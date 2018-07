Elimi Bırakma 3.yeni bölüm fragmanı Elimi Bırakma son 2.bölüm izle TRT1’de! Dizi severleri ekrana kilitleyen Elimi Bırakma yeni sezon dizilerinden biri. Yeni olmasına rağmen Elimi Bırakma izleyicisinden tam not aldı. Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler ve Dolunay Soysert’in başrollerini paylaştığı Elimi Bırakma’nın 2. Bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Her Pazar saat 20.00’da izleyicisiyle buluşan dizi gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla büyülüyor. Elimi Bırakma son bölümde Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir.

ELİMİ BIRAKMA 2.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler ve Dolunay Soysert'in başrollerini paylaştığı Elimi Bırakma'nın 2. Bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan 2. fragmanla birlikte detaylı ipuçları da gelmiş oldu.

Azra ve Mert, gecenin karanlığında kimsesiz bir halde birbirlerine sığınırlar. Karanlıkta sokakta kalmak, Azra’nın düşündüğünden çok daha zor olacaktır. Cenk’in Feride Hanımın yanında büyük bir istekle işe başlaması herkes için şaşırtıcı olur. Fakat Feride Hanım’ın Cenk için daha değişik planları vardır. Azra’nın Mert’e bakabilmek için yaşadığı olaylar dizisi, Cenk’le hayatlarının daha çok kesişmesine sebep olur. Ancak, yaşananlar karşısında Azra her şey için Cenk’i suçlayacaktır.

ELİMİ BIRAKMA 2.BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Elimi Bırakma ilk Bölümde; Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar.

Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika’daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk’in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk’in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

Azra ve Cenk'in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.

ELİMİ BIRAKMA OYUNCU KADROSU

Gökçe Yanardağ – HÜLYA AKGÜN

Ertuğrul Postoğlu – MESUT AKGÜN

Cemre Baysel – MELİS ÇELEN

Emre Bey – ARDA ÇELEN

Yiğit Kağan – MERT GÜNEŞ

Seray Gözler – FERİDE ÇELEN

Alina Boz – AZRA GÜNEŞ

Alp Navruz – CENK ÇELEN

Dolunay Soysert – SUMRU GÜNEŞ

Batuhan Ekşi – TARIK YELKENCİ

Cemre Gümeli – CANSU KARA

Burak Tamdoğan – AZMİ YELKENCİ

ELİMİ BIRAKMA”NIN KONUSU

Feride Hanım, Türkiye'nin saygın yemek şirketlerinden olan PiştimCatring Şirketler Grubu'nun sahibidir. Azı da çoğu da görmüş olduğundan açın da tokun da halinden anlayan bir kadındır. Kocasını genç yaşında kaybettikten sonra çaresiz ve parasız kalan Feride Hanım, sırtına 2 yaşındaki oğlunu alıp yaptığı “beyran” çorbasını satarak evine ekmeğini götürmüştür. Zorlu geçen yıllarla birlikte bir kadının hayatına değmesi adeta sihirli değnek etkisi yaratmıştır Feride Hanım'ın hayatında. Feride Hanım'ın yemeklerini yiyen ve müdavimi olan bir girişimci kadın, Feride Hanım'a kendi işini kurması için aracı olur. Artık her zamankinden daha fazla çalışması gerektiğini bilen Feride Hanım aldığı desteğin hakkını vermek adına çalışmış, sonunda da küçük bir dükkandan zincirler haline gelen esnaf lokantaları olan bir şirket sahibi olmuştur. Hayatına sihirli bir değnek gibi değen girişimci kadının yardımlarını unutmamıştır hiçbir zaman ve bu sebepledir ki o da her daim başka insanların sihirli değneği olmak üzere adımlar atar.

Cenk babasının ölümünden kendini mesul tutarak büyümüştür. Yaptıkları kazada kendini suçlamış, içselliğinden uzaklaşmıştır. Amerika'da okumak istemesi, vatanına döndüğünde ailesinin yanında kalmak istememesinin temelinde ailesiyle yüzleşmek, geçmişini söküp atamamak vardır. Bu sebepledir ki aile şirketini satıp başka bir işe yönelmek istemesi; bu sebepledir ki babaannesiyle geçinememesi ve bu sebepledir ki kazadan sonra çocuksu yanını kaybetmesi.

Cenk kendini ailesinden soyutlayarak büyümüştür. Bu da onun yalnız ve bencil olmasına neden olmuştur. Oysa babaannesi Feride de Arif'in ölümünden kendisini mesul tutup, aynı acıda kavrulmaktadır! Arif'e git diyen kendisidir!

Yirmili yaşların başında, son derece güzel, zeki, saygılı ve önemli bir tekstilcinin kızıdır Azra. Amerika da aşçılık eğitimi almaktadır. Babasının onu çağırmasıyla yurda döner. Üvey annesi Sumru, üvey kardeşi Cansu, müzik dehası olan otizmli kardeşi Mert ve babası ile birlikte yaşarlar. Ancak her şey tek bir gecede yerle bir olur. Eve gelen bir haber her şeyi yerle bir eder.Azra'nın babası bir yangında ölmüştür!

Azra babasını kaybettiği sırada iflas ettiklerini öğrenir. Üvey annesi Sumru ise hayat sigortasından kalan parayı Azra ve Mert'ten gizleyerek kendisine yeni bir hayat kurar.

Azra, otizmli kardeşi Mert ile birlikte hayata tutunma çabasına girer. Ancak bu yolda zorluklarla karşılaşır. Ne yapacağını şaşıran Azra kardeşiyle birlikte ölmeyi bile düşünür ama yapamaz. Ne olursa olsun yaşamalı, hayata tutunmalıdır! Kardeşinin eğitimine devam edebilmesi için kolları sıvar. Çalışması gereklidir ve aldığı eğitim dahilinde iş arar. İstanbul'daki restoranlarda kendisine fırsat kollar. En son gidip görüştüğü yerde Feride Hanım'ın catring şirketine bağlı olan Piştim Restorant'dır. Oradaki müdür Azra'nın Türk mutfağına hakim olmamasından ötürü kızı geri çevirir. Azra üzgün oradan giderken bir umut telefon numarasını bırakır.

Feride Hanım dağılmış ailesini nasıl bir arada tutup, hizaya getireceğini düşünmek için eski günlere dönüp, iş hayatına başladığı ilk güne döner. O da Azra gibi satış yapar. Bu sırada oğlunun hayalini görür Feride Hanım ve bir hayalin peşine giderken yuvarlanır merdivenlerden ve Azra'nın onu bulmasıyla hayatları kesişir.

Kısa süreli hafızasını kaybeden Feride Hanım'a kucak açan, sahiplenen, bir dediğini iki etmeyen Azra olur. Feride Hanım'ın kim olduğunu bilmeden, samimiyetle ilgilenir kadınla. Elinde olan son parasıyla kadının hastane masraflarını beklentisiz bir şekilde karşılar. Kadının toparlayıp, sıhhatine kavuşması için ilaçlarını alır. Tek göz tutup başını soktuğu eve düşen tanrı misafirine elinden geldiğince iyi bakar. Feride Hanım'ın iyileşip kuvvetine kavuşması için kadının sevdiği yiyeceklerden alır. Olmayan parasını kadına harcar. Severek, içtenlikle yapar bunu. Bir yandan da eğitimini aldığı aşçılık üzerine iş arar. Feride Hanım'ın şirketiyle görüşecektir ancak görüşmeye Feride Hanım yüzünden gidemez. Feride Hanım kısa süre içinde sağlığına kavuşur ama bunu Azra'ya belli etmez. Aklına bir fikir gelir ve bu fikri hayata geçirebilmek için Azra'nın doğru insan olup olmadığını ölçüp tartmaya başlamaya karar verir.

Başlarda tatlı, sevimli bir ihtiyarken çekilmez, huysuz bir kadına dönüşür Feride Hanım. Amacı Azra'nın sabrını zorlamak, baskı altında nasıl bir insan olduğunu gözlemleyebilmektir. Azra'nın iş görüşmesine gitmesini engeller, kızın elindeki son parasına kadar harcatır, kıza ters davranır ama asla Azra'dan ters bir hareket görmez. Kızın hiç tanımadığı birine olan bu davranışı etkiler Feride Hanım'ı. Kendi ailesi, canı, kanı kadına etmediğini bırakmamışken hiç tanımadığı bir kızın ona yaptıklarına şaşırır. Hoşuna da gider. En sonunda ailesine ders verme yolundaki amacında Azra'nın doğru insan olduğuna inanır!

Ailesini nasıl hizaya getireceğini düşünen Feride Hanım bunun yolunun mirasıyla olacağıyla inanır. Akıllı, dürüst, zeki ve iyi bir insan olan Azra'ya tüm mirasını bırakmaya karar verir!

