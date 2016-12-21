Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölüm fragmanı Rus ajan Meryem Uzerli

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölüm fragmanı ipuçları haberimizde. ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm birçok önemli gelişmeye sahne oldu. Ünal ve Hızır arasındai karşılaşma nefes keserken, Meryem geri adım atmak zorunda kaldı. Yeni bölümde neler yaşanacağın cevabı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölüm fragmanında yer alıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Meryem Uzerli yeni bölüm fragmanında Rus ajan rolüyle izleyicilerle buluştu. İşte merakla beklenen yeni bölüm fragmanı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Özkan ve Taner'in Zeyno üzerinden çevirdiği tehlikeli oyunda sona gelinmiştir. Hızır Ali olaylara müdahalesiyle gerçek bir Çakırbeyli olduğunu bir kez daha kanıtlar. Hızır çocuklarının geleceğinden endişe duymaktadır. Davut'a oğlu için yaptıklarından dolayı minnettardır ve yakınlarını koruyabilmek adına büyük bir aile olmaları gerektiğinin farkındadır. Meryem ve Ceylan da bu ailenin bir parçasıdır. Enver nihayet intikam arzusuyla yanıp tutuşan İlyas'ın kucağına düşmüştür. Ölümü ise hiç kolay olmayacaktır. Oğlunu geri isteyen Salih Gülmez, Hızır'la pazarlık yapma peşindedir. Hızır ise bunun bir oyun olduğunun farkındadır ve vereceği karşılık Gülmezler için felaket olacaktır.

MERYEM UZERLİ DİZİYE DAHİL OLDU

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle milyonların kalbini kazanan, en son Gece'nin Kraliçe'sinde rol alan Meryem Uzerli'nin Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'daki ismi netleşmedi ancak rolüyle ilgili ilk detay geldi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli'nin Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaştığı dizide bir rus ajanını canlandıracağı öğrenildi.

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Oyuncu 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay‘ın yazdığı, Timur Savcı’nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır.

Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise bugün oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultana paralel olacak kadar gelişmiştir.