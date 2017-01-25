Eþkýya Dünyaya Hükümdar Olmaz 55. yeni bölüm fragmaný atv'de yayýnlandý mý?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eþkýya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm nihayet yayýnlandý. Salý akþamlarý ekrana gelen dizinin son bölümünde; Hýzýr, Ünal Kaplan yerine Özer'i yok ederek CIA ile alenen savaþ baþlattý. Arkasýnda býraktýðý ortaðý Ercüment, kendine yapýlan yanlýþý kolay kolay kabul etmeye niyeti olmayan CIA'in yeni silahý olacak. Eþkýya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO takipçileri þimdi 31 Ocak Salý akþamý yayýnlanacak 55. yeni bölüm hakkýnda bilgi almak için araþtýrma yapmaya baþladý. EDHO'nun yeni bölüm fragmaný henüz yayýnlanmadý. Yayýnlandýðýnda haberimizden izleyebileceksiniz.

EÞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAÞANDI?

"Beni öldürmemenin bedelini çok aðýr ödeyeceksin!"

Hýzýr, Ünal Kaplan yerine Özer'i yok ederek CIA ile alenen savaþ baþlatmýþtýr. Özer'in ölümü tahmin edildiði gibi masaya huzur getirmez. Arkasýnda býraktýðý ortaðý Ercüment, kendine yapýlan yanlýþý kolay kolay kabul etmeye niyeti olmayan CIA'in yeni silahý olacaktýr. Bu sürpriz geliþme, zamanla toparlanmaya baþlayan masanýn, iyiye giden ticareti için bir tehdittir. Hýzýr'ýn gözünü korkutmak ise öyle kolay olmayacaktýr. Lider olarak masaya kurulan tuzaklara karþýlýk vermekte geç kalmaz. Huzur kaçýrmak isteyenlere inat birlik beraberlik mesajý vermek adýna organize ettikleri gecede adeta düþman çatlatacaklardýr. Esra'nýn yaptýðý yanlýþý bir türlü hazmedemeyen Ýlyas depresyondadýr. Evine gitmemesi ve her gün yaþadýklarýný unutmak adýna kendini daðýtmasý Çakýrbeyli ailesini bunaltýr. Her ne kadar ayrýlmak istediðini söylese de Esra'yý hala sevmektedir. Handan ve Ceylan'ýn yanýna sýðýnan Esra da ne yapacaðýný bilmez haldedir. Bu duruma son vermek de ailenin toparlayýcýsý Meryem'e düþer. Sonunda ikna olan Esra'yý evinde kötü bir sürpriz beklemektedir.

EÞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Yeraltý dünyasýnýn tepesine doðru týrmanmakta olan Hýzýr Çakýrbeyli ve ailesinin hikayesi...

Çocuk denecek yaþta girdiði yeraltý dünyasýnýn tepesine doðru týrmanmakta olan Hýzýr Çakýrbeyli ve ailesinin hikayesi anlatýlmaktadýr. Yeraltý dünyasýna giren her adam haksýzlýklara baþkaldýrmaya yemin eder. Güçlenip zenginleþtikçe kendisi bu haksýzlýklarýn kaynaðý olur…

Hýzýr Çakýrbeyli sevda adamýdýr… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatýndaki tüm kadýnlarýn odaðýnda olmak ister; annesi, karýsý, kýzý ve sevgilisinin…

Kardeþini, oðlunu, yeðeninin ve ailesinin diðer fertlerini de canýndan aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dýr… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir aðabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hýzýr'ý yeraltý dünyasýnda da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iþ yapýlýr bir adam haline gelmiþken devletin radarýna takýlýr… Devlet kontrol etmek istediði gayri meþru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadýðýný düþünür… Bu Çakýr'a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafý keskin bir kýlýçtýr ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hýzýr Çakýrbeyli'ye koltuðunu vaadettiðini farkeden büyük patron, etrafýný ihanetle örülü bir aðla çevirir…

Hýzýr Reis'in özel hayatý da dalgalýdýr… Birkaç yýl önce sevdalandýðý mimar Nazlý diðer tarafta eþi Meryem...