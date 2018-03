EDHO 97.yeni bölüm fragmanı yayında mı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96.bölüm Atv izleme linki

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96.son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarını izlemek isteyen dizi severler yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın merakla beklenen 96. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 95. Bölümüyle ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Raci Şaşmaz’ın üstlendiği, senaryosu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın olduğu dram artı komedi türündeki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hızır karakterini Oktay Kaynarca, Meryem karakterini Deniz Çakır Ceylan karakterini Sanem Çelik , Tipi karakterini Savaş Özdemir canlandırıyor. Dizinin mafya türünde oluşu büyük bir kesim tarafından ilgiyle izleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın geçen bölümünde Hızır ve Ünal gizli düşmanlarını ortaya çıkarmak için bir plan yapmıştı. Bu plana destek veren Ceylan sayesinde büyük bir suç örgütü ortaya çıkarıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 96. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. İşte EDHO 97.yeni bölüm fragmanı ve 96.son bölümde yaşananlar...



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta; etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır. Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır. Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez. Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Salı günü ekrana gelecek yeni bölümünde Meryem’in hamileliği sonucunda olaylar patlak veriyor. Alp Arslan aile meclisinde görüşüldüğü üzere bebeğe karşı bakış açısını aktarıyor. Alp Arslan bebeğin asla istenmediğini ve doğumunun engelleneceğini söylüyor. Meryem ise çocuğunu doğuracağını ve gizlice büyüteceğini söylüyor. Fakat bunun Hızır da dahil herkesten gizli yapacağını anlatıyor. Meryem bu riskli plan için Ceylan’dan yardım istiyor. Ceylan’ı evine çağırıp ‘’ doğacak bebeğimi de oğlum Ömer’i de ancak sen koruyabilirsin ‘’diyerek yardım istiyor.







Meryem bana bir şey olursa bundan sonra çocuklarım annesi sensin diyor. Ceylan ise elinde yeterince kanıt olmadığından dolayı Hasan’ı bırakmak zorunda kalıyor. Fakat işin peşini bırakmıyor. Hasan’ın mekanına giderek ‘’tüm yaptıklarının hesabını sen ve köpeği olduğun örgüt bir bir verecek ‘’ diyerek tehdit ediyor. Fakat Hasan bu tehdide boyun eğmiyor. Pudra Hakkı, Ekrem ve diğer örgüt liderlerinin bulunduğu bir mekanda ‘’Hızır’ın ailesinin katledilmesi emrini’’ veriyor. Diğer üyeler de bunu destekliyor. Bu durum Hızır’ın kulağına gidince Hızır’’ benim ailem zaafım değildir, aslı gücüm aldığım yerdir’’ diyerek ailesinin önemini vurguluyor. Fakat Hızır’ın adamlarının ‘’ başın sağolsun’’ tesellisi ardından kimin öldürüldüğü merak konusu…



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 96.BÖLÜM FRAGMANI





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin 95. Bölümünde Neler Oldu?



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde; Hızır ve Ünal uzun süredir kendilerine karşı komplo kurup işlerini bozan kişinin kimliğini ortaya çıkardı. Hasan denilen adam yanına Ekrem ve Pudra Hakkı’yı da alarak Ünal ve Hızır ile uğraşıyordu. Bunun üzerine Ceylan hepsini bir bir tespit edip yakaladı. Amerikalılar ise Hızır’ın ülkedeki köstebeği olması için teklifte bulundu. Bu teklifi geri çeviren Hızır’a bu defa Amerikalılar tehditte bulundu. Eğer ülkedeki köstebeği olmazsa Hızır’ın tüm ailesini yok edeceklerini söylediler. Fakat Hızır bu tehdide yine boğun eğmedi.



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Konusu



Bazı kişiler doğuştan liderlik vasfı ile büyür. Bazı insanların omuzunda her daim taşıyabileceğinden daha büyük sorumluk vardır. Bazı insanlar ile daha çocukken suç, şiddet ve kavgaların içinde bulur kendini. Hızır Çakırbeyli daha sokakta top oynayacak yaşta iken girdiği yer altı dünyasında en tepeye nasıl yükseldiğinin hikayesi anlatılıyor. Yer altı dünyasındaki adaletsizleri, haksızlıkları bitirmeye söz verdiği zamanlardan; büyüyüp örgütte tek söz sahibi olasıya kadar Hızır’ın geçirdiği değişim ve yaşadıkları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ekranlara geliyor.







Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları



Ceylan Özsoy ( Sanem Çelik ) : Ömer Çakırbeyli’nin ölümüyle ablası Handan ile Ceylan sürgün hayatı yaşamaya mahkum olur. Ceylan uzun yıllarca Hızır’ı sevmesine rağmen ; sıkıntılar çeker. Hızır’ın Meryem il evlenmesiyle Ceylan yaşadıklarının ve karşılıklık aşkının intikamı için yeniden Hızır’ın hayatına girer. Oldukça hırslı ve entrikacı bir kadın olan Ceylan, tüm yaşadıklarının hesabını soracaktır.



Tipi ( Savaş Özdemir ) : Hızır’ın önderlik ettiği mafya örgütünün üyelerinden biri de Tipi’dir. Tipi 46 yaşında bir iş adamıdır. Ünal Kaplan zamanından beri örgüte üye olan Tipi, aynı zamanda masanın önemli adamlarından biridir. Sert ve korkusuz görünümünün yanında en büyük zaafı aşkı Gönüldür.



Oktay Kaynarca

Hızır Çakırbeyli



Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…



Deniz Çakır

Meryem Çakırbeyli



Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet…



Sanem Çelik

Ceylan



Eniştesi Ömer Çakırbeyli'nin ölümüyle ablası Handan'la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkum kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan'ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin.



Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu O'nu diğer "mafya" kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkum etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan'ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder.