Ege’nin Hamsisi 6.yeni bölüm fragmanı Ege’nin Hamsisi son 5.bölüm izle TRT1’de

Ege’nin Hamsisi 6.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Ege’nin Hamsisi son 5.bölüm izle TRT1’de! Eğlencenin zirvesini yaşatan Ege’nin Hamsisi yine harika bölümle geliyor. Peki Ege’nin Hamsisi son bölümde neler yaşandı? Ege’nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır. Ege’nin Hamsisi son bölümde Melahat ve Şevket arasındaki kavga gitgide tırmanırken, kasabada da her şey birbirine girmiştir. Melahat, Şevket’in tahmin ettiğinden daha inatçı çıkar. Bu bir yandan onu sinirlendirse de; diğer taraftan hoşuna gitmektedir. Rakibi dişlidir. Ancak Şevket üst üste yediği darbelerin sonunda herkesi şaşkına çevirecek bir tepki verir. Şevket’in bu tepkisi Karadeniz’de doğup büyüyen ve asla orayı terk etmeyecek olan ablası Fikret’in kulağına kadar gider. Fikret, ajanı Dursun'dan Şevket'le ilgili aldığı bir haberle Rize'den savaş bayraklarını çeker ve yanına Karadeniz’in havasını, suyunu, toprağını alarak Ege’nin yolunu tutar.

EGE’NİN HAMSİSİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

“Fikret’in Ege'ye gelişi kasabadakiler için büyük bir olay olur. Tası tarağı toplayıp Şevket'in yanına gelen Fikret gözünü Melahat’a diker ve onun attığı her adımı takip etmeye başlar. Belediye başkanı Nuri, baca dumanı yüzünden Fırtına Şevket'in Mıhlamasını mühürleyince Şevket çok bozulur ve hatasını düzeltmek için harekete geçer. Bu durumdan Melahat’ı sorumlu tutan Şevket, Melahat’a karşı atağa geçer.

Öte yandan Deniz ve Zeynep'in araları iyice ısınmaya başlar. Aynı yerde yaşamalarına rağmen Şevket ve Melahat'ın savaşı yüzünden birbirleriyle görüşmeleri oldukça zordur. Gizlice buluşmak için bir yol bulmaları gerekir. Deniz, Zeynep için müthiş bir sürpriz hazırlar. Ancak bu sürpriz başlarına büyük bir bela açacaktır.”

EGE'NİN HAMSİSİ 4. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Melahat ve Şevket arasındaki kavga gitgide tırmanırken, kasabada da her şey birbirine girmiştir. Melahat, Şevket’in tahmin ettiğinden daha inatçı çıkar. Bu bir yandan onu sinirlendirse de; diğer taraftan hoşuna gitmektedir. Rakibi dişlidir. Ancak Şevket üst üste yediği darbelerin sonunda herkesi şaşkına çevirecek bir tepki verir. Şevket’in bu tepkisi Karadeniz’de doğup büyüyen ve asla orayı terk etmeyecek olan ablası Fikret’in kulağına kadar gider. Fikret, ajanı Dursun'dan Şevket'le ilgili aldığı bir haberle Rize'den savaş bayraklarını çeker ve yanına Karadeniz’in havasını, suyunu, toprağını alarak Ege’nin yolunu tutar. Deniz ve Zeynep'in tarafındaysa buzlar erimeye başlamıştır. Zeynep babası Şevket'e, Deniz de annesi Melahat'a destek olmaya çalışırken, hesapta olmayan bir anlaşmazlığın içine düşerler.

EGE'NİN HAMSİSİ KONUSU

Ege'nin Hamsisi dizisinin konusu özetle; bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatılıyor.

Çekimleri Karadeniz etabı, Rize’nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapılan dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar’a bağlı Sığacık’ta gerçekleştiriliyor. Dizinin konusuyla da yaz sezonuna damgasını vuracağını öngörmek yanlış olmaz.

EGE'NİN HAMSİSİ OYUNCULARI

MELAHAT ÇINAR

Nam-ı diğer Meloş… Tam bir Ege kadını... Enginar Kalbi’nin sahibi... Deniz ve Derya’nın annesi... Çok sevecen ama tersi fena...

ŞEVKET GERGİNOĞLU

Doğma büyüme Karadeniz’li... Zeynep ve Ömer’in babası. Usta bir aşçıdır. Çabuk sinirlenip çabuk sakinleşen bir adam. Ege kasabasına bomba gibi düşer.

DENİZ ÇINAR

Ege delikanlısı. Dürüst ve Mert... Hani derler ya kalıbının adamı... Hayatı kasabaya taşınan aile ile alt üst olur.

ZEYNEP GERGİNOĞLU

Şevket’in mimar kızı, Ömer’in ablası. Tam bir laz kızı. O da babası gibi inatçı... Aşkı hiç tahmin etmediği küçük bir Ege kasbasında bulur.

FİKRET GERGİNOĞLU

Şevket’in ablası, Zeynep ve Ömer’in halası. Huysuz, aksi, lafını sakınmayan bir Karadeniz kadını. Kendini aileye adamış. En sevdiği şey, adını kendisini terk eden nişanlısı Nuri’den intikam olarak koyduğ