Şirketin Ceo'su Azmi bey şirketi ele geçirmeyi arzulamaktadır. Bunun içinde sinsi bir planı devreye sokmuştur. Cenk'in Amerika'da okumasını, Melis'in Efkan ile tanışmasını ve Arda'nın uyuşturucuya başlamasına vesile olur. Böylelikle ailede şirketle ilgilenecek kimse kalmayacak, söz sahibi olabilecektir. Ancak Azmi Bey'in bu planı Cenk'in değişimiyle son bulacaktır. Başta kardeşlerinin hayatına el koyan Cenk bir süre sonra da Feride Hanım'ın arzuladığı gibi şirket işleriyle yakından ilgilenecek ve ilerinde yaşayan düşmanla büyük bir mücadeleye girecektir.

Elimi Bırakma ; toplumun temel yapı taşı olan ailenin önemini vurgularken, bir arada olabilmenin emek gerektirdiğini, ailenin verilen emekler sonucu bir arada kök salacağını gösteren bir aile dramasıdır.

ELİMİ BIRAKMA KİM KİMDİR?

ALİNA BOZ

AZRA GÜNEŞ

Büyük bir kebapçının kızıdır.

Zenginlik içinde büyümüş ama onun içinde kaybolmamış biridir. Vicdanı, merhameti onu değerli kılan özelliklerindendir.

Babasının iflası ve ölmesiyle hayatı bir anda tepe taklak olur ama güçlü durur. Haline şükreder.

Amerika'da aşçılık eğitimi almıştır. Okurken çalışmış, kendi parasını da kazanmıştır. Bu yüzden kendi ayakları üstünde durması kolay olur.

Hayatta en değer verdiği ve büyük hazinem dediği kardeşi Mert'tir. Otizmi bulunan Mert bir müzik dehasıdır. Onun eğitimi için her şeyi yapar. Ancak onu kayıp olması ardına tek amacı kardeşini bulmaktır!

Yardım sever bir kızdır. Biri iyilik yapması için karşılık ya da çıkar beklemez.

İnatçı yanı vardır. İnandığı ve doğru olduğuna emin olduğu konularda sonuna kadar diretir.

Hak yemez ve kendi hakkını korumak için sonuna kadar savaşır. Mücadelecidir.

Cenk'le arkadaşlığı da inatla, didişmeyle başlar. İkisi de hayatlarına birbirinden soslar katar.

ALP NEVRUZ

CENK ÇELEN

Feride Hanım'ın büyük umutlar beslediği ilk torunudur.

Eğitim için Amerika'ya gitmiş. Uzunca bir süre orada yaşamıştır. Büyük bir zenginliğin içinde doğup büyüdüğü için yokluğun ne demek olduğunu bilmez. Parayla her şeyi elde edebileceğine inanır.

Amerika'dan dönünce şirketi satıp başka işlere yatırım yapmak ister. Bunun için karşısında en büyük engel Feride Hanım olur. Cenk'in har vurup harman savuran yapısını fark eden Feride Hanım buna izin vermez. İster istemez Cenk ve babaannesinin karşı karşıya gelmesine sebep olur.

Feride Hanım'ın zoruyla konakta yaşar ama kendi evine çıkmak istemektedir.

Günübirlik aşkların adamıdır. Cansu ile annelerinin tanışıklığından dolayı liseden beri arkadaşlığı vardır; ancak kıza aşık değildir.

Her şeyden önce kendini düşünür. Bencildir. Babasından hakkına düşen ne varsa alıp ailesinden bağımsız bir hayatın peşindedir.

Dünyanın merkezinde olduğunu düşünür. Dünyanın onun etrafında döndüğüne inanır. Taki Azra ile karşılaşana kadar.

DOLUNAY SOYSERT

SUMRU GÜNEŞ

Mantık kadınıdır.

Duygularının onu yönetmesine asla izin vermez.

Yoksulluktan geldiği için parayı ve gücü sever. Adeta esiridir. Kendi öz kızını bile bu konuda kullanabilecek bir kadındır.

İki evlilik yapmıştır. Kocasının iflası ve yangında ölü çıkması ardına kocasının çocuklarıyla ilişkisini keser. Bunun asıl sebebi sigorta şirketinden alacağı paradır. O parayı kızının hayatını garanti altına almak için harcayacaktır.

İstediği şeyi elde etmek konusunda hırslıdır. Gözünü karartıp hedefine odaklanır. Kızı Cansu'nun Cenk ile evlenmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır!

BATUHAN EKŞİ

TARIK YELKENCİ

Tarık, Feride Hanım'ın şirketinin CEO'su Azmi beyin tek oğludur. Annesi yıllar önce Tarık daha çocukken bırakıp gitmiş babasıyla beraber yaşamaya başlamışlardır.

