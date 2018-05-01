Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102.yeni bölüm fragmanı EDHO son 101.bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102.yeni bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 101.bölüm izle! Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar haberimizde yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde; duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir. 24 Nisan Salı akşamı ekrana gelen dizide, Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır Hızır'ın kulağına da ulaştı. Eşi Meryem'in hastalığını öğrenen Hızır, Meryem'in ölüme gitmemesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Dizinin son sahnesinde ise Hızır Çakırbeyli büyük bir tuzağın içine düştü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı

Duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir. Diğer tarafta Fikret pusuya düşmüştür. Tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlayan Reşit'in planı tıkır tıkır işlerken Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordur. Tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmaların ardından oklar yine Ünal Kaplan'ı işaret edecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 101.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. Bölüm özeti

Meryem’in önce hamileliğini sakladığı daha sonra da uzaklaştığı Hızır ondan haber alamıyor. Bu yüzden yeğeni Alp Arslan ile beraber Meryem’in en yakın arkadaşının evine gidiyor. Burada ‘’hayatta en çok önemsediğim kişinin sağlığı hakkında bilgi almak istiyorum’’ diyor. Hatta Meryem’in sağlığı iyi olsun da varsın benden nefret etsin diyor.Meryem ise başka dertler ile uğraşıyor. Meryem’i ziyarete gelen Ceylan’a ‘’ dün gece Hızır sende mi kaldı’’ diyor. Ceylan’ın ne dediği bilinmezken, Meryem’in kıskançlık yaptığı anlaşılıyor.

Reşit ve Ekrem ise yine bir takım planlar içerisindedir. Reşit’in tez canlılığı ve gözünün bunca kör olması Ekrem’i rahatsız ediyor. Ekrem ‘’ mezarlıklar senin gibi heyecanlılar ile dolu’’ diyerek Reşit’in sakin ve planlı bir biçimde Hızır’a saldırmasını bekliyor. Hızır ise aslı tehlikenin geldiği yere kestiremiyor. Yaşan baş düşmanlarının aslında ‘’Ünal’’ olduğunu masa etrafında söylüyor. Baş düşmanlarının ve Ekrem’in de üzerindeki adamın Ünal olduğunu söyleyince herkes biraz irkiliyor. Bunun üzerine Hızır konuyu görüşmek üzere Ünal ile buluşuyor. Bu konuşmada Ünal ‘’ kafana göre davranmaya devam edersen, yaşamaya devam edemezsin ‘’ diyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Konusu

Hızır Çakırbeyli çok küçük yaşlarda yer altı dünyasına girmiş ve bu dünyada basamakları hızlıca tırmanarak en üst tabakaya yükselmiştir. Haksızlığı , adaletsizliği durdurmaya yemin ederek büyüyen Hızır, günü gelir ve tüm haksızlıkların odağında bulur kendini. En büyük zaafı ise aşktır. Çevresindeki tüm kadınları çok sever ve çok sahiplenir. Aynı zamanda bu sevgi yer gelir kadınlar zarar verir. Diğer yandan Hızır’ın yükselişi yer altı dünyasının tek sorumlusu olmasını sağlar. Büyük olmak büyük sorumluluk getirir. Hızır ve ailesi bu büyüklükten her zaman etkilenir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları

Ceylan Özsoy ( Sanem Çelik ) : Ömer Çakırbeyli’nin ölümüyle ablası Handan ile Ceylan sürgün hayatı yaşamaya mahkum olur. Ceylan uzun yıllarca Hızır’ı sevmesine rağmen ; sıkıntılar çeker. Hızır’ın Meryem il evlenmesiyle Ceylan yaşadıklarının ve karşılıklık aşkının intikamı için yeniden Hızır’ın hayatına girer. Oldukça hırslı ve entrikacı bir kadın olan Ceylan, tüm yaşadıklarının hesabını soracaktır.

Tipi ( Savaş Özdemir ) : Hızır’ın önderlik ettiği mafya örgütünün üyelerinden biri de Tipi’dir. Tipi 46 yaşında bir iş adamıdır. Ünal Kaplan zamanından beri örgüte üye olan Tipi, aynı zamanda masanın önemli adamlarından biridir. Sert ve korkusuz görünümünün yanında en büyük zaafı aşkı Gönüldür.

