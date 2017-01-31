Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 56. yeni bölüm fragmanı ATV'de yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 56. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ve sabırla bekleniyor. atv'de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren reytinglerde büyük başarı elde eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde, Hızır Çakırbeyli CIA'e kafa tutmasının bedelini ağır bir şekilde ödedi. Meryem ve Ceylan ise aynı acının etrafında bir araya geldi. Şimdi izleyiciler yeni bölümde Hızır Çakırbeyli'nin ne yapacağını bekliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli CIA'e kafa tutmasının bedelini ağır öder. Tutuldukları yerde yapılan eziyetler karşısında güçlü durmaları çok zor olacaktır. Çakırbeylilerin ortadan kaybolmasının nedeni kısa sürede anlaşılır. Ünal Kaplan, Hızır'ın kaybının zayıflığına yol açacağını bildiğinden her türlü pazarlığa hazırdır.

Masaya oturmak isteyen Ercüment herkesin oyunu istemektedir. İlyas ise böyle bir pazarlığa asla yanaşmaz. Abisinin bu şartlar karşısında gerekirse oğlunun ölümüne göz yumacağını bilir. Masa üyeleri de Hızır'ın uzlaşmaktansa ölmeyi isteyeceğini bildiği halde Ercüment'in isteklerine boyun eğer.

Diğer yandan yeğeni CIA'in elinde olan Davut operasyon için harekete geçer. Ünal'la birlikte hareket eden Suzi de olanlar karşısında gücünü gösterecektir.

Meryem ve Ceylan aynı acının etrafında bir araya gelirler. Meryem olanları ev ahalisinden saklamak istese de Hayriye Ana bir şeylerin ters gittiğini hemen anlar. Ailesinin başına gelenler yüzünden artık gücü kalmamıştır. Yine de metaneti elden bırakmaz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi...

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...