Bu durum onu güçlü, aynı zamanda yalnız yapmaktadır. Çünkü babası sabah akşam işiyle ilgilendiği için dadılarla büyümüştür.

Babasının izinden gitmek yerine kendi restoranını açmış orası için kendi emeğiyle çabalamıştır. Çok lüks bir restoran olmasa da emek verilen bir yer olduğu bellidir.

Feride hanımın gözüne girmiş sağlam karakterli bir çocuktur Tarık. Özel bir ilgiyle sahiplenir Tarık'ı. Fakat Tarık Feride hanımı sevse de onun şirketinin izlediği yolu yada o şirketle ilgili yapmak istediği herhangi bir şey yoktur. Babası yüzünden böyle bir şirkete karşı tamamen soğuktur.

Feride hanımın ailesine göre ise Tarık tamamen komşu çocuğu olarak lanse edilmektedir. Özellikle Cenk'in hiç sevmediği biri olan Tarık, onun gözünde şirketten para koparmaya çalışan bir serseridir. Ama Tarık bunlarla ilgilenmez, kendi restoranı ve haftada bir kurduğu aş evleriyle açları doyurmaya çalışan iyi niyetli düzgün bir kişiliktedir.

Koruyucu ve sahiplenici bir özelliği vardır. Azra hayatına girdiği zaman zorluklarını aşması için adımlar atar.

CEMRE GÜMELİ

CANSU KARA

Sumru Hanım'ın ilk evliliğinden olan kızıdır.

Annesini andıran, gücü seven bir kız olmasına rağmen içinde iyilikten beslenen bir damarı olduğunu biliriz.

İflas ve ölüm olayıyla Mert ve Azra'dan ayrılsa da onlara değer verir. Ancak annesinin korkusundan geri durur.

Cenk'i uzun zamandır sevmektedir. Aşıktır ona. Cenk'in onu büyük bir tutkuyla sevmediğinin farkındadır. Ama aşk gözünü kör etmiştir bir kere.

Azra kadar mantıklı, idealist bir kız değildir.

Cansu'ya göre dış görünüş çok önemlidir. İnsanın dışarıya verdiği mesajdır o ve bu yüzden sürekli kıyafete yatırım yapar.

İşletme mezunudur.

BURAK TAMDOĞAN

AZMİ YELKENCİ

Tarık'ın babasıdır. Karısıyla uzun zaman önce ayrılmışve Tarık'ın da annesinden koparmıştır. Görüşmelerine dahi izin vermemiştir.

Şirketin içine en alt kademeden girip, Feride hanımın gözüne girerek Ceo olmayı başarmıştır. Şirketin baştan sona her şeyini bilir, ona göre en iyi biçimde yönetir.

Feride hanımla tek bir sorunu vardır, o da şirketi büyütmek ve kendi konumunu da yetkilerini bu yolla arttırmak istemesidir. Feride hanım ise mesleki yolunu istikrarlı bir şekilde sürdürmeye kararlıdır. Gereksiz büyüme hırsıyla kalitesinden ödün vermeyi hiçbir zaman istemez.Azmi Bey ise bunu engellemek için her fırsatta denese de Feride hanımın fikrini bir an olsun değiştiremez.

Oğlu Tarık özel bir aşçıdır. Gastronomi okumuş, ihtisas yapmış çok zeki ve terbiyeli bir evlattır. Fakat Azmi Bey oğlunu şirkete sokup kendisinden sonra Ceo olmasını ister. Tarık ise kendi açtığı dükkanı, gastronomik bir yemek restoranı işletmek kendi sevdiği işi yapmak ister.

Hem oğlunun hem de Feride Hanım bunun sözünü dinlememesi, hırsına yenik düşmesine, şirket için yapacağı hissedarlarla konuşup tek başına şirketi yönetmek gibi bir derdi oluşur. Ortadan Feride hanımın sözlerini kaldırmak, şirketi ulusal bir büyüklükte olmasını sağlamak gibi bir hırs bürür içini. Bu da elinde sonunda birilerine zarar verecektir.

İstediğini elde etmek için plan yapar ve yaptığı planı uzun vadeye yayar. Sinsidir.

GÖKÇE YANARDAĞ

HÜLYA AKGÜN

Ailesine karşı durarak Mesut'la evlenmiştir. Zengin bir aileden gelmekte ve Mesut'un parası için yanında olduğunu anlamamaktadır.

Tek istediği ailesiyle birlikte mutlu ve zengin biçimde yaşayabilmektir. Bunu koruyabilmek için de her şeyi yapmaya hazırdır.