Oktay Kaynarca Hızır

Çakırbeyli Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Deniz Çakır Meryem Çakırbeyli

Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet…

Sanem Çelik Ceylan

Eniştesi Ömer Çakırbeyli'nin ölümüyle ablası Handan'la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkum kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan'ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin.

Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu O'nu diğer "mafya" kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkum etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan'ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder.

Tarık Ünlüoğlu Ünal Kaplan

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Olgun Şimşek Yaşar Kimsesiz

Büyüdüğü yetimhanede ona verilen kimsesiz soyadıyla nam yapmış biri olsa da o kadar yalnız değildir. Sokaklarda tüm çöp, hurda işi yapan adamlar O'na çalışır. Bu sayede pis işlerin kralı olmuştur. Geri dönüşüm işinde olan Yaşar'ın uzmanlık alanı ise kişisel atıkları bilgiye döndürmektir. Bu yolla topladığı bilgilerle etkilemeyeceği kimse yoktur. Yeri geldiğinde herkesi tehdit edip istediğini yaptırabilecek kadar donanımlıdır. Biraz deli, oldukça korkusuzdur. İnsanların zayıf noktalarını nasıl kullanacağını bilir.

Mesut Akusta Ekrem

Ünal'ın bir nevi rakibi, Hızır'ın ezeli düşmanıdır. Kendini ülkesine bağlı biri olarak tanıtsa da onun topraklarının sınırı yoktur. Birçok istihbarata danışmanlık yapan, dış bağlantıları kuvvetli, tehlikeli bir adamdır. Amacına hizmet eden herkesin gözünü boyayabilecek, korku salarak insanları sindirebilecek, zekasıyla türlü oyunlar kurabilecek biridir. Asıl düşüncelerini çok iyi saklayarak insanları etkilemesiyle çok iyi bir poker oyuncusu olduğu söylenebilir.

Yunus Emre Yıldırımer Alpaslan Çakırbeyli Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….

Ozan Akbaba İlyas Çakırbeyli

Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

Sabina Toziya Hayriye Çakırbeyli

Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

Kenan Çoban Fahri

Etrafındaki insanlar tarafından psikopat diye tarif edilen fakat yanında olan adamlara son derece sadık, kendi canını tehlikeye atabilecek kadar vefalı, bir o kadar da görev adamı. Bir süre hapiste yatmış iyi bir gözlemci. Bu gözlemleri sonucunda iyinin kötünün ayırdına varabilen, insanlara buna göre tavır takınan ve tavrını gizlemeyen, sözünü esirgemeyen biri.

Turgay Tanülkü Şahin Ağa

Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.

Haydar Şişman Hurşit Dere

50 yaşında…Çakırbeylilere baba yadigarı… Köyünden uzak Hayriye'nin oradaki eli, gözü, kulağı… Emanetin kıymetini bilen, ihanetin adını bilmeyen bir adam… Ömrünü gözlerini açtığı konağa adamış, o konaktakilere yıllarca hizmet eden babasının yolundan hiç ayrılmamış biri… Doğru bildiğinden şaşmayan, sözünü esirgemeyen, tezcanlı aynı zamanda Karadeniz kadar sert, aksi ve inatçı…Kimi için merhametli kimi içinse acıması olmayan bir cani... Tabii bunun da var bir sebebi. Gönlünü taşa döndüren eski sevdasıyla bir başına geçen yılları gibi…

Yalçın Hafızoğlu Hızır Ali Çakırbeyli

Hızır ile Ceylan'ın oğlu. Annesi tarafından yıllarca yurt dışında bir sır gibi saklanan, Çakırbeyli ailesinin sürpriz gerçeği. Babasız büyüdüğü için biraz hırçın biraz da asi. Bazen patavatsızlığa varan dürüstlüğü dışında hem huy hem görünüş olarak tam bir Çakırbeyli.. Bir parçası olduğunu bildiği ailesini hep uzaktan izlemiş ama içinde onlara karşı hiç kırgınlık beslememiş sevecen biri.