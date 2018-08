Erkenci Kuş 10.yeni bölüm fragmanı yayında mı Erkenci Kuş dizisi 9. son bölüm izleme linki erişime açıldı mı? Erkenci Kuş'un yeni bölüm fragmanları yayınlandı mı? Erkenci Kuş yeni bölümde neler olacak? Erkenci Kuş oyuncu kadrosu, konusu nedir? soruların yanıtları haberimizde. Salı akşamları ekranlara gelen Erkenci Kuş dizisi 28 Ağustos'ta 9. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı sevilen dizinin yayınlanmasına kısa bir süre kala 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. Yayınlanan fragmanlar, yeni bölümün oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi. Bayram tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Erkenci Kuş'un merakla beklenen 9. bölümü bu hafta ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde, Sanem büyük şok yaşayacak. Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini Ayşe Kutlu’nun ise senaryosunu üstlendiği Erkenci Kuş'un bu hafta ekranlara gelecek 9. yeni bölümünde Sanem, Can’a “Gitme” demek istediğinde kapıyı Polen açtı. Sanem şokta. Yurt dışındaki “eski” sevgilisinin Can’ın evinde ne işi var? Sanem, Polen’in nasıl biri olduğunu merak ederken Polen de Can’ın etkilendiği kadının kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Erkenci Kuş dizisi oyuncuları 2018'in yaz sezonunda yayın hayatına başlayan projede yer alan isimleri gösterdi. Salı akşamları takipçilerinin karşısında olacak Erkenci Kuş'un konusu ise diziseverlerin dikkatini çekti. İşte, Erkenci Kuş'un 9. bölüm fragmanları ve yeni bölüm izleme linki

ERKENCİ KUŞ 9.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sanem büyük şok yaşayacak!



Sanem, Can’a “Gitme” demek istediğinde kapıyı Polen açtı. Sanem şokta. Yurt dışındaki “eski” sevgilisinin Can’ın evinde ne işi var? Sanem, Polen’in nasıl biri olduğunu merak ederken Polen de Can’ın etkilendiği kadının kim olduğunu bulmaya çalışıyor...



Ajansta Remide Hanım’ın yeni mağazası için hazırlıklar tam gaz devam ederken ekip kendini türk kahvesi ve fal çılgınlığına kaptırıyor.

Emre’nin “Ağırdan alalım.” dediği Aylin, Fikr-i Harika’nın işlerine taş koymaktan geri durmuyor.



Nihat ve Muzo, kendi dükkanlarını Mevkıbe ve Aysun’a kaptırınca, bütün enerjilerini Osman’ın kasabında vegan köfte imalatına verdi. Peki onca köfteyi kim yiyecek?



Sanem “Albatros’unu” bulduğunu sandığında Can ne yapacak? Sanem, Polen'i; Can da sahte Albatros'u kıskandıkça işler çığrından çıkacak elbette...

ERKENCİ KUŞ 9. BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem ve Can ayrı kalabilecek mi?



Sanem istemeden öyle bir oyunun parçası oldu ve o kadar çok yalan söyledi ki Can’a, hepsini unutup “Kal” diyemedi. Can da “yüzümü görmeyeceksin” dedi. Sanem, Can’ı görmeden nasıl yapacak?



Emre, suçluluk duygusunu atlatamıyor hala. Ve sevdiği kadının bu kadar kötücül olabilmesini. Emre’nin desteğini kaybeden Aylin giderek artan ajans borçlarından çıkmanın bir yolunu arıyor, ve tabi ki planlarını ustaca yapmaya. Pes etmek Aylin’in doğasında yok!





Mahallede de başka bir isyan var. Aysun’un oğlu Zebercet’in dükkanını ele geçirdiğini duyan ve “işkadını” olduğunu öğrenen Mevkıbe boş durur mu? O da bakkalı ele geçirecek ve Nihat’ı bakkaldan gönderecek. Zebercet ve Nihat patlamaya hazır bomba gibi boş boş dolaşıyorlar mahallede. İşler karışıyor. Olan bir şekilde yine Osman’a oluyor.



Sanem istifa etti, Can işe gitmiyor. Kimse bilmiyor neler olduğunu Can’a. Ajansta büyük kriz var. Can olmadan kaos hakim ve Ceycey yine kontrolünü kaybediyor.

ERKENCİ KUŞ DİZİ OYUNCULARI

Sanem Aydın (Demet Özdemir)



Hayalperest, zeki ve deli dolu. En büyük hayali yazar olmak ve Galapagos’a yerleşmek. Belayı kendine çekmekte usta. Genelde iki kere düşünmeden hareket eder.



