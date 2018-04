Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101.yeni bölüm fragmanı izle | EDHO son 100.bölüm Atv izleme linki

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100 son bölüm izleme linki haberimizde. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın merakla beklenen 100. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 99. Bölümüyle ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Raci Şaşmaz’ın üstlendiği, senaryosu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın olduğu dram artı komedi türündeki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hızır karakterini Oktay Kaynarca, Meryem karakterini Deniz Çakır Ceylan karakterini Sanem Çelik , Tipi karakterini Savaş Özdemir canlandırıyor. Dizinin mafya türünde oluşu büyük bir kesim tarafından ilgiyle izleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 100. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101.yeni bölüm fragmanı ve 100.son bölümde yaşananlar...



Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamamış, nihayet Hızır'ın kulağına da ulaşmıştır. Enişte'den duyduklarından sonra soluğu Doktor Derya'nın yanında alan Hızır, tabii ki en sevdiği insanın ölüme doğru gitmesine göz yummayacaktır. Meryem'i çocuk sevdasından vazgeçirmek için derhal harekete geçer. Karısını yaşatmak için kurduğu oyunlar kendinden nefret etmesine sebep olacaksa da yapılması gereken neyse onu yapacaktır. Ekrem ve Reşit ortaklığında birlikte yapılan planlar için düşünceden eyleme geçme zamanı gelmiştir. Düşmanını çok iyi tanıyan Ekrem, hevesli davranmaktansa temkinli gitmenin gerekliliğinin bilincindedir. Bu ortaklığın sonuçlarını hesap eden Çakırbeyliler de, gelecek tehlikelere karşı bir an önce önlem almak gerektiğini bilirler. Masada bitmek tükenmek bilmeyen bu düşmanlıkların Ünal Kaplan'ın oyunu olduğunu düşünen Yaşar, baş düşmanını ilan eder. Hakkı'nın ölüm emrinden habersiz olan Ünal'ın buna karşılık Hızır'a sergilediği tavır da bu ihtimali kuvvetlendirir.







Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Salı günü ekrana gelecek yeni bölümünde; Hızır ve Meryem arasında sular durulmuyor. Meryem’in önce hamileliğini sakladığı daha sonra da uzaklaştığı Hızır ondan haber alamıyor. Bu yüzden yeğeni Alp Arslan ile beraber Meryem’in en yakın arkadaşının evine gidiyor. Burada ‘’hayatta en çok önemsediğim kişinin sağlığı hakkında bilgi almak istiyorum’’ diyor. Hatta Meryem’in sağlığı iyi olsun da varsın benden nefret etsin diyor.Meryem ise başka dertler ile uğraşıyor. Meryem’i ziyarete gelen Ceylan’a ‘’ dün gece Hızır sende mi kaldı’’ diyor. Ceylan’ın ne dediği bilinmezken, Meryem’in kıskançlık yaptığı anlaşılıyor.



Reşit ve Ekrem ise yine bir takım planlar içerisindedir. Reşit’in tez canlılığı ve gözünün bunca kör olması Ekrem’i rahatsız ediyor. Ekrem ‘’ mezarlıklar senin gibi heyecanlılar ile dolu’’ diyerek Reşit’in sakin ve planlı bir biçimde Hızır’a saldırmasını bekliyor. Hızır ise aslı tehlikenin geldiği yere kestiremiyor. Yaşan baş düşmanlarının aslında ‘’Ünal’’ olduğunu masa etrafında söylüyor. Baş düşmanlarının ve Ekrem’in de üzerindeki adamın Ünal olduğunu söyleyince herkes biraz irkiliyor. Bunun üzerine Hızır konuyu görüşmek üzere Ünal ile buluşuyor. Bu konuşmada Ünal ‘’ kafana göre davranmaya devam edersen, yaşamaya devam edemezsin ‘’ diyor.









Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin 99. Bölümünde Neler Oldu?



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde ; Yaşar’ın geçmişinden gelen gizemli kişi büyük bir olay yaratmıştı. Yaşar bu kez kurnaz tavrını ortaya koyamayıp dikkatsizce hareket etmişti. Bu dikkatsizlik sonucunda kişi Reşit’in eline düşmüştü. Hızır da değer verdiği bu eski dostuna zarar vermek isteyen Reşit’e bedel ödetmek için plan yaptı. Ve Reşit’i mekanına çağırarak artık onunla düşman olduğunu söyledi. Reşit bu tavra istinaden önce Hızır’a sonra da ailesine büyük tehditler yağdırdı. Soluğu Ekrem ve Pudra Hakkı’nın yanında alan Reşit ise olacaklardan habersizdi. Keza Pudra Hakkı gerçekleri söyleyerek Reşit’in iyice gözünü korkuttu. Akabinde Ekrem bir plan yaptı . Fakat bu plan sadece kendisinin kurtulmasını sağladı. Diğer yandan Kalp doktoru Derya'nın eve gelmesiyle Çakırbeyli ailesinde Meryem'in hasta olduğuna dair şüpheler başka boyuta taşındı. Çünkü Hayriye Ana, Derya'nın kadın doğum uzmanı olmadığını biliyordu. Bu yüzden Meryem’i soruları ile iyice zorladı.



