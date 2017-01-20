Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm ne zaman? (EDHO yayın tarihi)

atv'de salı akşamlarına damga vuran ve üst üste reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamayla 54. yeni bölümün 24 Ocak 2017 Salı akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana geleceği açıklandı. Dizinin başrol oyuncuları Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır sosyal medyada paylaşımlarda bulunmuş ve dizinin seyircilerine sabırlarından ve sevgilerinden dolayı teşekkür etmişlerdi. Bir süre önce dizinin kanal değiştireceği haberleri de çıkmıştı. Kanalı değişmeyen dizinin yeni bölüm fragmanı ise heyecanla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medyadan, "Sanırım herkes bölümün yayınlanmaması ile ilgili bir açıklama bekliyor ama tam olarak söylemek gerekirse sevgili EDHO cular... Her sene sezon ortası, yani Ocak ayında bütün şirketlerin bütçelerinin yeniden yapıldığı dönemdir. Yani iki ya da üç hafta ara verilir... Bütün hazırlıklarımız ve yeni bölümün çekimleri bütün hızıyla devam etmektedir. İlgileriniz sabrınız ve sevginiz için çok teşekkür ederiz..." demişti.

Dizinin diğer başrol oyuncusu Deniz Çakır da şu paylaşımda bulunmuştu:

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan'ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan'ı tedirgin edecektir. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir. Meryem'in çağrısı Hızır'ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli'nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.