Can Divit (Can Yaman)



“Kendine 30 dakikada terk edemeyeceğin bir hayat kurma.” Can’ın mottosu bu. Eskiden su topu oynamış, doğa sporlarında mahir, dünya çapında bir fotoğrafçı, evin büyük abisi, Aziz beyin aslan oğlu…



Leyla Aydın (Öznur Serçeler)



Sanem’in ablası. Mevkibe’nin gözbebeği, ailenin de gurur kaynağı. Kararlı, hırslı bir genç kadın. En büyük hayali başarılı bir iş kadını olmak.



Mevkibe Aydın (Özlem Tokaslan)



Sanem ve Leyla’nın annesi… Mahallenin delidolu kadınlarından biri. İyi bir anne ama kızları arasında ayırım yapıyor pek farkında olmadan. Büyük kızı Leyla’nın kendi başaramadıklarını yapabileceğini düşünüyor.



Nihat Aydın (Berat Yenilmez)



Sanem ve Leyla’nın babası. 40 yıllık bakkal. Hırslı biri değil, ömrünce kendi yağında kavrulmuş. Prensiplerinden ödün vermeyen, sevgi dolu, dürüst, sakin bir adam.



Emre Divit (Birand Tunca)



Can’ın küçük kardeşi. Ajansın finans tarafının başında. Aile şirketinde çalışmaktan memnun, gerçek bir plaza insanı. Sağlıklı beslenir, yapay havalandırmalı ortamlarda trend sporlar yapar, takım elbise giyer, konfor düşkünüdür ve çok lüks yaşar.



Aylin Yüksel (Sevcan Yaşar)



Emre’nin gizli sevgilisi. Bakımlı, seksapeli yüksek bir kadın. İş konusunda çok hırslı, gerekirse dünyayı yakar hatta aşkını bile...



Muzaffer Kaya - Zeberbet (Cihan Ercan)



Kendini bildi bileli Sanem’e aşık. Duygusal ama duygularını tuhaf yöntemlerle ifade eden biri Zebercet. Dededen, babadan kalma mal mülkün kirasıyla geçiniyorlar. Annesi Aysun’a çok düşkün.



Deren Keskin (Tuğçe Kumral)



Başarılı, hırslı bir reklam dünyası kadını… Ajansın kreatifi, Aziz Bey’in en güvendiği elemanı. Baba parasıyla yurtdışında okumuş, sosyetik, şık ve havalı bir kadın.



Cengiz Özdemir - Ceycey (Anıl Çelik)



Ajansın en renklisi… Henüz stajyer. Gerçek adı Cengiz ama herkes ona Ceycey diyor. Keşfedilmemiş çok iyi bir estetik zevki var, rüküşlüğe katlanamıyor. Her şeyin en iyisi nerededir, nerede ne yenir, ne içilir bilir. Sivri dilli.



Güliz Yıldırım (Sibel Şişman)



Ajansta sekreter. Şirkette olan her şeyden haberi var. Dedikoduyu sevse de işinde o kadar iyi ki ajansın vazgeçilmez elemanı. Girişken, meraklı, tuttuğunu koparan, işveli, neşeli bir kız.



Osman Işık (Ali Yağcı)



Ayhan’ın abisi. Mahallenin kasabı ve en yakışıklısı; kızlar kapısında kuyruk ama onun gönlü Leyla’da… İyi huylu, sevecen biri… Evde Ayhan’a yemek yapıyor sık sık, gurme bir tarafı var. Mahallenin sevilen delikanlısı.



Ayhan Işık (Ceren Taşçı)



Sanem’in en yakın arkadaşı… Deli dolu, aklı bir karış havada ama dünya tatlısı bir kız. Açık fikirli, yenilikçi, neşeli... Ayhan hep yeni projeler peşinde, bir hafta yogi olmaya karar veriyorsa, ertesi hafta hiç bilmeden aplikasyon tasarlama işine girişebilir.



Metin (Tuan Tunalı)



Can'ın Galatasaray Lisesi'nden çok yakın arkadaşı. Metin'in ailesinin durumu iyi değilmiş. Üniversiteyi burslu okumuş. Bugünkü konumuna kendi çabası ve iradesiyle gelmiş. Akıllı, düzgün bir adam. İş hırsı fazla. Fikr-i Harika'nın şirket avukatı. Deren'den hoşlanıyor ama Deren'le diyalog bile kuramamış bunca senedir. Aşk konusunda talihsiz zaten biraz.