde geçinebilmek için ek işe girer daha önce hiç görmediği tanımadığı patronu Ferit'in özel aşçısı olarak çalışmaya başlar. Zengin ve yakışıklı iş adamı Ferit ile Nazlı çeşitli karşılaşmalarla yakınlaşır ve imkansız bir aşkın temelleri atılır.

DOLUNAY DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Gürel (Nazlı)

5 Şubat 1987 İstanbul doğumlu güzel oyuncu 55 kiloda ve 1.70 boyunda fit bir vücuda sahiptir. Beykent Üniversitesi mezunu olan oyuncunn saç rengi siyah göz rengi ise kahverengidir. Eski rol arkadaşı Serkan Çayoğlu ile sevgilidir. Kızım Nerede, Muhteşem Yüzyıl, Huzur Sokağı, Medcezir ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol bulmuştur.

Can Yaman (Ferit)

1989 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu Yeditepe Üniversitesi Hükük Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Kurumsal bir firmada 6 ay kadar avukat olarak görev almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Gönül İşleri dizisiyle yaşarken İnadına Aşk dizisinde başrol oynayarak gönüllere taht kurmuştur.

Türkü Turan (Alya)

1 Şubat 1985 Bodrum doğumludur. Kanal D ekranlarında yayınlanan Öyle bir geçer zaman ki dizisinde Nihal karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Şubat, Maral ve geçtiğimiz sezon yayınlanan Acı Aşk dizilerinde yer bulmuştur.

Necip Memili (Hakan)

27 Mayıs 1980 Adana doğumlu başarılı oyuncu Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. Yalan Dünya, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Firar, Ulan İstanbul ve Bedel gibi dizilerde rol almıştır.

Alara Bozbey (Demet)

7 Aralık 1986 Litvanya doğumlu oyuncu 1.60 boyunda ve 51 kilodadır. Yabancı Damat, Arka Sokaklar, Adanalı, Benim İçin Üzülme, Bedel ve Gamsız Hayat gibi dizilerde rol almıştır.

Alihan Türkdemir (Bulut)

Alihan Türkdemir 29 Haziran 2009’da dünyaya geldi. Oyunculuğa küçücük yaşlarda adım atan Alihan Türkdemir oyunculuğa ilk olarak reklam filmlerinde atım attı. Ekşi sözlük'te hakkında yazılan yorumlardan bir tanesi ise şöyle: Yukarıda da belirtilmiş ama tam olarak aynı şey aklıma geldiği için tekrarlıyorum: altıncı his filmindeki çocuk oyuncudan beri böyle yetenekli bir çocuk oyuncu gelmemiştir herhalde dünyaya.

DOLUNAY DİZİSİ KARAKTERLERİ

CAN YAMAN - FERİT

Çalışkan ve soğukkanlı olan Ferit başarılı bir iş adamıdır. En sevdiği kadın tarafından aldatılmış olması sebebiyle kadınlara karşı mesafeli, çevresinde duvarları olan genç bir adamdır. Hayatını planlar üzerine kurmaktan hoşlanan Ferit; düzenli, titiz ve simetriye önem verir. Düzenli olmasının yanısıra iyi bir gurmedir.

ÖZGE GÜREL – NAZLI

İnatçı ve girişken bir ruha sahip olan Nazlı, küçük yaştan beri çalışıyor. Tutkunu olduğu işi yapmak için Gastronomi okuyor. Japon kültürüne olan ilgisini eğitimini aldığı gastronomi ile birleştirmeye hevesli olan Nazlı, arkadaş canlısı olmasına rağmen erkeklere karşı utangaç. Nazlı, kız kardeşi Asu’ya düşkün, ailesinden uzakta kardeşine annelik yapıyor.

HAKAN KURTAŞ - DENİZ

Sanatçı ruhlu, duygusal ve yetenekli Deniz; resim yapıyor, davul çalıyor, beste yapıyor. Her alanda yaratıcı ve yeni şeyler öğrenmeye aç oluşu ile mutluluk ya da depresyon dahil her duyguyu dorukta yaşıyor. Zeki kadınlara karşı özel bir ilgisi olan Deniz, ilişkilerinde sadık ve dürüst olmayı seviyor.

NECİP MEMİLLİ - HAKAN

Nilüfer’in kocası olan Hakan, kendine güvenen, tuttuğunu koparan biri. Ferit’le Nilüfer’in yolları ayrılınca da harekete geçmiş ve Nilüfer ile evlenmiştir. Ferit'e takıntısı olan Hakan onlara rakip olan büyük bir şirketin patronudur.

ÖZNUR SERÇELER - FATOŞ

Deli dolu, güzel, neşeli, cıvıl cıvıl biri olan Fatoş, insan ilişkileri iyi, sabırlı ve alttan almayı bilen eğlenceli bir kadın. En büyük hayali zengin bir koca bulmak olan Fatoş tüm hayallerine ancak bu şekilde kavuşacağını düşünüyor.

İLAYDA AKDOĞAN - ASUMAN

Güzel, kıskanç, hırslı, zekasını kötü yönde kullanmaya meyilli bir genç kız olan Asuman, ablası Nazlı’yı sever ama bir yandan da delicesine kıskanır. Zengin bir koca bulmak için her şeyi yapabileceğini düşünen Asuman kötü olmaktan asla korkmayan, etrafında kendi gibi gözü yüksekte olan arkadaşlarıyla takılmaktan hoşlanıyor.

TÜRKÜ TURAN - ALYA

Güzel ve başarılı olmak için uğraşan bir şarkıcı olan Alya, Deniz’in ayrılmaya çalıştığı eski sevgilisi. Deniz'i çok seven Alya onun değişken tavırlarından dolayı bozulan dengesi sebebi ile depresif ve ne yapacağı belli olmaz tavırlara sahip.

ALARA BOZBEY - NİLÜFER

Demir ve Deniz’in kız kardeşi olan Nilüfer, ailenin problem çocuğudur. Doğumu sırasında annesi ölmüş babası tarafından sevilmediğini düşünerek büyüdüğü için şımarık ve kaprisli bir kız olmuştur. Gençliğinden beri Ferit'e aşık olmasına rağmen o’nu elde edemeyince şirketin hırslı çalışanı Hakan'la evlenmiştir.

BALAMİR EMREN - ENGİN

Genç, yakışıklı, sevimli biri olan Engin, Ferit ve Deniz ile aynı lisede okumuştur. Şirketin Finans konusundaki en yetkili kişidir. Çok çapkın, deli dolu, gözüpek, aklından geçeni söyleyiveren Engin, Başarısını çalışkanlığına ve zekasına borçludur.

BERK YAYGIN – TARIK

Ferit’in şoförlüğünü yapan Tarık, Ferit'in titiz ve takıntılı olduğu bilir ve onun için her şeye hassasiyet gösterecek kadar dikkatli bir sağ kolu oluyor. Tarık hiç beklemediği anda Fatoş'a aşık olacaktır.

ÖZLEM TÜRAY - İKBAL

Ferit’in asistanı olan İkbal, yıllarca babasının asistanlığını yapmıştır. Ferit ile İkbal arasındaki sonsuz güven ilişkisi İkbal’in de Ferit’in mutluluğu için canla başla çalışmasını sağlar. Yıllar içinde İkbal aile içerisinde de kabul görerek saygı duyulan biri haline gelmiştir.

ALİHAN TÜRKDEMİR - BULUT

Demir ve Zeynep’in biricik oğulları Bulut, neşeli, zeki, yaşından çok daha olgun, sevimli ve fırlama bir çocuktur. Şımarık değil fakat ailesinin onu ne kadar sevdiğini biliyor ve yeri geldiğinde bu ilgiyi manipüle edebiliyor.

YEŞİM GÜL - LEMAN

Ferit’in annesi Leman ailede birleştirici konumundadır.

IRMAK ÜNAL - ZEYNEP

Ferit ‘in kız kardeşi ve Demir’in karısı olan Zeynep; çocukluğundan beri aşık olduğu ve beraber büyüdüğü Demir ile evlenmiş. Enerjik, neşeli ve hassas ruhlu bir kadın.

DOLUNAY DİZİSİ KÜNYE

YAPIM: NO DOKUZ

YÖNETMEN: ÇAĞRI BAYRAK

SENARİSTLER: KULE DİBİ SENARYO EKİBİ - AYŞEN GÜNSU TEKER - FİKRET BEKLER - ELİF ÖZSÜT