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Konusu



Hızır Çakırbeyli çok küçük yaşlarda yer altı dünyasına girmiş ve bu dünyada basamakları hızlıca tırmanarak en üst tabakaya yükselmiştir. Haksızlığı , adaletsizliği durdurmaya yemin ederek büyüyen Hızır, günü gelir ve tüm haksızlıkların odağında bulur kendini. En büyük zaafı ise aşktır. Çevresindeki tüm kadınları çok sever ve çok sahiplenir. Aynı zamanda bu sevgi yer gelir kadınlar zarar verir. Diğer yandan Hızır’ın yükselişi yer altı dünyasının tek sorumlusu olmasını sağlar. Büyük olmak büyük sorumluluk getirir. Hızır ve ailesi bu büyüklükten her zaman etkilenir.







Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları



Ceylan Özsoy ( Sanem Çelik ) : Ömer Çakırbeyli’nin ölümüyle ablası Handan ile Ceylan sürgün hayatı yaşamaya mahkum olur. Ceylan uzun yıllarca Hızır’ı sevmesine rağmen ; sıkıntılar çeker. Hızır’ın Meryem il evlenmesiyle Ceylan yaşadıklarının ve karşılıklık aşkının intikamı için yeniden Hızır’ın hayatına girer. Oldukça hırslı ve entrikacı bir kadın olan Ceylan, tüm yaşadıklarının hesabını soracaktır.



Tipi ( Savaş Özdemir ) : Hızır’ın önderlik ettiği mafya örgütünün üyelerinden biri de Tipi’dir. Tipi 46 yaşında bir iş adamıdır. Ünal Kaplan zamanından beri örgüte üye olan Tipi, aynı zamanda masanın önemli adamlarından biridir. Sert ve korkusuz görünümünün yanında en büyük zaafı aşkı Gönüldür.



Oktay Kaynarca Hızır



Çakırbeyli Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…



Deniz Çakır Meryem Çakırbeyli



Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet…



Sanem Çelik Ceylan



Eniştesi Ömer Çakırbeyli'nin ölümüyle ablası Handan'la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkum kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan'ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin.



Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu O'nu diğer "mafya" kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkum etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan'ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder.



Tarık Ünlüoğlu Ünal Kaplan



Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…



Olgun Şimşek Yaşar Kimsesiz



Büyüdüğü yetimhanede ona verilen kimsesiz soyadıyla nam yapmış biri olsa da o kadar yalnız değildir. Sokaklarda tüm çöp, hurda işi yapan adamlar O'na çalışır. Bu sayede pis işlerin kralı olmuştur. Geri dönüşüm işinde olan Yaşar'ın uzmanlık alanı ise kişisel atıkları bilgiye döndürmektir. Bu yolla topladığı bilgilerle etkilemeyeceği kimse yoktur. Yeri geldiğinde herkesi tehdit edip istediğini yaptırabilecek kadar donanımlıdır. Biraz deli, oldukça korkusuzdur. İnsanların zayıf noktalarını nasıl kullanacağını bilir.



Mesut Akusta Ekrem



Ünal'ın bir nevi rakibi, Hızır'ın ezeli düşmanıdır. Kendini ülkesine bağlı biri olarak tanıtsa da onun topraklarının sınırı yoktur. Birçok istihbarata danışmanlık yapan, dış bağlantıları kuvvetli, tehlikeli bir adamdır. Amacına hizmet eden herkesin gözünü boyayabilecek, korku salarak insanları sindirebilecek, zekasıyla türlü oyunlar kurabilecek biridir. Asıl düşüncelerini çok iyi saklayarak insanları etkilemesiyle çok iyi bir poker oyuncusu olduğu söylenebilir.

Yunus Emre Yıldırımer Alpaslan Çakırbeyli Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….







Ozan Akbaba İlyas Çakırbeyli



Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…



Sabina Toziya Hayriye Çakırbeyli



Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.



Kenan Çoban Fahri



Etrafındaki insanlar tarafından psikopat diye tarif edilen fakat yanında olan adamlara son derece sadık, kendi canını tehlikeye atabilecek kadar vefalı, bir o kadar da görev adamı. Bir süre hapiste yatmış iyi bir gözlemci. Bu gözlemleri sonucunda iyinin kötünün ayırdına varabilen, insanlara buna göre tavır takınan ve tavrını gizlemeyen, sözünü esirgemeyen biri.



Turgay Tanülkü Şahin Ağa



Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.



Haydar Şişman Hurşit Dere



50 yaşında…Çakırbeylilere baba yadigarı… Köyünden uzak Hayriye'nin oradaki eli, gözü, kulağı… Emanetin kıymetini bilen, ihanetin adını bilmeyen bir adam… Ömrünü gözlerini açtığı konağa adamış, o konaktakilere yıllarca hizmet eden babasının yolundan hiç ayrılmamış biri… Doğru bildiğinden şaşmayan, sözünü esirgemeyen, tezcanlı aynı zamanda Karadeniz kadar sert, aksi ve inatçı…Kimi için merhametli kimi içinse acıması olmayan bir cani... Tabii bunun da var bir sebebi. Gönlünü taşa döndüren eski sevdasıyla bir başına geçen yılları gibi…







Yalçın Hafızoğlu Hızır Ali Çakırbeyli



Hızır ile Ceylan'ın oğlu. Annesi tarafından yıllarca yurt dışında bir sır gibi saklanan, Çakırbeyli ailesinin sürpriz gerçeği. Babasız büyüdüğü için biraz hırçın biraz da asi. Bazen patavatsızlığa varan dürüstlüğü dışında hem huy hem görünüş olarak tam bir Çakırbeyli.. Bir parçası olduğunu bildiği ailesini hep uzaktan izlemiş ama içinde onlara karşı hiç kırgınlık beslememiş sevecen biri.