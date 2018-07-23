Ege’nin Hamsisi 3.yeni bölüm fragmanı Ege’nin Hamsisi son 2.bölüm izle TRT1’de! Ege’nin Hamsisi ilk yayınlandığı bölümden itibaren yoğun ilgi görüyor. Peki Ege’nin Hamsisi son bölümde neler yaşandı? Ege’nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Ege’nin Hamsisi 2.bölümde Rize’de kalan Şevket’in ablası Fikret ise Şevket’e küsmüştür. Ama sevdiklerini merak eden Fikret, Şevket’ten haber almak için müthiş bir plan hazırlar. Melahat ve Şevket’in ‘lezzet’ savaşları sürerken Şevket’in kızı Zeynep ile Melahat’ın oğlu Deniz aynı iş yerinde çalışmaya başlarlar. Egenin Hamsisi son bölümde ailelerine düşkün bu iki genç, anne ve babalarının arasındaki gerginlikten etkilenerek bu tatlı savaşta yeni bir cephe açarlar.

EGE'NİN HAMSİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANLARI

Yörelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal ve eğlenceli olayları anlatan Ege’nin Hamsisi, 23 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Pazartesi akşamları yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümü geçtiğimiz hafta ekranlara gelen Ege'nin Hamsisi bu hafta ikinci bölümüyle seyirciyle buluşacak. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege'nin Hamsisi'nde bu hafta;

“Fırtına Şevket’in Muhlaması” dükkanının açılışında kasaba birbirine girer. Çıkan kargaşada Melahat’ın “Enginarın Kalbi” restoranı büyük hasar görür. Şevket karakolluk olur. Melahat, Şevket’in yaptıklarını yanına bırakmamaya kararlıdır. Ona dava açar. Artık Şevket ve Melahat arasında bir büyük bir savaş başlamıştır. Ancak Melahat’ın bu savaşta hesap edemediği bir şey vardır. Şevket’in oğlu Ömer… Ömer bu savaşta arabulucu görevini farkında olmadan üstlenecektir.

Rize’de kalan Şevket’in ablası Fikret ise Şevket’e küsmüştür. Ama sevdiklerini merak eden Fikret, Şevket’ten haber almak için müthiş bir plan hazırlar. Melahat ve Şevket’in ‘lezzet’ savaşları sürerken Şevket’in kızı Zeynep ile Melahat’ın oğlu Deniz aynı iş yerinde çalışmaya başlarlar. Ailelerine düşkün bu iki genç, anne ve babalarının arasındaki gerginlikten etkilenerek bu tatlı savaşta yeni bir cephe açarlar.

EGE'NİN HAMSİSİ KONUSU

Ege'nin Hamsisi dizisinin konusu özetle; bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatılıyor.

Çekimleri Karadeniz etabı, Rize’nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapılan dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar’a bağlı Sığacık’ta gerçekleştiriliyor. Dizinin konusuyla da yaz sezonuna damgasını vuracağını öngörmek yanlış olmaz.

EGE'NİN HAMSİSİ OYUNCULARI

MELAHAT ÇINAR

Nam-ı diğer Meloş… Tam bir Ege kadını... Enginar Kalbi’nin sahibi... Deniz ve Derya’nın annesi... Çok sevecen ama tersi fena...

ŞEVKET GERGİNOĞLU

Doğma büyüme Karadeniz’li... Zeynep ve Ömer’in babası. Usta bir aşçıdır. Çabuk sinirlenip çabuk sakinleşen bir adam. Ege kasabasına bomba gibi düşer.

DENİZ ÇINAR

Ege delikanlısı. Dürüst ve Mert... Hani derler ya kalıbının adamı... Hayatı kasabaya taşınan aile ile alt üst olur.

ZEYNEP GERGİNOĞLU

Şevket’in mimar kızı, Ömer’in ablası. Tam bir laz kızı. O da babası gibi inatçı... Aşkı hiç tahmin etmediği küçük bir Ege kasbasında bulur.

FİKRET GERGİNOĞLU

Şevket’in ablası, Zeynep ve Ömer’in halası. Huysuz, aksi, lafını sakınmayan bir Karadeniz kadını. Kendini aileye adamış. En sevdiği şey, adını kendisini terk eden nişanlısı Nuri’den intikam olarak koyduğu kazıdır.