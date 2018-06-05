EDHO 107.yeni bölüm fragmanı yayında mı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 106.bölüm Atv izleme linki

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 106.son bölümü ile 5 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 107.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO son bölümde neler yaşandı? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Tarık Ünlüoğlu’nun paylaştığı, Raci Şaşmaz imzalı dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)106.son bölümünde Ava giderken avlanan Kudret'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Bu sayede düşmanıyla karşı karşıya gelen Tipi, nihayet aklının kabullenmediği gerçeklerle yüzleşir. Bu yeni travma ile birlikte hafızası yerine geldiğinde, eski haline dönen Tipi'yi kontrol altına almak kolay olmayacaktır. Derya ile yeni bir hayat kurabilmek uğruna silahından vazgeçen Yaşar'ın da düşmanıyla yüzleşme fırsatı bulduğunda verdiği sözden dönüp dönmeyeceği merak konusudur. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 107.yeni bölüm fragmanı ve 106.son bölümde yaşananlar...



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 107.BÖLÜM FRAGMANI



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 107.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayına girmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.







EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 106.BÖLÜM ÖZETİ



"Herkes gittiği gibi geri dönecek!"



Ava giderken avlanan Kudret'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Bu sayede düşmanıyla karşı karşıya gelen Tipi, nihayet aklının kabullenmediği gerçeklerle yüzleşir. Bu yeni travma ile birlikte hafızası yerine geldiğinde, eski haline dönen Tipi'yi kontrol altına almak kolay olmayacaktır. Derya ile yeni bir hayat kurabilmek uğruna silahından vazgeçen Yaşar'ın da düşmanıyla yüzleşme fırsatı bulduğunda verdiği sözden dönüp dönmeyeceği merak konusudur. Sırasıyla Yaşar ve Hızır'ı yok etmek isteyen Sam, ölüm makinası olarak bilinen Ziya'yı daha hızlı hareket etmesi konusunda uyarır. Dost görünümlü düşmanların durmadan Cia ile yaptığı pazarlıklar, şimdiye kadar sakin ve temkinli davranan Alparslan'ın dahi sabrını taşıracaktır. Çakırbeyli hanesinde herkes tehlikede olan evliliklerin peşine düşmüşken Hızır ve Meryem inatlaşmaya devam ederler. Bu diretmeler neticesinde yeni bir hamleyle atağa geçen Meryem'in planı bu kez Hızır'ı yalnızlaştırmak üzere olacaktır.









EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 105.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Hızır, arkasından ölümünü planladığını bildiği Ünal Kaplan'la ilgili karar verecektir.



İntikam arzusuyla hareket eden Kudret, Cia'in desteğini arkasına almış olmanın vermiş olduğu özgüvenle babasını dahi öldürebilecek bir caniye dönüşmüştür. Ağına ikinci kez düşürdüğü Derya'nın peşinden, bu kez kurulan tuzağa tanık olan Meryem'in de canı tehlikeye girer. Çakırbeyliler ile birlikte Yaşar'ın da bir numaralı belası haline gelen Sam'in oyuncağını bulup yok etmeden, başa gelebilecek yeni belalara engel olmak mümkün değildir. Derya'yı düştüğü tuzaktan kurtarabilmekten başka bir isteği olmayan Yaşar'ın en büyük adağı, silahını gömüp sevdiğiyle birlikte sıfırdan bir hayat kurmak olacaktır. Tanık olduğu bunca şeyden sonra Hızır ile boşanmakla ilgili kararından dönmesi beklenen Meryem ise geri adım atmayarak herkesi şaşırtır. Dostuyla düşmanıyla üyelerinin teker teker eksildiği masa, yeni bir yol çizme kararı almadan önce son kez güvenmedikleri liderleri Ünal'ı karşılarına alır. Bir güven testine dönüşen toplantıda Hızır, arkasından ölümünü planladığını bildiği Ünal Kaplan ile ilgili nihai kararı verecektir. Bu esnada yakın geçmişinden bihaber olan Tipi'nin de Kudret'in ölümcül planları arasında olabileceğini kimse tahmin edemez.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR 106.BÖLÜM FRAGMANI







EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİ KONUSU



Hızır Çakırbeyli çok küçük yaşlarda yer altı dünyasına girmiş ve bu dünyada basamakları hızlaca tırmanarak en üst tabakaya yükselmiştir. Haksızlığı , adaletsizliği durdurmaya yemin ederek büyüyen Hızır, günü gelir ve tüm haksızlıkların odağında bulur kendini. En büyük zaafı ise aşktır. Çevresindeki tüm kadınları çok sever ve çok sahiplenir. Aynı zamanda bu sevgi yer gelir kadınlar zarar verir. Diğer yandan Hızır’ın yükselişi yer altı dünyasının tek sorumlusu olmasını sağlar. Büyük olmak büyük sorumluluk getirir. Hızır ve ailesi bu büyüklükten her zaman etkilenir.









EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI



Oktay Kaynarca ( Hızır Çakırbeyli ) : Büyük mafya babası Hızır ; adaletli, vefakar , sahiplenici aynı zamanda korkutucu, düşmanı boldur.



Deniz Çakır ( Meryem Çakırbeyli ) : Özü sözü bir ve yiğit bir kadın olan Meryem, Hızır’ ı dize getiren tek kadındır. Cefakar bir anne ve vefalı bir eştir.



Ceylan Özsoy ( Sanem Çelik ) : Ömer Çakırbeyli’nin ölümüyle ablası Handan ile Ceylan sürgün hayatı yaşamaya mahkum olur. Ceylan uzun yıllarca Hızır’ı sevmesine rağmen ; sıkıntılar çeker. Hızır’ın Meryem il evlenmesiyle Ceylan yaşadıklarının ve karşılıklık aşkının intikamı için yeniden Hızır’ın hayatına girer. Oldukça hırslı ve entrikacı bir kadın olan Ceylan, tüm yaşadıklarının hesabını soracaktır.



Tipi ( Savaş Özdemir ) : Hızır’ın önderlik ettiği mafya örgütünün üyelerinden biri de Tipi’dir. Tipi 46 yaşında bir iş adamıdır. Ünal Kaplan zamanından beri örgüte üye olan Tipi, aynı zamanda masanın önemli adamlarından biridir. Sert ve korkusuz görünümünün yanında en büyük zaafı aşkı gönüldür.



Hayriye Çakırbeyli ( Sabina Toziya ) : Hızır’ın annesi olan Hayriye Hanım aynı zamanda Çakırbeylilerin de mihenk taşıdır. Hayriye Hanım kocasının ölümünden sonra ailesine bir arada tutabilmek için canına dişine takarak mücadele etmiş. Evlatlarını her türlü tehlikeden korumaya ve kollamaya adamıştır kendini. Hayriye Hanım otoriter, güçlü ve gelenekçi bir Karadeniz kadınıdır.



Hızır Ali Çakırbeyli ( Yalçın Hafızoğlu ) : Hızır’ın savcı Ceylan’dan olan oğludur. Hızır Ali annesinin yardımı ile yıllarca yurt dışında yaşamış ve Ceylan tarafından varlığı hiç kimseye söylenmemiştir. Hızır Ali babasız büyümenin etkisiyle oldukça hırçın ve asi bir gençtir. Ayrıca ağzı da biraz gevşektir. Çakırbeyli ailesine girdiğinden hiç yabancılık çekmez. Kendisini de sevdiren bir özelliği olduğundan ailede kolayca benimsenir.



